Polymarket segnala quasi 100 wallet sospetti alle autorità

21 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Polymarket ha segnalato quasi 100 wallet sospetti alle autorità.

ha segnalato quasi 100 wallet sospetti alle autorità. Bloomberg stima circa 200 milioni di dollari in operazioni da riesaminare.

I mercati su Iran e Venezuela concentrano gran parte delle segnalazioni.

e concentrano gran parte delle segnalazioni. Le transazioni blockchain rendono tracciabili flussi e schemi di negoziazione.

(Riassunto generato con AI)

Polymarket rafforza i controlli sui wallet sospetti

Polymarket ha riferito quasi 100 wallet crypto sospetti alle forze dell’ordine, intensificando il monitoraggio di possibili operazioni basate su informazioni riservate nei suoi contratti previsionali. L’iniziativa riguarda l’attività registrata sulla piattaforma, in particolare nei mercati geopolitici collegati a Iran e Venezuela, mentre cresce l’attenzione delle autorità sui prediction market.

Secondo un’analisi di Bloomberg basata sui dati di Polysights, nel primo semestre del 2026 circa 200 milioni di dollari di scambi su Polymarket hanno mostrato caratteristiche compatibili con una potenziale attività informata. I dati non dimostrano che ogni operazione segnalata sia illegale, ma indicano un volume rilevante di transazioni sottoposte a maggiore verifica.

Il responsabile legale della società, Neal Kumar, ha confermato che il processo interno ha portato alle segnalazioni alle autorità. L’obiettivo è consentire agli investigatori di valutare se singoli trader abbiano sfruttato informazioni non pubbliche o classificate per ottenere un vantaggio nei contratti legati agli eventi.

I segnali analizzati e i precedenti giudiziari

L’analisi di Polysights considera elementi che possono richiedere ulteriori controlli: wallet creati di recente, posizioni insolitamente concentrate e operazioni aperte poco prima di eventi rilevanti. Questi indicatori non equivalgono a una prova di insider trading e una segnalazione non implica automaticamente l’avvio di accuse formali.

La blockchain pubblica consente tuttavia di ricostruire attività dei wallet, flussi di finanziamento e modelli operativi, anche quando gli indirizzi sono pseudonimi. La tracciabilità on-chain può quindi preservare una pista negoziale visibile, ma gli investigatori devono collegare le operazioni a un uso illecito di dati confidenziali o classificati.

Il quadro si inserisce in indagini già note negli Stati Uniti. Come riportato da crypto.news, il Dipartimento di Giustizia ha accusato il sergente maggiore dell’Esercito Gannon Ken Van Dyke di aver usato informazioni classificate su un’operazione militare statunitense contro il presidente venezuelano Nicolás Maduro per operare su Polymarket.

Secondo i procuratori, Van Dyke avrebbe ottenuto circa 409.881 dollari dopo puntate per oltre 33.000 dollari legate alla rimozione di Maduro. La CFTC ha avviato un procedimento parallelo, mentre il Dipartimento di Giustizia ha contestato il presunto utilizzo di informazioni classificate.

Un altro caso ha riguardato l’ingegnere di Google Michele Spagnuolo, accusato da procuratori statunitensi e CFTC di aver sfruttato dati non pubblicati sulle tendenze di ricerca di Google. Le autorità sostengono che abbia piazzato scommesse per circa 2,7 milioni di dollari, con profitti di circa 1,2 milioni.

Pressione normativa e mercati geopolitici

I mercati geopolitici restano tra quelli più osservati: oltre 529 milioni di dollari sono stati scambiati su contratti Polymarket relativi ai tempi di attacchi contro l’Iran. Alcuni wallet appena creati hanno attirato attenzione dopo posizioni redditizie aperte prima di eventi importanti.

Sei senatori democratici hanno poi chiesto alla CFTC di limitare i contratti legati alla morte, richiamando questioni di sicurezza nazionale e sicurezza pubblica. Il dibattito evidenzia una difficoltà strutturale: le norme sull’insider trading sono nate per i mercati mobiliari, mentre i contratti previsionali coprono politica, operazioni militari, tecnologia e dati aziendali.

Il 19 luglio, secondo crypto.news, la Francia ha ordinato ai fornitori internet di bloccare Polymarket per gioco non autorizzato, verifiche d’identità insufficienti e dubbi sull’integrità dei mercati. Anche la Repubblica Ceca ha limitato l’accesso alla piattaforma.

FAQ

Quanti wallet ha segnalato Polymarket?

Sì, Polymarket ha riferito alle autorità quasi 100 wallet ritenuti sospetti attraverso il proprio processo interno di sorveglianza.

Quanto vale l’attività esaminata da Bloomberg?

Sì, l’analisi Bloomberg basata su Polysights indica circa 200 milioni di dollari di scambi nel primo semestre 2026 con segnali da riesaminare.

Quali mercati sono maggiormente sotto osservazione?

Sì, molti degli scambi segnalati riguardano mercati geopolitici collegati a Iran e Venezuela, secondo i dati Polysights citati da Bloomberg.

Una segnalazione prova l’insider trading?

No, una segnalazione non prova un illecito né comporta automaticamente accuse: servono prove che colleghino le operazioni a informazioni riservate o classificate.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.