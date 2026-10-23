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Huawei presenta a Firenze la piattaforma dati per l’inferenza AI

Huawei presenta a Firenze la piattaforma dati per l’inferenza AI

23 Ottobre 2026

23 Ottobre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Huawei presenta a Firenze la piattaforma dati per l’inferenza AI

La notizia in sintesi

  • Huawei ha presentato a Firenze la 3+1 AI Data Platform, dedicata alle infrastrutture dati per l’inferenza AI.
  • La piattaforma integra knowledge base, cache key-value, memory bank e Unified Cache Manager.
  • L’azienda riferisce applicazioni in oltre 20 scenari, tra cui sanità, sviluppo software e assistenza clienti.
  • I risultati dichiarati riguardano adozione dei referti assistiti, velocità di inferenza e soddisfazione dei clienti.

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Huawei ha presentato la 3+1 AI Data Platform, un’infrastruttura per la gestione dei dati destinata ai carichi di lavoro dell’inferenza AI. La novità, annunciata il 23 ottobre 2026, è stata illustrata al Data Storage Summit, durante Huawei Connect Europe a Firenze. La piattaforma interviene sul modo in cui le organizzazioni conservano e recuperano le informazioni utilizzate dai sistemi di intelligenza artificiale, con applicazioni nella sanità, nella programmazione e nell’assistenza clienti.

Secondo l’azienda, la tecnologia è già stata impiegata in oltre 20 scenari applicativi. I risultati riportati riguardano sia la gestione delle informazioni sia le prestazioni dei processi inferenziali: dalla maggiore adozione dei referti assistiti dall’AI all’aumento dei token elaborati al secondo nello sviluppo software. Si tratta di dati riferiti da Huawei per gli scenari descritti, non di prestazioni indicate come uniformi per qualsiasi utilizzo.

Come è organizzata la piattaforma

L’architettura riunisce quattro componenti: knowledge base, archivio cache key-value, indicato con la sigla KV, memory bank e Unified Cache Manager, o UCM. L’obiettivo dichiarato è coordinare la gestione dei dati, della conoscenza e delle attività di inferenza, affrontando anche i problemi di archiviazione che possono emergere quando aumentano le interazioni e la quantità di informazioni da elaborare.

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A presentare il sistema è stato Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line. Nel suo intervento ha descritto una fase dell’evoluzione dell’AI nella quale, dopo lo sviluppo della capacità di calcolo, dei modelli e degli agenti, la disponibilità dei dati assume un peso determinante. Secondo Yuan, le imprese dovrebbero quindi orientare le infrastrutture dei data center alle esigenze dei carichi di lavoro AI.

Gli impieghi nella sanità e nello sviluppo software

In ambito sanitario, Huawei propone la piattaforma per affrontare le difficoltà dei grandi modelli nella comprensione del linguaggio medico e ridurre le cosiddette “allucinazioni”. Il processo descritto combina dati medici multimodali, estrazione e organizzazione della conoscenza, vettorializzazione delle informazioni e costruzione di knowledge graph. Queste attività sono finalizzate allo sviluppo di agenti AI destinati ad assistere diagnosi e trattamenti.

Per questo scenario, l’azienda indica la possibilità di portare l’adozione dei referti assistiti dall’intelligenza artificiale dal 50% al 90%. Il dato riguarda dunque l’impiego dei referti assistiti e non viene presentato come una misura dell’accuratezza delle diagnosi o dell’efficacia dei trattamenti.

Nella programmazione assistita dall’AI, il problema affrontato è invece l’accumulo di dati nella cache KV. Le richieste complesse, con più interazioni e contesti estesi, possono mettere sotto pressione lo storage. La piattaforma utilizza cache multilivello, prefix cache e associazione intelligente dei suffissi per limitare la ripetizione delle elaborazioni. Huawei dichiara, in questo ambito, un throughput di inferenza fino a 2,2 volte superiore, misurato in token al secondo.

Assistenza clienti e compatibilità con altri sistemi

Un altro impiego riguarda il recupero dello storico delle conversazioni nel customer service. Il sistema è progettato per richiamare automaticamente in pochi secondi le informazioni pertinenti, così da fornire un contesto alle successive interazioni e alle attività di analisi. In alcuni scenari, secondo Huawei, l’utilizzo della piattaforma ha contribuito a un incremento della soddisfazione dei clienti fino al 16%.

Lo sviluppo annunciato non riguarda soltanto i singoli casi d’uso. Huawei prevede di ampliare la compatibilità della piattaforma con altri modelli e applicazioni, perseguendo un ecosistema aperto. È questa la direzione indicata per estenderne l’impiego nei diversi settori industriali, insieme al proseguimento delle attività sulle infrastrutture dati destinate all’intelligenza artificiale.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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