26 Giugno 2026

Home / NEWS / Alberto Stasi, la luce in cantina riapre i dubbi sul racconto di Garlasco

La notizia in sintesi

Garlasco , resta irrisolto il nodo della luce sulle scale della cantina.

, resta irrisolto il nodo della luce sulle scale della cantina. Alberto Stasi per anni parlò di luce spenta, poi nel 2025 la indica accesa.

per anni parlò di luce spenta, poi nel 2025 la indica accesa. Carabinieri e 118 riferirono invece da subito che la luce era accesa.

e 118 riferirono invece da subito che la luce era accesa. Il dettaglio incide sulla credibilità del racconto del ritrovamento di Chiara Poggi.

(Riassunto generato con AI)

Il nodo della luce a Garlasco

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a ruotare attorno a un dettaglio rimasto controverso: la luce della scala interna che dal soggiorno conduce alla cantina. Il punto riguarda direttamente Alberto Stasi, che nel suo racconto del ritrovamento del corpo ha per lungo tempo sostenuto di aver trovato quella luce spenta. Nelle ultime ricostruzioni richiamate sul caso, però, emergono versioni diverse fornite dai primi soccorritori e dagli stessi verbali, con ricadute evidenti sulla lettura di quanto accadde nel momento della scoperta del cadavere.

Il tema non è marginale. Se la scala fosse stata al buio, diventerebbe più difficile spiegare come Stasi abbia potuto descrivere con precisione alcuni particolari del corpo di Chiara Poggi. Se invece la luce fosse stata accesa, la sua percezione della scena apparirebbe più coerente con quei dettagli osservati. È su questa frattura, tecnica solo in apparenza, che continua a misurarsi una parte importante della tenuta narrativa del caso.

Versioni a confronto e rilievo processuale

Alberto Stasi dichiarò inizialmente: “Ricordo che la luce era spenta, non ho acceso la luce, mi sono fermato un istante e ho sceso due gradini circa. Mi sono inclinato con il busto leggermente in avanti e guardando verso sinistra le scale ho visto il corpo di Chiara”. Il 22 agosto 2007, interrogato dalla pm Muscio, confermò la stessa linea, pur con una formula più dubitativa: “La luce delle scale della cantina, non ricordo, ma credo che fosse spenta”.

A questa versione si oppongono però le testimonianze dei primi intervenuti. I carabinieri Serra e Muscatelli, arrivati sulla scena del crimine, hanno riferito che la luce era accesa. La stessa indicazione arrivò dalla dottoressa Rubbi del 118, la prima a esaminare il corpo di Chiara Poggi. Alla domanda se ricordasse la luce delle scale accesa, la sua risposta fu netta: “Accesa”.

Il punto si è ulteriormente complicato il 20 maggio 2025, quando Stasi, sentito come testimone dal procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, ha modificato quel particolare del suo racconto, sostenendo che la luce delle scale fosse accesa. È un cambiamento rilevante perché interviene su un elemento concreto, verificabile attraverso testimonianze e fotografie, e perché tocca il momento centrale del racconto: la prima visione del corpo.

Le immagini scattate il 13 agosto 2007 durante il primo sopralluogo mostrano infatti la zona delle scale illuminata. Nel servizio di Quarto Grado si osserva che, senza illuminazione, alcuni dettagli del corpo di Chiara Poggi sarebbero stati difficilmente distinguibili. Eppure Stasi riferì particolari precisi: “Ho visto il lato destro del viso, confermo che era abbastanza visibile ed ho notato una parte bianca del viso. Non ho visto in quel momento parte del viso scuro, anzi ho visto una parte bianca che risaltava rispetto allo scuro che era intorno”.

È qui che il dettaglio della luce assume un peso analitico. Non si tratta soltanto di una discrepanza mnemonica, ma di un elemento che incide sulla compatibilità tra ciò che Stasi dice di aver visto e le condizioni materiali in cui sostiene di averlo visto. Per il giudice Vitelli, che assolse Stasi, la contraddizione può essere letta alla luce dello stato di shock. Per i giudici che lo condannarono, al contrario, essa rappresenterebbe un ulteriore indizio della non veridicità del racconto del ritrovamento.

In questa prospettiva, il caso Garlasco mostra come nei grandi delitti i particolari apparentemente secondari diventino decisivi. La luce accesa o spenta non cambia da sola l’intero impianto del caso, ma resta un indicatore della coerenza interna delle dichiarazioni, della loro evoluzione nel tempo e della loro tenuta rispetto ai riscontri esterni.

Perché il dettaglio resta decisivo

Il nodo della luce continua quindi a restare uno dei punti più sensibili del delitto di Garlasco. La sua importanza non dipende soltanto dal contrasto tra versioni, ma dal fatto che collega percezione visiva, attendibilità delle dichiarazioni e interpretazione giudiziaria del comportamento di Alberto Stasi. In un caso segnato da riletture successive, ogni scarto tra racconto e riscontro materiale torna centrale. Ed è proprio questa persistenza della contraddizione a spiegare perché, a distanza di anni, il particolare della scala continui a essere osservato come uno dei più significativi.

FAQ

Qual è il dettaglio contestato nel caso Garlasco?

Sì, riguarda la luce della scala interna verso la cantina, indicata come spenta da Stasi e accesa da altri testimoni.

Cosa disse inizialmente Alberto Stasi?

Sì, disse di ricordare la luce spenta e di non averla accesa prima di vedere il corpo di Chiara Poggi.

Chi riferì che la luce era accesa?

Sì, lo dichiararono i carabinieri Serra e Muscatelli e la dottoressa Rubbi del 118.

Quando Stasi ha cambiato versione?

Sì, il 20 maggio 2025, sentito dal procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone, indicò la luce come accesa.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, la fonte originale è derivata da un’elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.