MIT sviluppa GeoPT, l’IA che simula scenari reali con la fisica

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

MIT CSAIL e Tsinghua University presentano il modello di IA GeoPT.

e presentano il modello di IA GeoPT. Il sistema simula fenomeni fisici con minori dati etichettati.

Le applicazioni riguardano veicoli, robot, oggetti e progettazione industriale.

La ricerca è stata presentata alla International Conference on Machine Learning.

( Riassunto generato con AI)

GeoPT porta la fisica nei modelli di intelligenza artificiale

Massachusetts Institute of Technology, attraverso il Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL), ha sviluppato con la Tsinghua University un nuovo metodo di pre-addestramento chiamato GeoPT, pensato per rendere le simulazioni fisiche dell’intelligenza artificiale più affidabili ed efficienti. Il lavoro, presentato a luglio alla International Conference on Machine Learning, affronta un limite cruciale dei modelli IA: comprendere il comportamento degli oggetti sottoposti a vento, acqua, urti e altre forze.

La ricerca mira a ridurre la quantità di dati fisici necessari per addestrare reti neurali capaci di testare virtualmente progetti industriali, dai veicoli ai robot. Secondo i ricercatori, GeoPT può raggiungere le prestazioni massime due volte più rapidamente e usare fino al 60% in meno di dati rispetto ai modelli di riferimento.

Minghao Guo, dottorando MIT e coautore principale, definisce la fisica una componente essenziale per l’evoluzione dei modelli: “Crediamo che la fisica sia la terza modalità per i modelli di IA, dopo testo e pixel”. L’obiettivo dichiarato è costruire strumenti in grado di generalizzare su compiti diversi mantenendo una maggiore accuratezza nel mondo reale.

Come funziona l’addestramento sulle dinamiche sintetiche

GeoPT permette di caricare modelli 3D di oggetti, come navi, aerei passeggeri e camion, indicando direzione e velocità della forza da simulare. Il risultato è una mappa che mostra come l’oggetto potrebbe essere influenzato nei suoi diversi punti, utile per analizzare collisioni, galleggiamento, pressione del vento o propagazione della luce.

Il modello ha studiato 1,3 milioni di campioni di “dinamiche sintetiche”: piccole sfere virtuali si muovono con velocità e angolazioni differenti fino a fermarsi sulle superfici di forme 3D complesse. In questo processo, le particelle restano aderenti all’oggetto dopo il contatto, fornendo al sistema un apprendimento preliminare delle interazioni meccaniche.

Il punto tecnico rilevante è che l’IA acquisisce una base fisica prima di essere addestrata su dati etichettati. Ciò può attenuare un problema noto della simulazione numerica: calcolare proprietà fisiche su molti punti di una forma tridimensionale richiede normalmente tempi elevati, limitando la scala dei dataset disponibili per valutare sicurezza e aerodinamica.

Nei benchmark industriali citati dal MIT, GeoPT ha superato modelli avanzati per velocità, accuratezza ed efficienza. Nelle prove su scafi esposti ad aria e onde, ha richiesto il 60% di dati etichettati in meno e ha raggiunto l’accuratezza massima quattro volte più velocemente rispetto alle migliori basi di confronto.

Il sistema ha inoltre simulato la deformazione di veicoli dopo un impatto e il passaggio della luce attraverso un modello di coniglio tridimensionale, pur non avendo ricevuto in precedenza addestramento su quell’oggetto o sulla fisica della luce.

Dalla simulazione industriale ai modelli fisici generalisti

Per Haixu Wu, ricercatore postdoc del MIT e coautore principale, le prestazioni sui test industriali indicano la capacità di affrontare compiti fisici particolarmente complessi. GeoPT ha realizzato simulazioni ad alta fedeltà con oltre 100 milioni di punti mesh in pochi secondi, un risultato che potrebbe ridurre il numero di esperimenti fisici richiesti per valutare prototipi di veicoli.

Il gruppo intende ampliare il sistema con più forme e fenomeni fisici più complessi, includendo possibili applicazioni nella modellazione meteorologica, nello studio dei materiali e nella generazione di video realistici.

Fei Sha, ricercatore IA di Meta non coinvolto nello studio, ritiene che l’uso delle dinamiche sintetiche metta in discussione l’idea secondo cui fisica e geometria richiedano necessariamente dati costosi e altamente specializzati. La prospettiva futura indicata è quella di un physics foundation model, una base riutilizzabile da diversi strumenti di intelligenza artificiale.

FAQ

Che cos’è GeoPT sviluppato dal MIT?

Sì, GeoPT è un metodo di pre-addestramento che aiuta i modelli IA a simulare fenomeni fisici su oggetti tridimensionali con maggiore efficienza.

Quali enti hanno realizzato GeoPT?

Sì, il progetto è stato sviluppato da ricercatori del MIT CSAIL e della Tsinghua University.

Quanti dati sintetici ha analizzato il sistema?

Sì, GeoPT ha studiato 1,3 milioni di campioni di dinamiche sintetiche basate sull’interazione tra particelle virtuali e forme 3D.

In quali casi può essere utilizzato GeoPT?

Sì, può simulare la risposta di auto, aerei, barche, robot e oggetti a vento, acqua, collisioni, pressione e luce.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui MIT News | Massachusetts Institute of Technology.