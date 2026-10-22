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AiMOGA apre i preordini globali di Mobo, robot da compagnia

AiMOGA apre i preordini globali di Mobo, robot da compagnia

22 Ottobre 2026

22 Ottobre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/AiMOGA apre i preordini globali di Mobo, robot da compagnia

La notizia in sintesi

  • AiMOGA, marchio del Gruppo Chery, apre i preordini globali del robot domestico Mobo, presentato il 21 ottobre a Wuhu.
  • Il robot è pensato per compagnia e assistenza agli anziani, compagnia ai bambini e cura della famiglia.
  • Mobo dispone di 22 gradi di libertà e combina riconoscimento dei familiari, memoria delle preferenze e interazione verbale.
  • AiMOGA prevede 300 centri esperienza nel mondo; le consegne della gamma commerciale hanno superato 3.000 unità.

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AiMOGA Robotics apre i preordini globali di Mobo, il primo robot da compagnia domestico del marchio di robotica del Gruppo Chery. Presentato il 21 ottobre a Wuhu, in Cina, durante il Chery International User Summit 2026, il prodotto porta l’azienda nel mercato delle famiglie dopo una prima fase concentrata sui servizi alle imprese. Le funzioni annunciate riguardano la compagnia, l’assistenza agli anziani e le interazioni con bambini e altri componenti della casa.

L’ingresso nel settore domestico si accompagna a un programma di coinvolgimento dei primi utenti e all’annuncio di una rete internazionale di spazi dimostrativi. Per AiMOGA si tratta di affiancare l’uso privato agli impieghi professionali già coperti dalla propria gamma, dall’accoglienza al pattugliamento.

AiMOGA Robotics 1

Come funziona il robot domestico

Il sistema di gestione di Mobo si chiama MoAgent. Riunisce la capacità di rilevare lo spazio circostante, dialogare in linguaggio naturale e controllare i movimenti del corpo. L’elaborazione viene distribuita tra il dispositivo e il cloud, mentre una memoria a lungo termine conserva le informazioni utili alle interazioni successive.

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Secondo AiMOGA, questa architettura permette al robot di suddividere un’attività complessa in una sequenza di operazioni e di adattarsi agli ambienti domestici. Il corpo ha 22 gradi di libertà. Il sistema è inoltre progettato per distinguere i componenti della famiglia e ricordarne le preferenze: due capacità sulle quali il marchio basa la personalizzazione dell’interazione.

I tre ambiti indicati dall’azienda sono la compagnia e l’assistenza alle persone anziane, la compagnia ai bambini e la cura della famiglia nel suo insieme. Sul trattamento delle informazioni, AiMOGA dichiara una protezione dei dati personali estesa dal robot fino all’infrastruttura cloud.

I primi utenti coinvolti nello sviluppo

Dopo la presentazione alla World Robot Conference di agosto, Mobo ha suscitato, secondo i dati aziendali, l’interesse di oltre 10.000 potenziali clienti a livello mondiale. Il numero riguarda le persone interessate al prodotto, non le consegne del robot domestico.

Durante l’appuntamento di Wuhu, 35 di questi utenti sono stati scelti per partecipare allo sviluppo con la qualifica che AiMOGA definisce «Global Angel User Experience Ambassador». Il loro contributo servirà ad affinare le modalità di interazione, le funzioni e i servizi. L’obiettivo dichiarato è tenere conto delle abitudini familiari nei diversi mercati, utilizzando l’esperienza d’uso per orientare gli aggiornamenti del prodotto.

Centri esperienza e robot per le imprese

Il piano commerciale prevede una prima rete di 300 centri esperienza nel mondo. AiMOGA intende affiancare i partner nella definizione delle soluzioni, nel marketing digitale, nei servizi finanziari e assicurativi e nell’assistenza dopo la vendita. All’offerta domestica si aggiungerà un marchio globale dedicato al noleggio di robot per le imprese, con gestione operativa degli impieghi in sanità, trasporti, istruzione, sicurezza, cultura e turismo.

A Wuhu, accanto a Mobo, erano presenti anche Mornine, l’umanoide destinato all’accoglienza professionale, e R001, progettato per il pattugliamento degli spazi pubblici. Completavano l’esposizione RN001, impiegato per orientare i pazienti nelle strutture sanitarie, e il quadrupede Argos, destinato a ispezioni e attività all’aperto.

AiMOGA Robotics 2

Le consegne commerciali complessive di AiMOGA hanno superato le 3.000 unità in oltre 60 Paesi e regioni. Il dato riguarda l’attività commerciale del marchio e va distinto dai preordini appena aperti per Mobo. L’azienda utilizza le informazioni raccolte durante gli impieghi sul campo per proseguire lo sviluppo dei prodotti.

Le tecnologie condivise con l’automobile

Il legame industriale con Chery riguarda sia i fornitori sia la ricerca. AiMOGA dichiara di riutilizzare il 100% della filiera automobilistica del gruppo e il 70% delle sue tecnologie di ricerca e sviluppo. Le aree comuni comprendono la percezione dell’ambiente, il controllo del movimento, la produzione dell’hardware in serie e le verifiche di qualità. Secondo l’azienda, questa condivisione riduce i costi delle prove tecniche e dell’industrializzazione rispetto alla costruzione di una filiera da zero.

La base tecnologica comune è CheryMind, il modello fondazionale per l’intelligenza artificiale fisica sviluppato per applicazioni che comprendono guida intelligente, velivoli a bassa quota, robot, energia e macchine agricole. Con Mobo, AiMOGA punta ora a trasferire parte di queste competenze nell’ambiente domestico, affiancando ai preordini il lavoro con i primi utenti e la costruzione della rete commerciale.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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