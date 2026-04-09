Home / EVENTI / Sinner sfida Auger-Aliassime a Montecarlo per un posto in semifinale e incanta tifosi in tv

Sinner contro Auger-Aliassime a Montecarlo: orario, precedenti, diretta tv

Jannik Sinner affronta oggi, 10 aprile 2026, sul Centrale di Montecarlo il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000, con in palio l’accesso alla semifinale e punti pesantissimi per la vetta del ranking Atp.

Il match, secondo incontro sul Court Rainier III dopo Alexander Zverev–Joao Fonseca, inizierà indicativamente alle 13 italiane.

L’azzurro arriva da una vittoria sofferta contro Tomas Machac, condizionata da qualche problema fisico, mentre Auger-Aliassime ha beneficiato del ritiro di Casper Ruud. Il confronto, già ricco di precedenti, rappresenta un passaggio chiave nella corsa di Sinner verso il numero 1 mondiale.

In sintesi:

Sinner sfida Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo 2026.

L’azzurro ha vinto gli ultimi quattro confronti diretti, conduce 4-2 nei precedenti.

Problemi fisici con Machac: condizione di Sinner osservata speciale sul rosso monegasco.

Diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go e Now, nessuna copertura in chiaro.

Precedenti, condizione fisica e peso del match per il ranking Atp

La sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime è il settimo capitolo di un duello ormai consolidato nel circuito.

Nei precedenti, l’italiano guida 4-2: i primi due incroci, a Madrid e Cincinnati nel 2022, erano però andati al canadese, più pronto allora sul cemento veloce.

Dal 2025 il confronto si è ribaltato: quattro vittorie su quattro per Sinner, maturate in contesti di massimo livello. Successo ai quarti di Cincinnati, poi in semifinale agli Us Open, quindi in finale a Parigi e nel Round Robin delle Atp Finals, a conferma di una superiorità tecnica e mentale divenuta progressiva.

L’altoatesino arriva però ai quarti di Montecarlo 2026 dopo un match complesso con Tomas Machac: calo fisico nel secondo set, nuova flessione nel terzo e doppio intervento del fisioterapista per assumere analgesici. Il dato positivo è la capacità di chiudere comunque l’incontro, dimostrando gestione dei momenti critici sul rosso, ma la tenuta fisica resta un fattore da monitorare nello scontro con un avversario potente come Auger-Aliassime.

Orario, programmazione tv e cosa aspettarsi dopo Montecarlo

Il quarto di finale Sinner–Auger-Aliassime è in programma oggi sul Court Rainier III come secondo incontro di giornata, subito dopo Alexander Zverev–Joao Fonseca, fissato alle 11 italiane. L’orario di inizio stimato è attorno alle 13, variabile in base alla durata del primo match.

La partita, valida per il Masters 1000 di Montecarlo 2026, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con streaming disponibile su Sky Go e Now; non è prevista copertura in chiaro.

Un successo proietterebbe Sinner in semifinale e lo manterrebbe in piena corsa per la prima posizione del ranking mondiale, in una fase della stagione – quella sulla terra battuta europea – decisiva per redistribuire punti pesanti. Un eventuale nuovo confronto in semifinale, contro un top player del tabellone, potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla sua reale competitività sul rosso in vista di Roma e Roland Garros.

FAQ

Quando si gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Montecarlo 2026?

La partita si gioca oggi, 10 aprile 2026, come secondo match sul Centrale di Montecarlo, con inizio stimato intorno alle 13 italiane.

Dove vedere Sinner-Auger-Aliassime in diretta tv e streaming?

La sfida è trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con streaming su Sky Go e Now. Non è prevista trasmissione in chiaro.

Qual è il bilancio dei precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime?

Il bilancio complessivo è favorevole a Sinner per 4-2. L’italiano ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti disputati durante la stagione 2025.

Sinner ha problemi fisici in vista del quarto di finale di Montecarlo?

Sì, Sinner ha accusato fastidi fisici contro Machac e richiesto l’intervento del fisioterapista, ma ha comunque portato a termine l’incontro vincendo in tre set.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner a Montecarlo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.