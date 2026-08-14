Data breach di Trezor: esposti i dati di 13.689 clienti

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Trezor segnala un data breach presso il partner logistico ShipMonk .

segnala un data breach presso il partner logistico . Coinvolti 13.689 clienti con ordini recenti in sette Paesi, inclusa l’Italia.

Hardware wallet, chiavi private e backup non risultano compromessi.

Il pericolo concreto riguarda phishing mirato via email, telefono e posta.

( Riassunto generato con AI)

Data breach ShipMonk: cosa è accaduto ai clienti Trezor

Trezor ha comunicato il 13 agosto un’esposizione di dati personali causata da un accesso non autorizzato ai sistemi del proprio partner di spedizione ShipMonk. L’incidente riguarda 13.689 clienti che hanno ricevuto ordini tra il 10 maggio e l’8 agosto negli Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Colombia, Brasile, Italia e Portogallo. La comunicazione è rilevante perché le informazioni sottratte possono rendere più credibili i tentativi di truffa contro possessori di hardware wallet.

Secondo Trezor, ShipMonk ha avvisato l’azienda dell’intrusione il 10 agosto, mentre l’indagine per ricostruire modalità e portata dell’accesso resta in corso. I sistemi interni di Trezor non sono stati violati e dispositivi, chiavi private e backup del wallet non sono stati coinvolti. L’azienda ha inoltre precisato di avere già inviato una notifica separata agli utenti interessati: chi non l’ha ricevuta non rientra tra le persone colpite.

Dati esposti, limiti dell’incidente e rischio phishing

Per 11.742 clienti sarebbero stati esposti nome, indirizzo email, numero di telefono e indirizzo di spedizione; per altri 1.947 risultano coinvolti nome, città ed email. I sistemi logistici contenevano anche numeri d’ordine, utilizzati per gestire consegne, resi, rimborsi e sostituzioni. È proprio la combinazione tra recapiti e dati di acquisto a poter offrire ai criminali elementi utili per impersonare in modo convincente Trezor, un exchange o una banca.

Il rischio principale non riguarda quindi un difetto del wallet, ma messaggi fraudolenti costruiti su informazioni reali: email, telefonate o lettere che chiedano un’azione urgente, dati personali o la frase di recupero. Trezor invita a diffidare di ogni contatto inatteso e a non inserire mai il backup del wallet su un sito web né a comunicarlo ad altre persone. L’azienda sottolinea che questa è la prima violazione, dalla fondazione nel 2013, a esporre numeri telefonici e indirizzi di spedizione attraverso la propria filiera o un fornitore.

La portata del caso è stata limitata dalla conservazione dei dati per 90 giorni richiesta anche ai partner di fulfillment. Le informazioni sugli ordini più vecchi erano già state cancellate o anonimizzate e non risultavano quindi presenti nei sistemi interessati. ShipMonk, secondo quanto riferito da Trezor, ha messo in sicurezza i sistemi coinvolti e rafforzato le misure di protezione.

Consegne anonime e maggiore protezione degli acquirenti

La risposta annunciata da Trezor punta a ridurre i dati associati agli acquisti futuri. L’azienda prevede di avviare Anonymous Delivery nell’Unione europea entro settembre 2026 e negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Il servizio dovrebbe utilizzare ritiro presso locker, imballaggi neutri, mittente generico e cancellazione automatica degli identificativi di spedizione dopo la consegna.

Nel frattempo, l’episodio conferma che la sicurezza di un hardware wallet dipende anche dalla protezione della catena commerciale e logistica. Per gli utenti coinvolti, la misura immediata resta verificare ogni comunicazione esclusivamente tramite i canali ufficiali di Trezor.

FAQ

Chi è coinvolto nel data breach Trezor?

Sì, sono coinvolti 13.689 clienti che hanno ricevuto ordini recenti in sette Paesi, tra cui l’Italia.

Quali dati dei clienti sono stati esposti?

Sì, per 11.742 persone risultano esposti nome, email, telefono e indirizzo; per 1.947 nome, città ed email.

I wallet Trezor devono essere sostituiti?

Sì, i dispositivi restano sicuri e non necessitano di sostituzione: Trezor esclude il coinvolgimento di hardware, chiavi private e backup.

Come riconoscere un tentativo di phishing?

Sì, occorre trattare come sospetti messaggi urgenti che chiedono dati o recovery phrase e non inserire mai il backup online.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto deriva da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Criptovaluta.it® di Gianluca Grossi, Decrypt di Decrypt Agent, curato da Stephen Graves, e crypto.news.