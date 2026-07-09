Kraken domina tra gli exchange MiCA per liquidità spot e perpetual in Europa

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Kraken guida gli exchange crypto regolati MiCA per liquidità spot e perpetual.

guida gli exchange crypto regolati MiCA per liquidità spot e perpetual. Coinbase resta il principale inseguitore, ma con volumi inferiori nei dati citati.

resta il principale inseguitore, ma con volumi inferiori nei dati citati. Secondo DefiLlama e Wu Blockchain , conta anche l’ampiezza dei mercati disponibili.

, conta anche l’ampiezza dei mercati disponibili. Dopo MiCA, la concorrenza europea si sposta su liquidità, prodotti e copertura.

(Riassunto generato con AI)

Kraken in testa tra gli exchange MiCA

Kraken è l’exchange principale tra le piattaforme crypto regolamentate MiCA per liquidità e copertura di mercato in Europa, secondo i dati di DefiLlama ripresi da Wu Blockchain. Nelle ultime rilevazioni citate, la società ha registrato 399,71 milioni di dollari di liquidità spot e 206,90 milioni nei perpetual, restando al primo posto in entrambe le categorie.

La dashboard live di DefiLlama mostrava poi Kraken ancora davanti, con oltre 400 milioni di dollari di liquidità spot e più di 220 milioni nei perpetual. Il dato è rilevante perché, dopo l’entrata in vigore del quadro MiCA, il mercato europeo degli exchange si sta riorganizzando attorno a pochi fattori chiave: autorizzazione, profondità del book e varietà di strumenti disponibili.

Per gli utenti europei, e in particolare per trader attivi e operatori istituzionali, la questione non è solo normativa. Una maggiore liquidità tende infatti a ridurre lo slippage sugli ordini più grandi e può rendere una piattaforma più efficiente nell’operatività quotidiana.

Il confronto con Coinbase e gli altri operatori

Coinbase occupa la seconda posizione nei dati citati da Wu Blockchain, con 305,23 milioni di dollari di liquidità spot e 167,39 milioni nei perpetual. Anche la pagina live di DefiLlama la colloca tra le principali sedi regolamentate, ma sempre dietro Kraken nella classifica centrale della liquidità.

Il divario non è marginale: per chi opera con volumi elevati, la profondità del mercato può incidere direttamente sulla qualità di esecuzione. Coinbase resta comunque il rivale più vicino tra i grandi operatori MiCA. Secondo quanto riportato da crypto.news, la società ha costruito il proprio hub europeo in Lussemburgo, indicato come base MiCA per tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea.

Tra gli altri exchange, Crypto.com figura nella fascia alta per liquidità spot, con 130,84 milioni di dollari nei dati citati e una fascia simile nella dashboard live. Più indietro compaiono Bitstamp, Bybit, OKX, Gate e Backpack, con riserve di liquidità inferiori. Bitstamp e Bybit si attestavano intorno ai 50 milioni di dollari di liquidità spot, mentre OKX, Gate e Backpack risultavano più bassi, pur con presenza di liquidità perpetual per Backpack e OKX.

Kraken guida anche per numero di mercati disponibili: 1.704 secondo i dati citati, contro 1.074 per Coinbase e 883 per Crypto.com. Il numero di mercati non garantisce da solo prezzi migliori, ma segnala quante coppie e prodotti una piattaforma può offrire sotto un unico perimetro regolamentato.

Perché i dati contano dopo MiCA

Il nuovo scenario europeo mostra che la sola licenza non basta più a determinare i vincitori. MiCA impone ai fornitori di servizi su crypto asset un’autorizzazione per operare secondo regole unificate nel blocco, ma la competizione si sta spostando su liquidità, gamma prodotti e copertura di mercato.

crypto.news ha riportato che Kraken ha ottenuto la licenza MiCA dalla Central Bank of Ireland nel giugno 2025, con la possibilità di offrire servizi regolamentati nello Spazio economico europeo. La stessa testata ha riferito che OKX ha esteso i propri servizi in 28 mercati SEE dopo l’approvazione ottenuta tramite Malta.

La conseguenza più concreta è che gli utenti usciti da piattaforme prive di piena autorizzazione potrebbero concentrarsi sugli operatori capaci di combinare conformità e profondità di mercato. Nei dati disponibili, oggi Kraken appare in vantaggio su questo terreno, mentre Coinbase, Crypto.com e gli altri gruppi continuano a contendersi la quota europea.

FAQ

Chi è primo tra gli exchange MiCA?

Sì, Kraken risulta primo per liquidità spot e perpetual secondo i dati DefiLlama citati da Wu Blockchain.

Quanta liquidità spot ha Kraken?

Sì, i dati citati indicano 399,71 milioni di dollari di liquidità spot, poi oltre 400 milioni nella dashboard live.

Coinbase quanto dista da Kraken?

Sì, Coinbase segue con 305,23 milioni di dollari spot e 167,39 milioni nei perpetual, rimanendo dietro a Kraken.

Perché la liquidità è decisiva per i trader?

Sì, una liquidità più alta può ridurre lo slippage sui grandi ordini e migliorare l’operatività di trader attivi e istituzionali.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.