Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Meta Ray-Ban sotto esame europeo per i rischi del riconoscimento facciale su privacy e dati biometrici

Smart glass Meta con riconoscimento facciale, maxi allarme privacy negli USA

Le organizzazioni statunitensi per i diritti civili hanno formalmente chiesto a Mark Zuckerberg di bloccare lo sviluppo del riconoscimento facciale sui nuovi smart glass Meta firmati Ray-Ban e Oakley.

La contestata funzione, chiamata Name Tag, sarebbe in fase di sviluppo nella sede Meta di Menlo Park e potrebbe debuttare entro fine 2026.

Secondo i gruppi civili, trasformare gli occhiali connessi in strumenti capaci di identificare in tempo reale persone in spazi pubblici apre scenari di stalking, profilazione e sorveglianza di massa difficili da controllare.

In sintesi:

Funzione Name Tag sugli smart glass Meta: riconoscimento facciale in tempo reale entro il 2026.

Lettera di ACLU, EFF e altri gruppi: tecnologia definita minaccia grave alla privacy.

Timori per donne, minori, minoranze e comunità LGBTQ+ sorvegliate o perseguitate.

In Europa AI Act e GDPR renderebbero Name Tag quasi impossibile da implementare.

Il progetto Name Tag, descritto in un documento interno visionato dal New York Times, permetterebbe agli smart glass Meta di riconoscere i volti inquadrati e associarli ai profili presenti sulle piattaforme del gruppo.

L’utente, tramite la fotocamera integrata e Meta AI, vedrebbe comparire nome e informazioni pubbliche dei contatti o di chi ha profili aperti, con un livello di automazione mai sperimentato su larga scala in spazi pubblici.

Questa integrazione tra realtà aumentata, intelligenza artificiale e dati social sposta il riconoscimento facciale da smartphone e server ai dispositivi indossabili, rendendo potenzialmente invisibile l’atto di identificare qualcuno, senza che la persona riconosciuta se ne accorga o possa opporsi.

Perché per le associazioni è una minaccia strutturale ai diritti civili

Nella lettera a Mark Zuckerberg, firmata da American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation e altri gruppi, la tecnologia viene definita una minaccia diretta alla privacy e alle libertà fondamentali.

Le organizzazioni sottolineano l’impatto sproporzionato su donne, bambini, persone di colore, minoranze etniche e religiose e comunità LGBTQ+, già esposte a discriminazioni offline e online.

Il timore è che gli smart glass Meta vengano usati per pedinamenti, molestie, doxxing, monitoraggio di attivisti, tracciamento di immigrati o schedatura di partecipanti a proteste politiche, creando una infrastruttura di sorveglianza privata difficilmente controllabile dal legislatore.

Le richieste rivolte a Meta sono due: interrompere lo sviluppo di Name Tag e di ogni sistema analogo di riconoscimento facciale sugli occhiali, e chiarire pubblicamente se vi siano stati contatti con le forze dell’ordine statunitensi per possibili utilizzi in ambito di sicurezza pubblica.

Un portavoce di Meta ha replicato ricordando che alcuni concorrenti dispongono già di funzioni simili e che l’azienda, per ora, non le ha introdotte.

Meta afferma che un eventuale lancio avverrebbe con un approccio “molto ponderato”, formula che però non esclude l’adozione futura e lascia aperti dubbi su limiti tecnici, garanzie legali e controlli indipendenti.

In Europa, lo scenario sarebbe ancora più complesso: l’AI Act e il GDPR vietano il riconoscimento facciale generalizzato, salvo consenso esplicito e contesti rigorosamente delimitati.

Di fatto, una funzione come Name Tag operativa negli spazi pubblici risulterebbe difficilmente compatibile con il quadro normativo dell’Unione Europea.

Il nodo futuro: tra concorrenza tecnologica, regolazione e fiducia degli utenti

La vicenda degli smart glass Meta segna un passaggio cruciale nel conflitto tra innovazione indossabile e tutela dei diritti fondamentali.

Se Meta decidesse di procedere, si aprirebbe una corsa tra big tech a integrare il riconoscimento facciale nei dispositivi consumer, trasferendo nel mondo fisico dinamiche di profilazione finora confinate alle piattaforme online.

Per i regolatori, soprattutto in Europa ma sempre più anche negli Stati Uniti, il dossier diventerà un banco di prova per stabilire fino a che punto sia lecito automatizzare l’identificazione delle persone nello spazio pubblico.

Per gli utenti, la scelta sarà se accettare o meno occhiali che “vedono” e riconoscono chiunque, in cambio di un supposto incremento di comodità e personalizzazione.

FAQ

Cosa fa esattamente la funzione Name Tag sugli smart glass Meta?

La funzione associa il volto inquadrato dagli occhiali ai profili Meta disponibili, mostrando nome e informazioni pubbliche tramite l’assistente Meta AI, in tempo quasi reale.

Quando potrebbe arrivare il riconoscimento facciale sugli smart glass Meta?

Secondo il documento interno citato dal New York Times, Meta punta a integrare Name Tag sugli smart glass entro la fine del 2026.

Gli smart glass con Name Tag sarebbero legali in Europa?

No, in forma generalizzata sarebbero difficilmente legali: AI Act e GDPR vietano il riconoscimento facciale senza consenso esplicito e limiti molto stringenti.

Meta ha già accordi con le forze dell’ordine per usare questi occhiali?

Al momento non esistono conferme pubbliche. Le associazioni chiedono a Meta di chiarire esplicitamente eventuali contatti o progetti con le autorità.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul progetto Meta?

La notizia è stata ricavata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.