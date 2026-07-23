23 Luglio 2026

Home / INTERNET / Apple prepara il rinnovo della linea Mac tra 2026 e 2027

La notizia in sintesi

Apple prepara un ampio rinnovo della gamma Mac .

prepara un ampio rinnovo della gamma . Il MacBook Neo potrebbe ricevere chip, memoria e colori aggiornati.

potrebbe ricevere chip, memoria e colori aggiornati. Schermi OLED e nuovi processori sono previsti su più prodotti.

I vincoli sulle componenti possono incidere su tempi e prezzi.

(Riassunto generato con AI)

Apple accelera il rinnovo dei Mac

Apple starebbe pianificando un aggiornamento esteso dei suoi computer, dai portatili ai desktop, tra l’autunno e il prossimo anno. Il piano, riportato da più indiscrezioni attribuite a Bloomberg, riguarda MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini e Mac Studio, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta nel personal computing in una fase dominata dalla domanda di funzioni AI.

Il fulcro strategico è la capacità dei computer di Cupertino di eseguire modelli linguistici in locale, esigenza che aumenta il valore di chip più potenti e di configurazioni con maggiore memoria. Le tempistiche e le specifiche restano non ufficiali, ma il quadro delineato indica una revisione più rapida e articolata rispetto ai normali cicli di prodotto.

Tra le novità attese figurano anche display OLED sui futuri MacBook Pro, potenzialmente con supporto al tocco e adattamenti dell’interfaccia macOS. L’adozione graduale dell’OLED segnerebbe un cambiamento rilevante per la linea computer di Apple, finora legata soprattutto agli schermi LCD.

Prodotti, chip e possibili vincoli

Il modello più vicino a un aggiornamento sarebbe il MacBook Neo, portatile economico che, secondo le indiscrezioni, potrebbe passare dal processore A18 Pro a un A19 Pro, con più RAM e nuove colorazioni. L’aumento di memoria, indicato come possibile, risponderebbe alle richieste delle applicazioni più esigenti senza trasformare il prodotto in un computer professionale.

Sono inoltre segnalati nuovi iMac, aggiornamenti per il MacBook Air da 13 e 15 pollici e revisioni dei desktop Mac mini e Mac Studio. Per i portatili professionali restano in sviluppo un MacBook Pro da 14 pollici riprogettato e una futura generazione con chip M7; le fonti citano anche l’evoluzione delle famiglie M5 e M6.

Mark Gurman, ripreso da diverse testate, è alla base delle anticipazioni più dettagliate, mentre un precedente report dell’analista Tim Culpan aveva già indicato un refresh del MacBook Neo. Il possibile salto hardware va letto insieme alla scarsità di componenti e all’elevata domanda di memoria: fattori che potrebbero limitare le configurazioni disponibili o spingere i prezzi verso l’alto.

Non sono stati comunicati listini, date definitive o caratteristiche tecniche da Apple. Proprio per questo, le indicazioni sulle versioni, sui tagli di archiviazione e sulle finestre di lancio devono essere considerate piani in evoluzione, non annunci ufficiali.

L’AI locale cambia le priorità

La conseguenza più concreta potrebbe riguardare la configurazione dei futuri Mac: memoria e potenza elaborativa diventano elementi centrali per chi usa strumenti AI in ambito domestico o lavorativo. Il rinnovo non sarebbe quindi soltanto estetico, ma una risposta alla competizione sul calcolo locale.

Resta da verificare se la disponibilità di RAM permetterà a Apple di mantenere prezzi accessibili. Le fonti ricordano recenti aumenti nella gamma e riferiscono di un programma di leasing hardware in preparazione negli Stati Uniti, elementi che segnalano una possibile pressione sui costi.

FAQ

Quali computer Apple potrebbero cambiare?

Sì, le indiscrezioni includono MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini e Mac Studio.

Il MacBook Neo avrà più memoria?

Sì, il modello aggiornato potrebbe avere 12GB di RAM invece degli 8GB dell’attuale versione, oltre al chip A19 Pro.

Quando arriverebbero gli schermi OLED sui Mac?

Sì, le fonti collocano i primi MacBook Pro OLED tra la fine dell’anno e l’inizio del successivo, senza una data ufficiale.

I nuovi Mac costeranno di più?

Sì, carenze di componenti e domanda di memoria potrebbero aumentare i costi, ma Apple non ha annunciato prezzi per i modelli futuri.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Criptovaluta.it®, Engadget e The Verge.