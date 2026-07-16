16 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / L’Odissea di Christopher Nolan arriva al cinema tra polemiche e proiezioni IMAX

La notizia in sintesi

Christopher Nolan porta Odissea nelle sale italiane il 16 luglio.

porta nelle sale italiane il 16 luglio. Matt Damon interpreta Ulisse in un kolossal girato interamente in IMAX su pellicola.

interpreta Ulisse in un kolossal girato interamente in IMAX su pellicola. Il film rilegge il poema attraverso guerra, trauma, memoria e ritorno.

Negli Stati Uniti solo 25 cinema proiettano il formato IMAX 70mm.

(Riassunto generato con AI)

Odissea, il ritorno di Ulisse secondo Nolan

Christopher Nolan porta Odissea nelle sale italiane il 16 luglio, affidando a Matt Damon il ruolo di Ulisse nel racconto del ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia. Il kolossal, girato tra Grecia, Marocco, Islanda, Scozia e Italia, riunisce Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson. L’obiettivo dichiarato dal regista è immergere il pubblico nel viaggio dell’eroe: “Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, mentre teme l’oceano”.

Il film affronta un testo attribuito a Omero privilegiando il reduce segnato da colpa, violenza e difficoltà di tornare alla propria famiglia, più che la semplice sequenza di avventure mitologiche. La scelta rende centrale un interrogativo contemporaneo: cosa resta dell’eroe dopo la guerra e quale prezzo paga chi gli sta accanto?

Adattamento, tecnologia e dibattito sul mito

Odissea è il primo lungometraggio realizzato interamente con cineprese IMAX a pellicola: Nolan ha impiegato apparecchi di nuova generazione, modificati per ridurre il rumore e consentire la registrazione dei dialoghi. Il formato IMAX 70 mm, tuttavia, ha una diffusione limitata: negli Stati Uniti soltanto 25 cinema possono proiettare il film, mentre le sale attrezzate nel mondo sono 41. A New York, secondo quanto riportato, i biglietti risultano esauriti per settimane persino per spettacoli notturni.

La produzione ha scelto effetti pratici dove possibile: per Polifemo è stato costruito un animatronico telecomandato alto sei metri, con il volto dell’attore Bill Irwin, e il Cavallo di Troia è stato realizzato in legno a dimensioni monumentali. Nel cast figurano anche Samantha Morton come Circe, Elena interpretata da Nyong’o, Penelope affidata a Hathaway, Telemaco a Holland, Atena a Zendaya e Calipso a Theron.

Le scelte di casting e costumi hanno alimentato discussioni online, comprese le critiche di Elon Musk alla presenza di Nyong’o nel ruolo di Elena. Nolan ha risposto che l’attrice è “perfetta per incarnare la bellezza, la forza e la compostezza essenziali per la parte”. Altre contestazioni hanno riguardato l’aderenza storica, mentre il film propone apertamente una reinterpretazione di un poema epico, non una ricostruzione cronachistica.

Fra le chiavi culturali indicate per leggere il progetto emerge la traduzione inglese di Emily Wilson, classicista della University of Pennsylvania e prima donna a pubblicare una traduzione completa dell’opera direttamente dal greco omerico. Il suo incipit, “Tell me about a complicated man”, sposta l’attenzione su un Ulisse ambiguo, adattabile e contraddittorio.

Il futuro della rilettura omerica

La novità non sta soltanto nella scala produttiva, ma nella possibilità di riportare il mito al centro di un confronto sul potere, sulle conseguenze del conflitto e sulle voci femminili spesso marginalizzate nelle letture tradizionali. Circe, Calipso, Penelope, Atena e le altre figure non sono soltanto tappe dell’avventura: mettono in crisi il protagonista e la sua idea di eroismo. La ricezione del film dipenderà quindi anche dalla capacità di far convivere spettacolo, libertà d’adattamento e complessità del poema.

FAQ

Quando esce Odissea di Christopher Nolan?

Sì, Odissea arriva nelle sale italiane il 16 luglio 2026, secondo le informazioni pubblicate dalle fonti esaminate.

Chi interpreta Ulisse nel film?

Sì, Matt Damon interpreta Ulisse, re di Itaca e protagonista del viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia.

Odissea è stato girato in IMAX?

Sì, il film è stato realizzato interamente con cineprese IMAX a pellicola, diventando il primo lungometraggio con questa caratteristica tecnica.

Dove è stato girato il kolossal?

Sì, le riprese hanno coinvolto Grecia, Marocco, Islanda, Scozia e Italia, con lavorazioni anche a Ostia e nelle isole siciliane.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, Best Movie, ComingSoon.it, Gente, Sorrisi e Canzoni Tv.