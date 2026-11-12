12 Novembre 2026

/ Home/FINTECH/Andrea Kimi Antonelli: carta autografata venduta a 878.400 dollari

Una carta autografata di Andrea Kimi Antonelli è stata venduta da Goldin per 878.400 dollari nell’asta dello scorso ottobre. L’esemplare, appartenente alla collezione Topps Chrome F1 del 2025 e prodotto in copia unica, si colloca secondo Topps al secondo posto tra le carte di Formula 1 più costose mai vendute. Il risultato precede il debutto, il 12 novembre 2026, della collezione F1 Chrome Sapphire Edition 2026, disponibile esclusivamente online.

Al centro delle due operazioni c’è l’interesse per il pilota bolognese, che ha conquistato il titolo mondiale a vent’anni. Antonelli è diventato il più giovane campione del mondo della Formula 1, superando il primato detenuto da Sebastian Vettel dal 2010. Topps collega il successo sportivo a un aumento della domanda di oggetti da collezione dedicati al pilota, senza però quantificare l’andamento complessivo delle richieste o delle vendite.

La carta da 878.400 dollari

L’esemplare aggiudicato da Goldin è una Rookie Autograph SuperFractor 1/1 del set Topps Chrome F1 2025. La denominazione identifica la carta autografata di Antonelli realizzata in un solo esemplare: è questa specifica versione, e non una carta ordinaria della stessa raccolta, ad aver raggiunto il prezzo di 878.400 dollari. La firma risale a prima della conquista del titolo mondiale.

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La distinzione tra il singolo pezzo e il resto della produzione è centrale per leggere il risultato dell’asta. L’importo riguarda infatti un oggetto identificato dalla combinazione di autografo e unicità. Il piazzamento indicato da Topps nella graduatoria delle carte di Formula 1 descrive quella vendita, ma non fornisce una misura dei prezzi delle altre carte dedicate ad Antonelli né dell’intero mercato dei memorabilia del pilota.

Anche la sequenza temporale separa i diversi passaggi: la carta appartiene al set 2025, l’aggiudicazione è avvenuta nell’ottobre 2026 e la nuova uscita Sapphire arriva a novembre. Si tratta dunque di prodotti e momenti differenti, accomunati dalla presenza del pilota e dall’interesse dei collezionisti per la sua carriera.

Le carte dedicate al titolo mondiale

Per la vittoria nel campionato, Topps ha inoltre realizzato una serie di carte Topps Now dedicate ad Antonelli. Tra le versioni previste figura anche un esemplare autografato 1/1. Questa uscita è distinta dalla Rookie Autograph SuperFractor venduta all’asta: la carta da 878.400 dollari e quella celebrativa del titolo non sono lo stesso oggetto.

Uno dei soggetti scelti per la serie Topps Now è la scena sul podio in cui Max Verstappen e Lewis Hamilton sollevano Antonelli. La fotografia riunisce il nuovo campione e i due piloti in un’immagine che Topps ha selezionato per raccontare il successo mondiale. La raccolta affianca così alle carte delle precedenti stagioni nuovi esemplari legati a un episodio preciso della carriera dell’italiano.

Il debutto della Sapphire Edition 2026

La F1 Chrome Sapphire Edition 2026 arriva dopo il lancio del set Topps Chrome F1, avvenuto il 15 ottobre. La nuova edizione utilizza una superficie metallizzata riflettente Chromium con finiture Sapphire. La composizione comprende fotografie ufficiali del paddock, inserti tematici, autografi originali e carte parallele numerate Refractor.

Il lancio online aggiunge quindi una nuova edizione all’offerta di carte di Formula 1, mentre la serie Topps Now si concentra sulla celebrazione del titolo. Su un piano distinto rimane il risultato dell’asta Goldin: una transazione già conclusa per un esemplare unico, da non confondere con il debutto commerciale delle nuove collezioni.