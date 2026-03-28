Home / MOTORI / Milano, rimborso per il segnale stradale alterato con lo scotch durante le Olimpiadi: guida pratica

Multe annullate a Milano per divieti poco chiari nella circonvallazione

Il Comune di Milano ha annullato circa 90mila multe da 58 euro ciascuna elevate tra il 2 febbraio e il 18 marzo lungo la corsia preferenziale filoviaria 90-91, in zona San Siro e viale Scarampo.

Le sanzioni colpivano conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, temporaneamente esclusi dalla preferenziale in occasione dei Giochi olimpici.

La decisione di revoca arriva dopo le proteste dei residenti, del gruppo Facebook “San Siro & dintorni“ e di Federconsumatori Milano, che denunciavano una segnaletica straordinaria poco comprensibile, basata su semplici “X” applicate con nastro adesivo sui cartelli.

Il Comune ha riconosciuto ufficialmente la scarsa chiarezza del divieto e ha disposto l’annullamento automatico delle sanzioni e il rimborso per chi ha già pagato.

In sintesi:

Annullate circa 90mila multe a Milano sulla corsia preferenziale 90-91 in zona San Siro.

Divieto temporaneo per moto, scooter e biciclette durante le Olimpiadi con segnaletica provvisoria poco chiara.

Proteste di cittadini e Federconsumatori : contestata l’“X” adesiva sui cartelli come modifica insufficiente.

: contestata l’“X” adesiva sui cartelli come modifica insufficiente. Multe non più dovute; chi ha pagato può chiedere rimborso tramite il portale del Comune.

Come è nato il caso delle 90mila multe cancellate a Milano

Il divieto temporaneo di accesso alla corsia preferenziale filoviaria della circonvallazione, utilizzata dalle linee 90-91, è stato introdotto a Milano il 2 febbraio, in pieno periodo olimpico, per motivi di sicurezza e fluidità del traffico.

Lo stop riguardava ciclomotori, motocicli e velocipedi, con particolare impatto nell’area di San Siro e lungo viale Scarampo, dove molti residenti e pendolari sono abituati a percorrere la preferenziale.

Secondo il gruppo “San Siro & dintorni“, la comunicazione del divieto è stata insufficiente: nessun vero cambio strutturale di cartellonistica, ma solo una “X” apposta con nastro adesivo sopra il simbolo dei motocicli.

Per molti conducenti quella “X” sembrava un atto vandalico, non una modifica regolamentare.

Il presidente di Federconsumatori Milano, Carmelo Benenti, ha sottolineato che la segnaletica poteva essere interpretata come uno scherzo, non come un divieto valido.

Palazzo Marino, preso atto del “malinteso di massa”, ha riconosciuto in una nota ufficiale che la segnaletica aveva creato “una situazione di difficile comprensione”, con migliaia di transiti in divieto “in buona fede per una consolidata consuetudine”.

Cosa devono fare gli automobilisti e le conseguenze per la mobilità

Tutte le sanzioni elevate nel periodo interessato vengono considerate nulle: chi ha ricevuto il verbale non è tenuto a pagare e non deve presentare ricorso.

Per chi ha già versato l’importo è previsto un rimborso, ottenibile tramite un’apposita istanza online sul sito del Comune di Milano.

L’amministrazione ha messo a disposizione il servizio digitale dedicato al “rimborso per un verbale pagato erroneamente”, accessibile all’indirizzo:

https://www.comune.milano.it/servizi/polizia-locale-e-sicurezza/rimborso-per-un-verbale-pagato-erroneamente.

Il caso apre un fronte politico e tecnico sulla gestione della segnaletica temporanea in occasione di grandi eventi: per evitare contenziosi di massa e perdita di fiducia, sarà cruciale rendere divieti e modifiche alla viabilità immediatamente leggibili anche da chi percorre quotidianamente gli stessi tratti in maniera automatica.

FAQ

Quante multe sono state annullate dal Comune di Milano?

Il Comune di Milano ha annullato indicativamente 90mila multe, tutte riferite al divieto temporaneo sulla corsia preferenziale filoviaria 90-91.

Devo pagare la multa ricevuta per la corsia preferenziale 90-91?

No, le sanzioni sono considerate nulle. Se la multa rientra nel periodo 2 febbraio–18 marzo non devi pagare alcun importo.

Come posso ottenere il rimborso se ho già pagato la multa?

È possibile ottenere il rimborso compilando l’apposita istanza online sul portale del Comune di Milano alla sezione “rimborso per un verbale pagato erroneamente”.

La multa annullata comparirà comunque nella mia posizione assicurativa o punti patente?

No, le multe annullate non devono produrre effetti ulteriori: non vanno a incidere né su punti patente né su posizioni assicurative.

Da dove provengono le informazioni utilizzate per questo articolo sulle multe?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.