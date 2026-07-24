MFE rende operativo il nuovo assetto televisivo italiano verso Mediaset Italia

24 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

MFE-MediaForEurope rende operativo il nuovo assetto televisivo italiano.

rende operativo il nuovo assetto televisivo italiano. La riorganizzazione prepara la fusione di Mediaset in R.T.I. .

in . Pier Silvio Berlusconi guiderà la futura Mediaset Italia dopo l’operazione.

guiderà la futura dopo l’operazione. Nuove deleghe riguardano reti, intrattenimento, fiction, marketing e promozione.

Riassunto generato con AI

Nuovo assetto per MFE in Italia

MFE-MediaForEurope ha reso operativo il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia, definito nel quadro della riorganizzazione annunciata dal gruppo nelle ultime ore. Il cambiamento accompagna il percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., già avviato dai rispettivi consigli di amministrazione.

Al completamento dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova Mediaset Italia, mentre Niccolò Querci sarà Vicepresidente. Il gruppo punta così a rendere più chiari i ruoli e più rapido il processo decisionale nell’area televisiva.

La revisione riguarda soprattutto l’organizzazione editoriale, la gestione delle reti e lo sviluppo dell’offerta. Secondo la nota di MFE-MediaForEurope, l’obiettivo è favorire l’evoluzione del prodotto televisivo attraverso responsabilità più definite e una struttura più tempestiva ed efficace.

Deleghe editoriali e nuove responsabilità

L’assetto conferma Mauro Crippa Direttore Generale Informazione e Comunicazione. L’area editoriale sarà articolata in tre strutture dedicate al prodotto televisivo, con compiti distinti su reti, intrattenimento, fiction e cinema.

Giancarlo Scheri assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione. Alla direzione di Canale 5 subentra Sebastiano Lombardi, nominato direttore della rete, mentre Giorgio Restelli diventa Vice Direttore Generale Intrattenimento e Risorse Artistiche.

Giampaolo Letta assume la Vice Direzione Generale Fiction e Cinema. Sul fronte commerciale-operativo, Riccardo Siro Galli è nominato alla direzione del nuovo Marketing Operativo in Italia, in coordinamento con la struttura internazionale guidata da Federico di Chio.

Andrea Chinese, invece, guiderà la nuova Direzione Promozione alle dirette dipendenze di Giancarlo Scheri. La distribuzione delle deleghe segnala la volontà di separare con maggiore nettezza le funzioni creative, editoriali, promozionali e di pianificazione, senza modificare il perimetro informativo affidato a Mauro Crippa.

La riorganizzazione si inserisce nella strategia delineata da Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Ceo di MFE-MediaForEurope. Il piano mira a una struttura più snella, alla valorizzazione dei talenti interni e all’accelerazione delle sinergie, in un contesto segnato dalla concorrenza delle piattaforme digitali globali e dalle sfide del mercato pubblicitario.

La fusione come passaggio strategico

Il nuovo organigramma italiano anticipa il modello della futura Mediaset Italia e collega la fusione societaria alla revisione operativa delle attività televisive. La scelta di rendere subito esecutive le nomine indica che il gruppo intende accompagnare il processo di incorporazione con una catena decisionale già definita.

Pier Silvio Berlusconi ha richiamato la necessità di aumentare dimensioni e velocità d’azione per sostenere lo sviluppo futuro del gruppo. La conseguenza attesa è un maggiore coordinamento tra prodotto, palinsesto, promozione e marketing, secondo gli obiettivi indicati da MFE-MediaForEurope.

FAQ

Che cosa cambia per MFE in Italia?

Sì, cambia l’organizzazione televisiva e di sviluppo prodotto, con nuove deleghe operative collegate alla fusione di Mediaset in R.T.I..

Chi guiderà la nuova Mediaset Italia?

Sì, al completamento della fusione Pier Silvio Berlusconi sarà Presidente e Amministratore Delegato, con Niccolò Querci Vicepresidente.

Chi dirige Canale 5 dopo Scheri?

Sì, Sebastiano Lombardi è stato nominato direttore di Canale 5, subentrando a Giancarlo Scheri.

Quali deleghe assume Giampaolo Letta?

Sì, Giampaolo Letta assume la Vice Direzione Generale Fiction e Cinema nel nuovo assetto editoriale italiano.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui engage.it.