11 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Kraken lancia un’app crypto con AI per trading e portafogli personalizzati

La notizia in sintesi

Kraken prepara una nuova app mobile centrata sull’intelligenza artificiale

prepara una nuova app mobile centrata sull’intelligenza artificiale Il sistema analizzerà obiettivi, profilo finanziario e tolleranza al rischio degli utenti

Le operazioni saranno suggerite o monitorate dall’AI con controlli e conferma dell’utente

La mossa rafforza la competizione tra exchange crypto su automazione e consulenza

(Riassunto generato con AI)

Kraken rilancia l’app con AI integrata

Kraken, tra i principali exchange di criptovalute, sta preparando il rilancio della propria app mobile con il trading agentico al centro dell’esperienza utente. Nelle ultime ore la società ha spiegato che la nuova versione, frutto di una ricostruzione profonda e non di un semplice aggiornamento, userà l’intelligenza artificiale per comprendere obiettivi, profilo finanziario e propensione al rischio di ciascun cliente.

L’obiettivo è rendere più semplice l’investimento in crypto, offrendo proposte di portafoglio, notizie e insight personalizzati, oltre a un monitoraggio continuo dei mercati. Secondo quanto riportato, il sistema potrà individuare opportunità in tempo reale e trasformare le indicazioni dell’utente in azioni operative, ma con meccanismi di controllo definiti. La ragione strategica è chiara: per Kraken l’AI può diventare il prossimo grande fattore competitivo tra gli exchange, in una fase in cui il settore cerca nuovi strumenti per trattenere utenti e ampliare i servizi finanziari offerti.

Come cambia il modello operativo degli exchange

La novità descritta da Kraken punta a spostare l’intelligenza artificiale da funzione di supporto a elemento interno al flusso di trading. In base alle informazioni diffuse, gli agenti AI saranno in grado di monitorare i mercati in background, suggerire operazioni e gestire il portafoglio in modo più attivo rispetto a un dashboard tradizionale o a un semplice chatbot.

La società ha sottolineato che non si tratterà di un assistente aggiunto a posteriori: “The financial intelligence is built into the fabric of Kraken itself”. Un altro passaggio chiarisce la logica del prodotto: “From the moment you open the new Kraken app, it responds to you”. In pratica, l’app dovrebbe adattarsi ai traguardi fissati dall’utente e lavorare in modo continuativo per aiutarlo a raggiungerli.

Restano però centrali i guardrail. Una fonte indica che le operazioni partiranno solo dopo la conferma dell’utente; un’altra segnala invece anche la possibilità di esecuzione per conto dell’utente entro limiti prestabiliti. Il punto comune è che autonomia e rischio saranno regolati da impostazioni coerenti con la tolleranza al rischio. Sul piano normativo, Kraken ha precisato che la consulenza su crypto è fornita da Payward Interactive, Inc., mentre quella sui titoli da Kraken Adviser LLC, consulente registrato presso la SEC, come entità legali separate.

Perché il mercato guarderà ai controlli

La scelta di Kraken si inserisce in una corsa più ampia: altri operatori come Gemini, Coinbase, OKX e Binance stanno già aggiungendo funzioni AI. La differenza, però, è nel livello di integrazione tra ricerca, allocazione, esecuzione e monitoraggio del portafoglio.

Per gli utenti meno esperti il valore promesso è una decisione più guidata; per i trader attivi conta soprattutto la velocità di lettura del mercato. La conseguenza futura più rilevante sarà probabilmente regolatoria: più l’AI si avvicina all’esecuzione reale degli ordini, più crescerà l’attenzione su trasparenza, qualità dell’esecuzione, responsabilità sulle perdite e confine tra software e consulenza finanziaria.

FAQ

Che cosa sta lanciando Kraken?

Sì, Kraken sta preparando una nuova app mobile ricostruita attorno all’intelligenza artificiale e al trading agentico.

Come funzionerà l’AI nella nuova app?

Sì, l’AI analizzerà obiettivi, profilo finanziario e tolleranza al rischio per proporre portafogli, insight e opportunità di mercato personalizzate.

L’AI potrà eseguire operazioni automaticamente?

Sì, secondo le fonti l’AI potrà agire entro guardrail definiti; in ogni caso restano previsti controlli e limiti legati all’utente.

Perché questa mossa è importante per gli exchange?

Sì, perché la concorrenza non riguarda più solo commissioni e liquidità, ma anche automazione, supporto decisionale e personalizzazione dell’esperienza.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e FinanceFeeds.