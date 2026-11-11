11 Novembre 2026

/ Home/TURISMO/Bormio riapre le piste e ritrova la Coppa del Mondo sulla Stelvio

La stagione sciistica di Bormio ripartirà venerdì 4 dicembre 2026, con l’apertura degli impianti del paese e di Santa Caterina Valfurva. Per Cima Piazzi-San Colombano bisognerà attendere il 19 dicembre. Il calendario prevede attività fino all’11 aprile 2027 nelle prime due aree e fino al 4 aprile nella terza. Tra le novità dell’inverno figurano un parco per bambini a Cima Piazzi e le infrastrutture rimaste dopo i Giochi di Milano Cortina 2026.

A dicembre tornerà anche la Coppa del Mondo maschile di sci alpino: dopo la pausa olimpica, la Stelvio ospiterà la discesa il 28 dicembre e il super-G il giorno successivo. Le gare di velocità saranno quindi uno dei primi appuntamenti della stagione invernale in Alta Valtellina.

La Stelvio e gli impianti dopo le Olimpiadi

L’area sciistica di Bormio dispone di 50 chilometri di piste e 12 impianti, con un dislivello sciabile di 1.800 metri e tracciati che partono da oltre 3.000 metri di quota. La Stelvio, inaugurata nel 1982, ha ospitato i Mondiali del 1985 e del 2005, oltre alle tappe della Coppa del Mondo per più di trent’anni.

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Nel febbraio 2026 Bormio è stata sede delle gare olimpiche maschili di sci alpino e del debutto dello sci alpinismo ai Giochi. Gli interventi realizzati per l’appuntamento comprendono il sistema di innevamento alimentato dal bacino Sant’Ambrogio, con 88.000 metri cubi d’acqua, la fibra ottica lungo il tracciato e un nuovo sistema di cronometraggio.

La Stelvio resta una pista destinata agli sciatori esperti. Il percorso attraversa passaggi come il salto della Rocca, il Canalino Sertorelli, la Carcentina e il muro della Konta, prima dell’arrivo. Nell’area sono disponibili anche funslope e snowpark.

Santa Caterina, tre aperture serali

A Santa Caterina Valfurva l’offerta comprende 35 chilometri di piste e nove impianti, tra 1.738 e 2.880 metri, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Il tracciato principale è la Deborah Compagnoni: misura 3.699 metri, fu realizzato per i Mondiali del 2005 ed è dedicato alla campionessa del paese. Tra le novità viene indicata la seggiovia Paradiso.

Sono previste anche tre occasioni per lo sci serale: il 30 gennaio, il 13 e il 27 febbraio la pista sarà aperta dalle 20 alle 23. Nelle stesse ore funzionerà la cabinovia Santa Caterina-Plaghera.

A Cima Piazzi arriva il parco per bambini

La novità di Cima Piazzi-San Colombano, che conta 25 chilometri di piste e dieci impianti, è il Family Park Cima Piazzi, accanto al campo scuola. L’area è rivolta ai bambini che stanno imparando a sciare, con percorsi a tema animale.

L’Animal Fun Slope propone sagome, curve paraboliche e passaggi da affrontare sugli sci; l’Animal Forest sviluppa invece il percorso nel bosco. Il Passaporto dell’Esploratore prevede quattro esperienze e altrettante missioni, ciascuna associata a un timbro da raccogliere.

Per chi non scia è disponibile il Family Bob, una discesa su rotaia tra i boschi con risalita automatizzata. L’attività si affianca alle piste meno ripide e al campo scuola dell’area.

Trasporti, skipass e condizioni per le famiglie

Gli spostamenti fra le tre aree sono coperti dallo skibus gratuito per chi possiede uno skipass di almeno due giorni. La proposta turistica di Bormio comprende inoltre soggiorni che abbinano lo sci agli ingressi termali ai Bagni Vecchi o ai Bagni Nuovi.

Per gli skipass acquistati online in anticipo è indicata una riduzione fino al 25% rispetto alla biglietteria. I bambini nati dal 2019 possono ottenere un titolo gratuito della stessa durata di quello dell’adulto accompagnatore, acquistato a tariffa intera, da uno a 21 giorni consecutivi. Per i nati tra il 2011 e il 2018 sono previste riduzioni fino al 50% sul listino adulti, sia per i giornalieri sia per i plurigiornalieri.

Lo Ski Deal Bormio 2026/27 combina da tre a cinque notti in albergo, da due a cinque giorni di skipass scontato del 25% e un ingresso termale a prezzo ridotto. È acquistabile negli shop di Bormio Ski e Santa Caterina Impianti per periodi selezionati tra dicembre 2026 e aprile 2027. La disponibilità è limitata e, in alcuni periodi, i soggiorni ammessi vanno soltanto dalla domenica al giovedì: vincoli da considerare insieme alle diverse date di apertura delle tre aree.