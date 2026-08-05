Electronic Arts diventa privata dopo l’acquisizione da 55 miliardi di dollari

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Electronic Arts diventa privata con un’acquisizione da 55 miliardi di dollari.

diventa privata con un’acquisizione da 55 miliardi di dollari. Il consorzio è guidato dal saudita Public Investment Fund .

. Andrew Wilson resta amministratore delegato e la sede rimane a Redwood City .

resta amministratore delegato e la sede rimane a . Il debito da 20 miliardi apre interrogativi su investimenti e catalogo.

( Riassunto generato con AI)

Electronic Arts esce dalla Borsa

Electronic Arts, colosso statunitense dei videogiochi noto per EA Sports FC, The Sims, Battlefield e Mass Effect, è diventata una società privata dopo il completamento dell’acquisizione da 55 miliardi di dollari da parte di un consorzio guidato dal Public Investment Fund saudita, con Silver Lake e Affinity Partners. L’operazione, annunciata nel settembre 2025 e finalizzata dopo l’iter regolatorio, trasferisce capitale e controllo ai nuovi proprietari. Per gli azionisti, il closing comporta 210 dollari in contanti per azione e il ritiro del titolo dai mercati pubblici.

Il PIF deterrà secondo le ricostruzioni il 93,4% della nuova società, mentre Andrew Wilson conserverà il ruolo di amministratore delegato. La sede di Electronic Arts resterà a Redwood City, in California. Il passaggio al privato modifica quindi la struttura proprietaria, senza un cambio immediato nella guida operativa dell’azienda.

L’accordo interessa un portafoglio globale che include anche Apex Legends e Need for Speed. Per il PIF, controllato dal principe saudita Mohammed bin Salman, l’acquisizione rafforza una strategia già estesa a sport, calcio ed esports. La rilevanza dell’operazione deriva dalla forza dei franchise EA e dalla loro presenza continuativa nelle comunità sportive e videoludiche internazionali.

Debito e strategie sotto osservazione

La transazione comprende 20 miliardi di dollari di finanziamento a debito, dopo i 36 miliardi già immessi nel dossier dal PIF, e viene indicata come il maggiore leveraged buyout della storia. Il debito sarà assunto dall’azienda, rendendo la capacità di generare ricavi e margini un nodo centrale del nuovo corso. Il confronto con le grandi acquisizioni del settore è immediato: l’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stato valutato circa 69 miliardi di dollari.

Negli ultimi anni EA ha concentrato molte risorse sui titoli più riconoscibili, dai giochi sportivi a Battlefield e The Sims. Il giornalista Jason Schreier ha ipotizzato possibili tagli, licenziamenti e monetizzazione più aggressiva; sono valutazioni, non decisioni aziendali annunciate. Christopher Dring, cofondatore e direttore di The Game Business, ha osservato che il private equity tende a esercitare una gestione particolarmente incisiva.

Per Shams Jorjani, amministratore delegato di Arrowhead Game Studios, il rischio della concentrazione è privilegiare sequel e mega-franchise rispetto alla varietà storica del catalogo. Anche The Sims è al centro dell’attenzione di parte della comunità, preoccupata per inclusività e rappresentazione LGBT+. L’associazione Players Alliance HQ ha contestato l’operazione, richiamando le norme saudite sui rapporti omosessuali consensuali.

Il valore culturale oltre i ricavi

George Osborn, autore di Power Play: Video Games, Politics and the Battle for Global Influence, ritiene che il valore di EA per il PIF non sia soltanto economico, ma legato alla sua capacità di incidere nella cultura sportiva. EA ha registrato 7,5 miliardi di dollari di ricavi nell’ultimo anno riportato, mentre Battlefield 6 ha superato 7 milioni di copie nei primi tre giorni. La futura gestione dovrà mostrare se la ricerca di ritorni finanziari preserverà ampiezza creativa e autonomia dei team.

Il contesto resta sensibile anche per le accuse internazionali sui diritti umani rivolte al governo saudita e per il caso del giornalista Jamal Khashoggi, sulla cui morte un rapporto ONU del 2019 attribuì responsabilità allo Stato saudita; l’Arabia Saudita ha sempre negato. L’evoluzione dei contenuti EA sarà dunque osservata anche come indicatore dell’impatto della nuova proprietà.

FAQ

Chi ha acquistato Electronic Arts?

Sì, il consorzio acquirente riunisce Public Investment Fund, Silver Lake e Affinity Partners, guidata da Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump.

Quanto vale l’acquisizione di EA?

Sì, l’operazione è stata chiusa per 55 miliardi di dollari, con 20 miliardi di finanziamento a debito e 210 dollari pagati in contanti per azione.

Andrew Wilson resta alla guida di EA?

Sì, Andrew Wilson mantiene l’incarico di amministratore delegato e la sede di Electronic Arts resta a Redwood City, in California.

Quali giochi controlla ora la nuova EA?

Sì, il nuovo assetto comprende franchise come EA Sports FC, Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed e Mass Effect.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: BBC News, CronacaPop e The Verge.