10 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Anthropic lancia Reflect su Claude per analizzare uso, temi e orari delle conversazioni

La notizia in sintesi

Anthropic ha lanciato Reflect, nuovo pannello beta per analizzare l’uso di Claude .

ha lanciato Reflect, nuovo pannello beta per analizzare l’uso di . La funzione è disponibile su web e desktop per account Free, Pro e Max.

Reflect mostra temi, orari e modalità d’uso, con strumenti per pause e quiet hours.

Il focus dichiarato è l’uso consapevole dell’AI, con limiti espliciti su privacy e dati.

(Riassunto generato con AI)

Reflect debutta su Claude

Anthropic ha introdotto nelle ultime ore Reflect, una nuova funzione beta di Claude pensata per aiutare gli utenti a capire come stanno usando l’assistente basato su intelligenza artificiale. La novità è disponibile su web e desktop, nelle Impostazioni, per gli account Free, Pro e Max con memoria attivata. Reflect raccoglie dati sulle conversazioni dell’ultimo mese, degli ultimi tre, sei o dodici mesi e li organizza in un pannello che mostra temi ricorrenti, orari di utilizzo e tipologie di richieste rivolte al chatbot.

L’obiettivo dichiarato da Anthropic non è aumentare il tempo trascorso con l’AI, ma offrire uno strumento per capire quando, come e perché ci si affida a Claude. In un contesto in cui gli assistenti generativi stanno entrando sempre più nel lavoro, nello studio e nella vita quotidiana, la società punta così su una lettura più consapevole del rapporto tra utente e sistema.

Dati, suggerimenti e limiti sulla privacy

Il pannello riassume le conversazioni recenti su diverse finestre temporali e mette in evidenza il giorno più attivo, l’ora di picco, il totale delle chat e una ripartizione degli argomenti più frequenti. Secondo le informazioni diffuse, manca ancora un dato centrale: il tempo effettivamente trascorso a chattare. Ryn Linthicum, responsabile delle politiche di benessere in Anthropic, ha spiegato che questa metrica non veniva tracciata perché il team non voleva creare un incentivo a massimizzarla.

La parte più distintiva di Reflect non si limita alle statistiche. La funzione propone anche spunti di autoanalisi e suggerimenti pratici, con l’idea di verificare se l’uso dell’AI sia coerente con obiettivi personali e professionali. Tra gli esempi indicati da Anthropic c’è una domanda chiave: quale attività si desidera continuare a svolgere personalmente, anche se Claude potrebbe eseguirla più rapidamente? L’impostazione generale è quella di considerare Claude come supporto al ragionamento, non come sostituto automatico di pensiero e creatività.

Secondo MisterGadget.Tech, Reflect si appoggia anche al framework 4D sviluppato da Anthropic con un gruppo di accademici: delegazione, descrizione, discernimento e diligenza. In pratica, il sistema osserva il modo in cui l’utente formula richieste, valuta le risposte e organizza il lavoro con l’AI, proponendo correttivi concreti. Per esempio, se emerge che si ricostruisce ogni volta lo stesso contesto, il pannello può suggerire di usare un Project per raggruppare richieste correlate.

Sul fronte privacy, Anthropic precisa che le chat in incognito non entrano nel resoconto. Restano esclusi anche i contenuti provenienti da strumenti collegati esternamente, mentre eventuali temi sensibili possono apparire solo come sintesi ad alto livello, senza dettagli delle conversazioni. Una fonte aggiunge che le conversazioni legate a integrazioni sanitarie sono escluse del tutto. Nello sviluppo di questi limiti, l’azienda ha coinvolto esperti del MIT Media Lab, del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital e della Family Online Safety Institute.

Perché il lancio pesa oltre la singola funzione

Reflect arriva in una fase in cui il mercato dell’AI generativa è sempre più esposto al tema della fiducia. Per Anthropic la scelta di mostrare all’utente un diario d’uso, più che un semplice cruscotto di performance, rafforza una linea centrata su trasparenza e benessere digitale. Il pannello consente anche di impostare quiet hours e promemoria di pausa, segnali morbidi che richiamano gli strumenti già diffusi su smartphone e social.

La conseguenza più rilevante è strategica: se l’esperimento funzionerà, Claude potrà distinguersi non solo per capacità del modello, ma per la qualità della relazione con l’utente. Anthropic ha già anticipato che una funzione analoga arriverà anche su Claude Cowork, estendendo questo approccio al lavoro collaborativo.

FAQ

Che cos’è Reflect di Claude?

Sì, è un pannello beta di Anthropic che analizza temi, orari e modalità d’uso di Claude su finestre di 1, 3, 6 o 12 mesi.

Chi può usare Reflect oggi?

Sì, è disponibile per account Free, Pro e Max, ma solo con la memoria attivata nelle Impostazioni di Claude, su web e app desktop.

Reflect misura il tempo passato con Claude?

No, al momento non mostra il tempo effettivo trascorso in chat. Le fonti riferiscono che questa metrica potrà arrivare successivamente, insieme al supporto mobile.

Quali dati restano esclusi dal resoconto?

Sì, restano fuori le chat in incognito e i contenuti originali degli strumenti collegati. I temi sensibili possono comparire solo come sintesi generali senza dettagli.

Come avete verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: MisterGadget.Tech e telefonino.net.