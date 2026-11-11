11 Novembre 2026

/ Home/TURISMO/3Tre, presentato al Senato lo slalom di Madonna di Campiglio

La 73ª edizione della 3Tre si correrà il 23 dicembre sul Canalone Miramonti, a Madonna di Campiglio, con le due manche dello slalom fissate alle 17.45 e alle 21.00. L’appuntamento è stato presentato l’11 novembre a Roma, nella Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, seconda tappa del 3Tre on Tour dopo Verona.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci, il presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Tullio Serafini e l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Pinzolo Andrea Busignani. Con loro Giuliano Razzoli, oro olimpico nello slalom a Vancouver 2010, e Michael “Much” Mair, ex velocista e tecnico della nazionale italiana.

Centinaio ha richiamato il lavoro organizzativo e il contributo dei volontari:

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“La 3Tre è uno degli eventi più spettacolari al mondo”, “capace di catalizzare l’attenzione dei media internazionali e di portare il nome del Trentino e dell’Italia sulla scena mondiale. È motivo di grande orgoglio vedere un territorio che lavora unito, facendo squadra per organizzare un appuntamento di questa portata e dimostrando ancora una volta la capacità del nostro Paese di ospitare grandi eventi internazionali. Un ringraziamento particolare va al mondo del volontariato, che rappresenta il cuore e una componente fondamentale della 3Tre. È proprio grazie alla collaborazione tra istituzioni, territorio, organizzatori e volontari che si possono raggiungere risultati così importanti. Benvenuti in Senato, benvenuti a casa vostra.”

L’edizione riunisce tre anniversari: cinquant’anni dal podio italiano Radici-Gros-De Chiesa, sessant’anni della Coppa del Mondo di sci alpino, alla quale la 3Tre partecipa dalla prima edizione, e settant’anni dall’arrivo della competizione a Madonna di Campiglio.

Il presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci ha collegato il percorso della gara alle responsabilità di chi la organizza:

“La storia della 3Tre è molto ricca e siamo orgogliosi di poterla raccontare in una sede così prestigiosa”, “Il nostro compito è creare tutte le condizioni affinché gli atleti possano esprimersi al meglio delle loro possibilità e siamo felici quando ci riusciamo. Il risultato nasce dal confronto e dalla collaborazione con gli altri organizzatori di Coppa del Mondo, attraverso la condivisione di esperienze e competenze.”

A condurre la presentazione è stato Carlo Vanzini, giornalista di Sky Sport. Il racconto storico è stato affidato a Paolo Luconi Bisti, che ha ricostruito le principali tappe della competizione.

I ricordi di Razzoli e Mair

Razzoli non è mai salito sul podio del Canalone Miramonti, ma a Campiglio lega passaggi importanti della propria carriera. L’ultima vittoria italiana nella gara rimane quella ottenuta da Giorgio Rocca nel dicembre 2005. Il campione olimpico di Vancouver ha ricordato:

“Madonna di Campiglio ha sempre rappresentato qualcosa di speciale nella mia carriera”, “Non mi ha regalato una vittoria, ma tanti bei risultati e soprattutto emozioni indimenticabili. Per me era la gara di casa, non tanto per la tensione della competizione, quanto per l’affetto e il calore dei tifosi. A Campiglio sono rinato dopo un grave infortunio e ho pure concluso la mia carriera: due momenti che, pur non essendo legati a una vittoria, restano tra i più emozionanti e significativi del mio percorso sportivo.”

Michael “Much” Mair conquistò invece a Madonna di Campiglio il primo successo in Coppa del Mondo, nel SuperG del dicembre 1982:

“È stato un concentrato di emozioni, un momento che porto ancora con grande affetto nei miei ricordi. Lo sci, da allora, è profondamente cambiato: ai nostri tempi gli spettatori erano molto più vicini agli atleti, mentre oggi la sicurezza ha fatto passi da gigante, giustamente, rispetto al passato. Sono cambiate tante cose, ma forse noi ci siamo divertiti un po’ di più.”

Turismo e calendario invernale

La presentazione ha affrontato anche il rapporto tra eventi sportivi e turismo. Tullio Serafini, presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, ha dichiarato:

“Il 3Tre on Tour è un format che siamo riusciti a esportare anche oltre i confini nazionali e che rappresenta un importante strumento di promozione della destinazione”, “Circa la metà delle presenze turistiche invernali a Madonna di Campiglio proviene dai mercati internazionali: un dato che conferma quanto sia strategico continuare a investire sulla visibilità all’estero. La nostra offerta, tuttavia, non si esaurisce nello sci e nella neve. Vogliamo promuovere un territorio capace di accogliere visitatori dodici mesi all’anno, invitandoli a scoprire le nostre bellezze e le nostre esperienze anche nelle altre stagioni. I grandi eventi contribuiscono a dare visibilità alla destinazione, così come una destinazione forte e riconoscibile contribuisce al successo degli eventi.”

Andrea Busignani, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Pinzolo e Chief Marketing Officer del Comitato 3Tre, ha aggiunto:

“Per il Comune di Pinzolo, la 3Tre rappresenta il fiore all’occhiello della stagione invernale e un appuntamento al quale le amministrazioni locali sono profondamente legate. Da tante edizioni questo evento porta il nome di Madonna di Campiglio nel mondo, contribuendo a rafforzarne il prestigio e la visibilità internazionale”,

Prima della gara, il 21 novembre è prevista l’apertura degli impianti della skiarea. Per la gestione dei flussi sulle piste viene riproposto il criterio del “numero ideale”.

Il percorso di avvicinamento allo slalom proseguirà con le tappe del 3Tre on Tour a Londra il 25 novembre, Milano il 3 dicembre e Trento il 10 dicembre. I biglietti per la gara del 23 dicembre sono acquistabili sul sito ufficiale della 3Tre.