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Jan Oetjen: la sovranità digitale passa dalle reti di casa

Jan Oetjen: la sovranità digitale passa dalle reti di casa

11 Novembre 2026

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La sicurezza delle reti di casa entra nel confronto sull’autonomia tecnologica europea. Al Salotto MIX 2026, in programma a Milano l’11 e il 12 novembre, Jan Oetjen, CEO di FRITZ!, ha indicato nelle connessioni domestiche una componente da includere nelle strategie per la sovranità digitale. Il tema riguarda il controllo delle reti e dei dati da parte degli utenti, ma anche la dipendenza dell’Europa da tecnologie fornite da imprese extraeuropee.

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L’intervento, intitolato “Reclaiming Network Sovereignty: Italy’s Path to Security and Autonomy”, ha affrontato il rapporto tra provenienza delle tecnologie, protezione delle infrastrutture e capacità dei Paesi europei di mantenere autonomia nelle proprie scelte digitali. Oetjen ha sostenuto che questo obiettivo non possa prescindere dalle reti utilizzate nelle abitazioni: il collegamento finale con l’utente va considerato insieme al resto dell’infrastruttura, anziché come un elemento separato.

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Il controllo delle reti parte anche dalle abitazioni

La tesi esposta dal CEO lega la sicurezza del singolo ambiente domestico alla tenuta complessiva delle connessioni. La rete di casa costituisce infatti il punto attraverso il quale l’utente accede all’ecosistema digitale. Nel ragionamento di Oetjen, proteggere questo passaggio significa occuparsi contemporaneamente di persone, dispositivi e informazioni, inserendo la dimensione domestica in una discussione che riguarda anche imprese e istituzioni.

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Jan Oetjen, CEO di FRITZ!, ha dichiarato:

“La sovranità digitale è una componente essenziale della competitività e della sicurezza dell’Europa. Per preservarla è necessario disporre di tecnologie e piattaforme software affidabili, che consentano a cittadini, imprese e istituzioni di mantenere il controllo delle proprie reti e dei propri dati. Le reti domestiche rappresentano un tassello fondamentale di questa strategia e contribuiscono in modo diretto alla resilienza dell’intero ecosistema digitale europeo”

Il controllo richiamato dal manager riguarda dunque sia gli strumenti impiegati per connettersi sia le piattaforme software che ne permettono il funzionamento. Nella sua lettura, la disponibilità di tecnologie affidabili è una condizione per conservare autonomia sui dati. La questione non viene presentata soltanto come un’esigenza del consumatore: Oetjen la colloca nel rapporto tra sicurezza e competitività dell’Europa, attribuendo alle scelte tecnologiche un significato che supera l’uso della singola connessione.

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La provenienza di hardware e software

Un secondo punto dell’intervento ha riguardato la riduzione della dipendenza da fornitori esterni all’Europa. Per Oetjen, disporre di hardware e software sviluppati sul territorio europeo può contribuire a mantenere il controllo delle tecnologie e a proteggere i dati. È una posizione che il manager collega al contesto geopolitico e alla necessità di rendere le infrastrutture meno dipendenti da scelte e forniture extraeuropee.

In questo quadro si inserisce l’organizzazione produttiva di FRITZ!: l’azienda dichiara di sviluppare i propri prodotti in Germania e di produrli in Europa. Questo dato descrive la collocazione delle sue attività; il contributo alla sovranità digitale resta invece la valutazione sostenuta dal suo amministratore delegato nel confronto milanese.

Il messaggio portato al Salotto MIX è quindi un invito ad ampliare il perimetro della discussione sull’autonomia tecnologica: accanto al controllo delle infrastrutture, considerare anche ciò che consente agli utenti di collegarsi da casa. Nella proposta di Oetjen, sicurezza domestica e resilienza europea sono parti della stessa strategia, da affrontare attraverso le scelte relative sia all’hardware sia al software.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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