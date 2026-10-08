8 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Kids+ debutta in Italia con contenuti per bambini senza pubblicità

La notizia in sintesi Kids+ arriva in Italia il 19 ottobre per bambini dai 3 ai 12 anni.

Il catalogo comprende app, libri, video, giochi e audiolibri, senza pubblicità né acquisti in-app nei giochi.

Gli abbonamenti partono da 6,99 euro al mese per clienti Prime e da 7,99 euro per gli altri.

La Parent Dashboard permette a genitori e tutori di gestire limiti di utilizzo, impostazioni e obiettivi educativi.

Dal 19 ottobre 2026 sarà disponibile anche in Italia Kids+, l’abbonamento di Amazon che raccoglie contenuti digitali per bambini tra i 3 e i 12 anni. Il servizio comprende applicazioni, libri, video, giochi e audiolibri selezionati per fasce d’età. L’offerta esclude la pubblicità e, per i giochi, gli acquisti in-app: due caratteristiche che riguardano direttamente l’esperienza dei bambini e la gestione delle spese da parte delle famiglie.

Il debutto italiano è stato annunciato l’8 ottobre. Il servizio riunisce contenuti di marchi come Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel e Sonic in un ambiente nel quale i bambini possono passare da un’attività all’altra. L’esempio indicato dall’azienda è quello di un episodio di Barbie seguito da un gioco con lo stesso personaggio, senza lasciare Kids+.

Quanto costa e su quali dispositivi funziona

L’acquisto di un Amazon Kids Tablet comprende dodici mesi di abbonamento. Per il periodo successivo, le tariffe mensili partono da 6,99 euro per chi è cliente Prime e da 7,99 euro per chi non lo è. La differenza di prezzo dipende quindi dall’adesione a Prime, mentre il primo anno di accesso è incluso nell’acquisto del dispositivo indicato.

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Kids+ sarà utilizzabile sulla nuova gamma di tablet Amazon e sui dispositivi Fire TV compatibili. La compatibilità del dispositivo è dunque un elemento da considerare per accedere al catalogo, che non viene presentato come disponibile indistintamente su qualsiasi tablet o televisore.

Il lancio estende all’Italia un servizio già utilizzato in altri mercati. Glenn Millard, Head of Amazon Kids+ Europe, ne descrive così la diffusione: “Oggi milioni di famiglie in Europa utilizzano Kids+, nei paesi in cui era già disponibile e, nell’ultimo decennio, oltre 50 milioni di bambini hanno utilizzato Kids+ in tutto il mondo”. Sull’evoluzione dell’offerta aggiunge: “Aggiorniamo costantemente il nostro catalogo e ci assicuriamo di continuare a offrire nuovi titoli capaci di entusiasmare davvero i bambini.”

Giochi, serie e audiolibri nel catalogo

La componente dedicata ai giochi comprende centinaia di titoli, disponibili nella versione completa. Per i più piccoli sono previste attività con lettere e numeri e puzzle; per i bambini più grandi, giochi di strategia e ambienti aperti nei quali costruire, progettare ed esplorare. Il catalogo sarà aggiornato con ulteriori titoli.

Per i video, l’offerta comprende centinaia di episodi di serie come Peppa Pig e Pokémon, oltre a produzioni Originals Kids+ tra cui Bat-Fam. A questi contenuti si affiancano libri e audiolibri Audible. L’abbonamento accorpa quindi formati diversi, dalla lettura all’ascolto, oltre alla visione e al gioco.

“La vera magia di Kids+ sta nel vedere i bambini esplorare e trovare autonomamente i contenuti che amano”, afferma Aaron Berman, Head of Originals di Kids+. “Abbiamo creato uno spazio sicuro in cui possano seguire la propria curiosità e scoprire nuovi interessi: è come offrire loro un parco giochi digitale, ma con le giuste protezioni.”

Secondo Amazon, l’ambiente del servizio e le protezioni dei dispositivi Amazon Kids sono pensati per evitare l’accesso a pubblicità, contenuti inappropriati e social media durante la navigazione dei bambini. Alla selezione del catalogo si affiancano strumenti con cui gli adulti possono intervenire sulle modalità di utilizzo.

I controlli a disposizione delle famiglie

Genitori e tutori possono utilizzare la Parent Dashboard attraverso un browser oppure tramite le applicazioni per iOS e Android. Il pannello consente di modificare le impostazioni da remoto, stabilire limiti al tempo davanti allo schermo e fissare obiettivi educativi, senza dover intervenire direttamente sul dispositivo del bambino.

La Dashboard permette inoltre di consultare suggerimenti di contenuti in base all’età e verificare le attività dei figli. “La nostra Parent Dashboard offre ai genitori strumenti che permettono di adattarsi facilmente a ogni nuovo livello di autonomia”, ha dichiarato Glenn Millard, Head of Amazon Kids+ Europe.

Dal 19 ottobre le famiglie italiane potranno dunque accedere a un’offerta che combina un catalogo in abbonamento e controlli gestibili dagli adulti. Le condizioni economiche da considerare sono il periodo incluso con il tablet e il successivo costo mensile, distinto tra clienti Prime e non Prime.