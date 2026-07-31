Google DeepMind presenta Gemini Robotics 2 per robot più adattabili

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Google DeepMind presenta Gemini Robotics 2, nuova intelligenza per robot adattabili.

presenta Gemini Robotics 2, nuova intelligenza per robot adattabili. Il sistema coordina movimento completo, destrezza manuale e collaborazione tra macchine.

I modelli possono operare localmente e adattarsi a nuovi robot in poche ore.

Sicurezza e supervisione umana restano elementi centrali del progetto.

( Riassunto generato con AI)

Gemini Robotics 2 porta l’AI nel movimento fisico

Google DeepMind ha presentato Gemini Robotics 2, una nuova piattaforma di intelligenza artificiale progettata per rendere i robot più autonomi, capaci di muoversi nello spazio, manipolare oggetti e collaborare tra loro. L’annuncio, firmato da Carolina Parada, riguarda modelli destinati a robot umanoidi e piattaforme con bracci e pinze, sviluppati per affrontare attività complesse in ambienti reali.

L’obiettivo è superare la robotica programmata per sequenze ristrette e ripetitive: i robot dovrebbero interpretare istruzioni, valutare l’ambiente e adattare le azioni a contesti non prevedibili. Secondo Google DeepMind, il sistema introduce controllo dell’intero corpo, maggiore precisione nelle mani robotiche e coordinamento fra più macchine, con l’ambizione di affiancare le persone in case e luoghi di lavoro.

Il progetto punta inoltre a trasferire più rapidamente le competenze apprese tra corpi robotici diversi, un limite storico della robotica applicata. La tecnologia è proposta come un passo verso un’intelligenza generalista capace di agire nel mondo fisico, pur con limiti ancora dichiarati nella velocità dei movimenti e nella manipolazione multifalangea.

Tre modelli per controllo, ragionamento e adattamento

Il nucleo della proposta è composto da tre modelli. Gemini Robotics 2 traduce un’intenzione in movimenti coordinati dell’intero robot; Gemini Robotics ER 2 svolge il ruolo di sistema di ragionamento ad alto livello; Gemini Robotics On-Device 2 è ottimizzato per funzionare direttamente sui dispositivi, anche quando connessione e latenza di rete rappresentano un vincolo.

Nei test descritti da Google DeepMind, il modello controlla configurazioni differenti usando lo stesso checkpoint: l’umanoide Apptronik Apollo 2 con mani SharpaWave o Inspire, e la piattaforma Franka Duo con pinza Robotiq. L’esempio fornito mostra Apollo 2 ricevere l’ordine di mettere un annaffiatoio in un contenitore verde su uno scaffale basso, raggiungere l’oggetto e collocarlo nella posizione indicata.

La piattaforma gestisce anche compiti delicati: la mano SharpaWave, con cinque dita e 22 gradi di libertà, può annodare o chiudere un sacchetto con chiusura a pressione. Le pinze parallele a due dita possono invece svolgere operazioni come il confezionamento stretto, benché la manipolazione avanzata con più dita resti una delle aree più difficili.

ER 2 osserva l’ambiente, pianifica i passaggi, monitora l’avanzamento e può correggere un’azione non riuscita. L’aggiornamento estende l’esecuzione a sequenze di alcuni minuti e centinaia di decisioni, oltre a introdurre la cooperazione fra robot diversi per flussi di lavoro che una singola macchina non potrebbe completare.

Per nuovi robot a due bracci, On-Device 2 può essere adattato in poche ore, tipicamente con meno di 200 esempi. Dexmate, SO101 e Trossen sono indicati fra le piattaforme impiegate per mostrare il trasferimento delle capacità fra forme, sensori e gradi di libertà differenti.

Sicurezza, limiti operativi e disponibilità dei modelli

Google DeepMind afferma di avere rafforzato la sicurezza fisica e quella dell’AI con ASIMOV-Agentic, benchmark che valuta la capacità del sistema di rifiutare chiamate non sicure, riconoscere l’incertezza e chiedere l’intervento umano. ER 2 è inoltre progettato per rilevare la vicinanza delle persone, attivare procedure di sicurezza e fermare il robot quando qualcuno si avvicina troppo.

Gemini Robotics ER 2 è disponibile su Google AI Studio e in anteprima privata su Gemini Enterprise Agent Platform; i modelli VLA e On-Device sono destinati ai partner in accesso anticipato. Il passaggio decisivo sarà verificare queste capacità fuori dai test controllati, dove sicurezza, affidabilità e velocità dovranno procedere insieme.

FAQ

Che cos’è Gemini Robotics 2?

Sì, è la piattaforma di Google DeepMind per controllo corporeo, destrezza e collaborazione tra robot.

Quali robot sono stati mostrati?

Sì, i test citano Apptronik Apollo 2, Franka Duo, Dexmate, SO101 e Trossen.

Gemini Robotics 2 funziona senza internet?

Sì, Gemini Robotics On-Device 2 è ottimizzato per operare localmente sui dispositivi robotici.

Quanti esempi servono per adattare il modello?

Sì, per nuovi robot a due bracci l’adattamento richiede tipicamente meno di 200 esempi e poche ore.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui deepmind.google.