28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Samsung Wallet prepara il supporto nativo alle stablecoin.

prepara il supporto nativo alle stablecoin. USDC è apparso in una demo al Galaxy event di Londra .

è apparso in una demo al Galaxy event di . Restano sconosciuti emittente, blockchain, custodia, mercati e data di lancio.

L’integrazione potrebbe avvicinare i dollari digitali ai pagamenti quotidiani.

Riassunto generato con AI

Samsung Wallet apre alle stablecoin

Samsung ha confermato che Samsung Wallet aggiungerà il supporto nativo alle stablecoin, prospettando l’ingresso dei dollari digitali in un’app già utilizzata per carte di pagamento, documenti d’identità, chiavi d’hotel e carte d’imbarco. Il piano è stato illustrato il 22 luglio durante l’evento Galaxy di Londra, dove una schermata dimostrativa ha mostrato USDC accanto ai tradizionali strumenti di pagamento e viaggio. L’annuncio segnala che il gruppo sudcoreano ha superato la fase delle sole valutazioni, ma non chiarisce ancora come sarà strutturato il servizio.

Samsung non ha indicato un emittente definitivo, la blockchain utilizzata, i Paesi di debutto né una data di rilascio. Non è stato precisato neppure se gli utenti potranno detenere e trasferire stablecoin direttamente nel Wallet oppure se saranno indirizzati verso un conto gestito da un operatore esterno. Questa distinzione sarà decisiva per capire se Samsung Wallet diventerà un’infrastruttura per pagamenti digitali o un semplice accesso a servizi crypto di terze parti.

Custodia e rete determineranno l’impatto

La presenza di USDC nella demo non equivale alla conferma di un accordo commerciale tra Samsung e Circle. Il token è stato l’unico mostrato, ma l’immagine rappresenta per ora una possibile direzione di prodotto, non una decisione finale sullo strumento che sarà supportato. La scelta dell’emittente è rilevante perché le stablecoin costituiscono crediti su riserve gestite da società private, con differenze sulle modalità di rimborso, sulle tutele legali e sui casi di congelamento delle transazioni.

Il nodo principale riguarda la custodia dei fondi. Un servizio custodial, gestito da Samsung o da un partner regolamentato, potrebbe offrire recupero dell’account e assistenza clienti, ma imporrebbe controlli d’identità, monitoraggio delle operazioni e rispetto degli ordini di blocco previsti dalla legge. Un modello non custodial lascerebbe invece maggiore controllo agli utenti, trasferendo su di loro la responsabilità delle credenziali di recupero.

Resta aperta anche la selezione della blockchain. USDC è disponibile su più reti, che differiscono per commissioni, velocità di regolamento e requisiti tecnici dei wallet. La rete scelta influirà sulla concreta idoneità del servizio ai piccoli pagamenti quotidiani oppure sul suo ruolo di porta d’accesso verso un’altra applicazione finanziaria.

Una strategia integrata nei pagamenti

Samsung dispone già di esperienza nella sicurezza crypto basata sui dispositivi: dal 2019 i telefoni Galaxy hanno supportato l’archiviazione di criptovalute attraverso la piattaforma Knox, incluse Bitcoin, Ether, Tron e Stellar. In seguito, gli utenti Galaxy hanno potuto collegare dispositivi hardware come Ledger Nano S. Nell’ottobre 2025 l’azienda ha inoltre stretto un accordo con Coinbase per offrire agli idonei possessori statunitensi di Galaxy l’accesso a Coinbase One tramite Samsung Wallet.

La novità è stata presentata insieme alla Galaxy Card, prima carta di credito statunitense di Samsung, emessa da Barclays sul circuito Visa. Il quadro suggerisce che le stablecoin siano considerate un ulteriore strumento di pagamento, non un prodotto crypto separato. Tuttavia, la portata effettiva dipenderà da disponibilità geografica, partner, regole locali e possibilità di spendere i token senza passaggi aggiuntivi.

FAQ

Cosa ha confermato Samsung sulle stablecoin?

Sì. Samsung ha confermato l’intenzione di aggiungere supporto nativo alle stablecoin in Samsung Wallet, senza comunicare data di rilascio o mercati disponibili.

Quale stablecoin è apparsa nella dimostrazione?

Sì. Nella schermata mostrata a Londra è comparsa USDC, ma né Samsung né Circle hanno confermato un accordo commerciale.

Gli utenti potranno custodire direttamente i token?

No. Samsung non ha chiarito se gli utenti deterranno e trasferiranno stablecoin nel Wallet o saranno reindirizzati a un servizio esterno.

Quale blockchain userà Samsung Wallet?

No. La blockchain non è stata annunciata. La scelta potrà incidere su costi, velocità di regolamento e semplicità d’uso per i pagamenti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.