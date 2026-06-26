Sofia Donadio accusa: uscita di sicurezza chiusa nel rogo di Crans-Montana

26 Giugno 2026

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La notizia in sintesi

Sofia Donadio riferisce che un’uscita di sicurezza era chiusa nel locale di Crans-Montana .

riferisce che un’uscita di sicurezza era chiusa nel locale di . La testimonianza riguarda il rogo al Le Constellation , costato la vita a 41 persone.

, costato la vita a 41 persone. La giovane italiana dice di cercare giustizia, non vendetta, per quanto accaduto.

Dopo il ricovero in Svizzera, è stata trasferita al Niguarda di Milano.

(Riassunto generato con AI)

La testimonianza di Sofia Donadio

A circa sei mesi dalla tragedia di Crans-Montana, Sofia Donadio, la giovane italiana rimasta gravemente ferita nel rogo del locale Le Constellation, ha incontrato i giornalisti e ha fornito un elemento destinato a pesare nell’inchiesta. La ragazza ha dichiarato che l’uscita di sicurezza situata nell’interrato del locale era chiusa non solo da uno sgabello, ma anche da una catena. Il fatto riguarda uno degli aspetti più delicati dell’accertamento sulle responsabilità per l’incendio in cui sono morte 41 persone e oltre cento sono rimaste ferite, con possibili implicazioni sulla gestione della sicurezza e sulle vie di fuga disponibili al momento dell’emergenza.

Secondo il suo racconto, quell’uscita d’emergenza non sarebbe stata bloccata in modo occasionale, ma in modo stabile. *“Questa uscita d’emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto”*, ha affermato Sofia Donadio.

La giovane ha aggiunto un dettaglio ulteriore sulla natura del blocco: *“Si trattava di una catena di acciaio, come quelle per legare le biciclette, fissata al maniglione”*. In un procedimento che punta a ricostruire in modo rigoroso la dinamica dell’incendio, la precisione di questa descrizione può assumere rilievo centrale.

Il peso dell’inchiesta e il contesto

La dichiarazione di Sofia Donadio si colloca dentro un quadro già segnato da numeri gravissimi: 41 morti e oltre cento feriti. In questo contesto, la sua testimonianza viene indicata come un possibile passaggio chiave per chiarire se le misure di sicurezza presenti nel locale fossero adeguate e se eventuali ostacoli alle uscite possano avere inciso sulle possibilità di evacuazione.

Il riferimento a una catena e a un lucchetto, associato a uno sgabello davanti all’uscita, non rappresenta solo un dettaglio materiale, ma un elemento che potrebbe contribuire a definire il livello di accessibilità reale di una via di emergenza in una situazione estrema.

La giovane ha anche spiegato il senso della sua esposizione pubblica, distinguendo nettamente il piano personale da quello giudiziario. *“Sono sicuramente arrabbiata, non cerco vendetta, ma giustizia: questo evento ha rovinato un sacco di persone che non se lo meritavano, non è giusto che cerchino di passarla liscia”*, ha detto ai giornalisti. Le sue parole mostrano una linea chiara: il tema centrale non è la reazione emotiva, ma l’accertamento delle responsabilità.

In termini giornalistici, questo passaggio rafforza la rilevanza pubblica della sua testimonianza, perché lega l’esperienza diretta della sopravvissuta alla necessità di verifiche puntuali sui fatti.

Accanto al profilo investigativo emerge anche quello umano e clinico. Dopo il ricovero iniziale in Svizzera, Sofia Donadio è stata trasferita al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Qui, come ha raccontato lei stessa, è iniziata una fase decisiva del recupero. *“Qui ho ricominciato a sorridere quando sono uscita dal coma. La prima cosa che mi hanno detto i medici è stata che avrei dovuto ricominciare a sorridere, che non avrei potuto deprimermi”*.

Il riferimento al percorso di cura non riduce la portata della vicenda giudiziaria, ma la completa: restituisce la misura concreta delle conseguenze subite da una delle persone coinvolte e rende evidente quanto l’inchiesta riguardi vite spezzate, ferite profonde e un lungo percorso di ricostruzione fisica e psicologica.

Le possibili conseguenze della deposizione

Il contributo di Sofia Donadio potrebbe ora assumere un ruolo determinante nella verifica dei fatti legati al rogo di Crans-Montana. La sua ricostruzione introduce un elemento specifico, diretto e potenzialmente decisivo sulla praticabilità di una via di fuga, aspetto che in tragedie di questa portata è centrale per stabilire omissioni e responsabilità.

La vicenda resta quindi sospesa tra due piani inseparabili: da un lato l’inchiesta, chiamata a chiarire cosa sia accaduto nel locale Le Constellation; dall’altro la richiesta di giustizia espressa da una sopravvissuta che, dopo il coma e il trasferimento a Milano, ha scelto di trasformare la propria esperienza in una testimonianza pubblica.

FAQ

Chi è Sofia Donadio?

Sì, è la giovane italiana gravemente ferita nel rogo del locale Le Constellation a Crans-Montana.

Cosa ha detto sull’uscita di sicurezza?

Sì, ha dichiarato che l’uscita nell’interrato era chiusa con uno sgabello, una catena e un lucchetto.

Quante persone sono morte nel rogo?

Sì, secondo il testo le vittime sono state 41, mentre i feriti sono stati oltre cento.

Dove è stata curata dopo l’incendio?

Sì, dopo il ricovero iniziale in Svizzera è stata trasferita al Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è indicata come elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.