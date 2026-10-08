 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Kids+ debutta in Italia con contenuti per bambini senza pubblicità

Kids+ debutta in Italia con contenuti per bambini senza pubblicità

8 Ottobre 2026

8 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Kids+ debutta in Italia con contenuti per bambini senza pubblicità

La notizia in sintesi

  • Kids+ arriva in Italia il 19 ottobre per bambini dai 3 ai 12 anni.
  • Il catalogo comprende app, libri, video, giochi e audiolibri, senza pubblicità né acquisti in-app nei giochi.
  • Gli abbonamenti partono da 6,99 euro al mese per clienti Prime e da 7,99 euro per gli altri.
  • La Parent Dashboard permette a genitori e tutori di gestire limiti di utilizzo, impostazioni e obiettivi educativi.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Gleeso Tablet Bambini 7 Pollici Android Tablet con Controllo Parentale(Blu)

Un ambiente digitale sicuro sotto il tuo controllo: i controlli parentali integrati nel nostro tablet per bambini ti consentono di gestire il tempo trascorso davanti allo schermo, filtrare i siti web e scegliere a quali app tuo figlio può accedere. Crea un profilo personalizzato affinché il tuo bambino veda solo ciò che approvi. Solo divertimento sicuro e adatto alla sua età. · Impara, crea ed esplora: questo tablet è molto più di un semplice lettore video. Scarica giochi educativi, libri di fiabe interattivi, app per disegnare e programmi musicali per trasformare il tempo trascorso davanti allo schermo in un’occasione di apprendimento attivo. Dalle lettere e dai numeri alla creatività e alla logica, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. · Cattura i ricordi e condividi i momenti speciali: Grazie alle fotocamere anteriore e posteriore, i bambini potranno scattare facilmente selfie divertenti, registrare i loro primi videomessaggi o videochiamare i nonni. Lo slot per schede microSD (supporta fino a 128 GB, scheda non inclusa) offre tutto lo spazio necessario per salvare i programmi preferiti, le canzoni e tutte quelle foto adorabili.

-34%SCONTOOra52,99 €Prezzo consigliato: 79,99 €RISPARMI 27,00 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Dal 19 ottobre 2026 sarà disponibile anche in Italia Kids+, l’abbonamento di Amazon che raccoglie contenuti digitali per bambini tra i 3 e i 12 anni. Il servizio comprende applicazioni, libri, video, giochi e audiolibri selezionati per fasce d’età. L’offerta esclude la pubblicità e, per i giochi, gli acquisti in-app: due caratteristiche che riguardano direttamente l’esperienza dei bambini e la gestione delle spese da parte delle famiglie.

Offerta Amazon · a tempo limitato

Amazon Audible — 3 mesi gratis

Audiolibri e podcast illimitati

🎧 Attiva 3 mesi GRATIS

In qualità di Affiliato Amazon ricevo un compenso dagli acquisti idonei.

Il debutto italiano è stato annunciato l’8 ottobre. Il servizio riunisce contenuti di marchi come Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel e Sonic in un ambiente nel quale i bambini possono passare da un’attività all’altra. L’esempio indicato dall’azienda è quello di un episodio di Barbie seguito da un gioco con lo stesso personaggio, senza lasciare Kids+.

Kids+ 1

Quanto costa e su quali dispositivi funziona

L’acquisto di un Amazon Kids Tablet comprende dodici mesi di abbonamento. Per il periodo successivo, le tariffe mensili partono da 6,99 euro per chi è cliente Prime e da 7,99 euro per chi non lo è. La differenza di prezzo dipende quindi dall’adesione a Prime, mentre il primo anno di accesso è incluso nell’acquisto del dispositivo indicato.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Kids+ sarà utilizzabile sulla nuova gamma di tablet Amazon e sui dispositivi Fire TV compatibili. La compatibilità del dispositivo è dunque un elemento da considerare per accedere al catalogo, che non viene presentato come disponibile indistintamente su qualsiasi tablet o televisore.

Il lancio estende all’Italia un servizio già utilizzato in altri mercati. Glenn Millard, Head of Amazon Kids+ Europe, ne descrive così la diffusione: “Oggi milioni di famiglie in Europa utilizzano Kids+, nei paesi in cui era già disponibile e, nell’ultimo decennio, oltre 50 milioni di bambini hanno utilizzato Kids+ in tutto il mondo”. Sull’evoluzione dell’offerta aggiunge: “Aggiorniamo costantemente il nostro catalogo e ci assicuriamo di continuare a offrire nuovi titoli capaci di entusiasmare davvero i bambini.”

Giochi, serie e audiolibri nel catalogo

La componente dedicata ai giochi comprende centinaia di titoli, disponibili nella versione completa. Per i più piccoli sono previste attività con lettere e numeri e puzzle; per i bambini più grandi, giochi di strategia e ambienti aperti nei quali costruire, progettare ed esplorare. Il catalogo sarà aggiornato con ulteriori titoli.

Per i video, l’offerta comprende centinaia di episodi di serie come Peppa Pig e Pokémon, oltre a produzioni Originals Kids+ tra cui Bat-Fam. A questi contenuti si affiancano libri e audiolibri Audible. L’abbonamento accorpa quindi formati diversi, dalla lettura all’ascolto, oltre alla visione e al gioco.

“La vera magia di Kids+ sta nel vedere i bambini esplorare e trovare autonomamente i contenuti che amano”, afferma Aaron Berman, Head of Originals di Kids+. “Abbiamo creato uno spazio sicuro in cui possano seguire la propria curiosità e scoprire nuovi interessi: è come offrire loro un parco giochi digitale, ma con le giuste protezioni.”

Secondo Amazon, l’ambiente del servizio e le protezioni dei dispositivi Amazon Kids sono pensati per evitare l’accesso a pubblicità, contenuti inappropriati e social media durante la navigazione dei bambini. Alla selezione del catalogo si affiancano strumenti con cui gli adulti possono intervenire sulle modalità di utilizzo.

I controlli a disposizione delle famiglie

Genitori e tutori possono utilizzare la Parent Dashboard attraverso un browser oppure tramite le applicazioni per iOS e Android. Il pannello consente di modificare le impostazioni da remoto, stabilire limiti al tempo davanti allo schermo e fissare obiettivi educativi, senza dover intervenire direttamente sul dispositivo del bambino.

La Dashboard permette inoltre di consultare suggerimenti di contenuti in base all’età e verificare le attività dei figli. “La nostra Parent Dashboard offre ai genitori strumenti che permettono di adattarsi facilmente a ogni nuovo livello di autonomia”, ha dichiarato Glenn Millard, Head of Amazon Kids+ Europe.

Dal 19 ottobre le famiglie italiane potranno dunque accedere a un’offerta che combina un catalogo in abbonamento e controlli gestibili dagli adulti. Le condizioni economiche da considerare sono il periodo incluso con il tablet e il successivo costo mensile, distinto tra clienti Prime e non Prime.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioLe migliori sedie ergonomiche da ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori accessori per smart working di agosto 2026Casa e ufficioLe migliori scrivanie per casa e ufficio di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Satispay presenta due studi sulle esenzioni fiscali del welfare
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 7 ott
#2
INTERNET
Ring amplia la gamma: quattro videocamere 4K e una Pan-Tilt 2K
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 7 ott
#3
FINTECH
Banking Award: premiati cinque progetti bancari e tre manager
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 7 ott
#4
INTERNET
Apertus resta un modello di ricerca: alle aziende i servizi AI
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 7 ott
#5
BRANDED CONTENT
Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 4 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.