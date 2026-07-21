Generali lancia un programma da 300 milioni per la sovranità europea

21 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Generali lancia un programma europeo da 300 milioni di euro.

lancia un programma europeo da 300 milioni di euro. Il piano punta su PMI, infrastrutture e filiere strategiche.

Priorità a Italia, Francia e Germania nell’Europa continentale.

Coinvolte Generali AM e Sycomore AM.

(Riassunto generato con AI)

Generali investe nella sovranità europea

Generali ha annunciato il 20 luglio 2026 l’European Sovereignty Program, un piano di investimenti da 300 milioni di euro destinato a rafforzare la resilienza economica, l’autonomia industriale e la competitività dell’Europa. L’iniziativa, guidata dal Group CEO Philippe Donnet, si concentra soprattutto sulle piccole e medie imprese, sulle infrastrutture strategiche e sulle catene del valore considerate critiche. Gli investimenti saranno rivolti prevalentemente all’Europa continentale, con attenzione prioritaria a Italia, Francia e Germania.

Il programma nasce nella fase di crescente incertezza geopolitica ed economica che rende più rilevanti l’indipendenza dalle materie prime, la sicurezza delle filiere e la disponibilità di capitale paziente. Generali punta così a mobilitare risorse private di lungo periodo, affiancando i finanziamenti pubblici e facilitando l’accesso delle PMI a strumenti finanziari più stabili. Il progetto si inserisce nelle indicazioni dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta sulla competitività europea.

Fondo di fondi e investimenti diversificati

L’European Sovereignty Program sarà strutturato come fondo di fondi e utilizzerà le competenze delle società di Generali Investments Holding. La dotazione sarà distribuita tra equity e debito, mercati quotati e private markets, con un’impostazione diversificata sulle principali classi di attivo. Generali AM curerà i comparti dedicati a private equity, infrastrutture e direct lending.

Sycomore AM gestirà invece la componente azionaria quotata, concentrandosi in particolare sulle PMI attive nei comparti strategici. Tra gli ambiti indicati dal gruppo figurano transizione energetica, digitalizzazione, cybersicurezza, intelligenza artificiale e rafforzamento delle filiere industriali critiche. Filippo Casagrande, Chief of Investments di Generali Investments, ha spiegato che le strategie combinano investimenti in società quotate, finanziamenti diretti alle PMI e selezione di gestori specializzati in private equity e infrastrutture.

La scelta di un veicolo multi-asset punta a intercettare esigenze finanziarie differenti: capitale per lo sviluppo, credito diretto e sostegno a progetti infrastrutturali. Secondo Luca Cetrano, Group Chief Investment Officer di Generali, l’integrazione fra attivi pubblici e privati può favorire finanziamenti di lungo termine per imprese e infrastrutture. Il piano rappresenta inoltre l’evoluzione di Fenice 190, iniziativa avviata nel 2021 per la ripresa post-pandemica.

Il nodo del capitale per le PMI

L’elemento centrale non è solo l’ammontare dell’investimento, ma il tentativo di ridurre il divario di finanziamento delle PMI europee, spesso penalizzate nell’accesso a capitali di lunga durata. Il programma collega questa esigenza alla tenuta delle filiere produttive e alla crescita sostenibile del continente. L’annuncio arriva inoltre dopo l’appello del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, a mobilitare capitali anche per private equity e venture capital.

La futura efficacia del piano dipenderà quindi dalla capacità di tradurre la piattaforma in investimenti selezionati nei settori individuati. Per Generali, l’operazione consolida il ruolo di investitore istituzionale nell’economia reale europea. Per le imprese, l’obiettivo dichiarato è disporre di canali finanziari complementari al credito tradizionale.

FAQ

Quanto vale l’European Sovereignty Program?

Sì, la dotazione annunciata da Generali è pari a 300 milioni di euro, destinati a investimenti nell’economia europea.

Dove saranno concentrati gli investimenti?

Sì, il programma guarderà soprattutto all’Europa continentale, con priorità esplicita per Italia, Francia e Germania.

Quali settori finanzierà Generali?

Sì, i comparti indicati includono transizione energetica, digitalizzazione, cybersicurezza, intelligenza artificiale, infrastrutture e filiere critiche.

Chi gestirà le diverse componenti?

Sì, Generali AM seguirà private equity, infrastrutture e direct lending; Sycomore AM curerà la selezione sui mercati azionari quotati.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Money.it e Wall Street Italia.