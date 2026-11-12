12 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Casio Vintage lancia due orologi analogico-digitali con A.P.C.

La linea Casio Vintage si amplia con due orologi realizzati in collaborazione con A.P.C.: AQ-240EAC e AQ-240EGAC. I modelli saranno in vendita dal 17 novembre 2026 e riprendono la struttura analogico-digitale dell’AQ-240, declinata in una versione dorata e in una argentata con quadrante verde scuro. Il progetto comprende anche un film diretto da Kersti Jan Werdal, costruito attorno ai gesti di una giornata e al tema del rallentare.

La collaborazione interviene soprattutto sull’aspetto dell’orologio: colori, finitura del quadrante e dettagli identificativi del marchio A.P.C. si inseriscono nella forma del modello di partenza. Il risultato mantiene l’impostazione rétro della linea, con una cassa quadrata dagli angoli arrotondati e la compresenza dell’indicazione analogica e di quella digitale.

Due versioni sulla base dell’AQ-240

Il quadrante presenta una lavorazione effetto sunray, mentre il logo A.P.C. è riportato sia sul quadrante sia sulla fibbia. Sul fondello trovano invece posto le incisioni di una chitarra e di un pugnale. La personalizzazione riguarda quindi più parti dell’orologio, dalla superficie che mostra l’ora agli elementi di chiusura e al retro della cassa.

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Le due varianti seguono scelte cromatiche differenti. Una punta sulla tonalità dorata; l’altra accosta la tonalità argentata al verde scuro del quadrante. A unirle sono la medesima base AQ-240 e i segni della collaborazione, senza che il progetto abbandoni la combinazione tra lancette e indicazione digitale che caratterizza il modello.

L’abbinamento proposto da A.P.C. e Casio è con il denim e con un abbigliamento dalle linee essenziali. È questo il contesto stilistico scelto per presentare gli orologi: l’attenzione si concentra sulle superfici, sui colori e sui piccoli dettagli, anziché su una trasformazione della forma della cassa.

Il film segue mani e polsi durante la giornata

Il progetto visivo che accompagna i due modelli si intitola A Day with A.P.C. and Casio. La regia di Kersti Jan Werdal segue una giornata attraverso inquadrature di mani e polsi, con l’ora visibile in un angolo dell’immagine. La successione degli orari scandisce il racconto, mentre le versioni dorata e argentata compaiono alternativamente nelle scene.

Il primo episodio descritto è ambientato alle 10:50: un dito indica un pesce adagiato sul ghiaccio. Alle 12:55 il gesto cambia e una mano entra in un cassetto di posate. Un’ora dopo, alle 13:55, l’inquadratura mostra un polso appoggiato su un terminale di pagamento. Sono azioni quotidiane, che il film mette in sequenza senza separarle dalla presenza dell’orologio.

Alle 14:15 una mano sceglie un frutto rosso fra i fichi; alle 15:00 due polsi si ritrovano sullo stesso tavolino di un bar. La chiusura arriva alle 15:50, quando una manica viene tirata indietro lasciando vedere il modello argentato. Il tema del rallentare passa così attraverso l’osservazione di gesti ordinari, ciascuno associato a un momento preciso.

Vendite dal 17 novembre

La disponibilità dei due orologi è prevista dal 17 novembre sul sito italiano di Casio, nello store G-SHOCK Milano di Corso Como e presso A.P.C. Il lancio porta dunque la collaborazione sia nel canale online sia nei punti vendita indicati, con due alternative cromatiche accomunate dalla stessa base analogico-digitale.