26 Giugno 2026

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La notizia in sintesi

Anthropic tiene offline i modelli Mythos dopo l’ordine della Casa Bianca

tiene offline i modelli Mythos dopo l’ordine della Casa Bianca Lo stallo con l’amministrazione Trump dura da due settimane

dura da due settimane Il nodo riguarda controlli export su AI avanzata e accesso di cittadini stranieri

Il caso può pesare sull’intera industria AI degli Stati Uniti

(Riassunto generato con AI)

Anthropic ferma Mythos dopo l’ultimatum

Anthropic è al centro di uno scontro con la Casa Bianca che, nelle ultime due settimane, ha portato allo stop dei suoi modelli AI più potenti, i Mythos-class, con possibili effetti oltre la singola azienda. Il confronto riguarda gli Stati Uniti, dove l’amministrazione Trump ha imposto il 12 giugno un ordine di controllo all’export per sospendere l’accesso di “qualsiasi cittadino straniero” a Mythos 5 e Fable 5 per motivi di sicurezza. Anthropic, che ha inviato dirigenti a Washington subito dopo l’ultimatum, non ha indicato una soluzione né tempi per il ritorno online dei modelli.

Il punto centrale non è soltanto il blocco tecnico, ma l’incertezza regolatoria che ne deriva. Se non verrà trovato un accordo, la vicenda rischia di diventare un precedente per altre società americane attive nell’intelligenza artificiale avanzata, in un momento in cui la competizione globale sul settore si sta intensificando.

Perché il negoziato pesa sull’intero settore

Secondo quanto riportato da The Verge, l’ordine dell’amministrazione Trump impone ad Anthropic di sospendere l’accesso ai modelli anche ai cittadini non statunitensi impiegati dall’azienda, sia negli Stati Uniti sia all’estero. In questa cornice, la società avrebbe concluso che l’unica opzione praticabile fosse mantenere i modelli offline. Il nodo, però, appare più ampio: non esiste ancora un quadro chiaro e consolidato per applicare i controlli all’export ai sistemi di AI.

Per i prodotti dual use, civili ma con possibili applicazioni militari o di difesa, esistono in genere procedure di valutazione più definite e distribuite lungo il ciclo produttivo. Nel caso dei modelli di frontiera, invece, il processo sembra essersi trasformato in un confronto costruito caso per caso, con margini interpretativi elevati e tempi compressi. Sempre The Verge riferisce che il Dipartimento del Commercio avrebbe testato Fable 5 prima del rilascio senza sollevare obiezioni, mentre una fonte vicina ai colloqui sostiene che Anthropic ritenesse sicuri i modelli per la distribuzione.

La situazione sarebbe cambiata quando qualcuno, secondo quanto riportato e con riferimento al ceo di Amazon Andy Jassy, avrebbe segnalato un metodo per aggirare in apparenza i guardrail di Fable 5. Da quel momento, un iter che normalmente richiederebbe mesi o anni sarebbe stato concentrato in pochi giorni. Katie Moussouris, fondatrice e ceo di Luta Security, ha esaminato su richiesta di Anthropic un report sulla vulnerabilità e ha giudicato il problema molto ridimensionato rispetto all’allarme. Nel suo blog ha spiegato che chiedere al modello di correggere codice, motivare la correzione e scrivere test di verifica rientra nelle normali attività di sicurezza difensiva.

“Defenders need to be able to ask AI to fix the bugs in a file, explain why the fix matters, and write tests that confirm the patch works”, ha scritto Katie Moussouris. “That is not a guardrail bypass”. La lettura implicita è che il confine tra capacità utili alla difesa e potenziale rischio offensivo resti ancora controverso. Intanto, secondo Wired, nelle trattative con l’amministrazione Trump il cofondatore Tom Brown ha sostituito il ceo Dario Amodei, affiancato da Sarah Heck, responsabile public policy della società.

Lo stallo ha già un impatto industriale. Prima del blocco, Anthropic era considerata una delle poche aziende AI con una traiettoria verso la redditività. I modelli Mythos-class, venduti a un prezzo di input token doppio rispetto a Opus 4.8, avrebbero dovuto sostenere i ricavi in vista di una Ipo. Inoltre, l’azienda avrebbe bisogno di tali entrate per sostenere i costi di calcolo recentemente assicurati, incluso un accordo da 15 miliardi di dollari l’anno con SpaceX per l’accesso ai data center. Sullo sfondo ci sono anche i grandi azionisti Google e Amazon, entrambi esposti alle ricadute reputazionali e politiche del caso.

Il precedente regolatorio e il mercato globale

Il dossier Anthropic non riguarda solo un’azienda. Il rallentamento dei negoziati crea un vuoto nel mercato globale dell’AI e segnala che il governo degli Stati Uniti è disposto a limitare l’accesso ai sistemi americani ritenuti rischiosi. Il tema interessa anche altre società, perché il testo richiama modelli con rischi simili sviluppati da OpenAI, Google e Microsoft. Alex Stamos, esperto di cybersicurezza e chief product officer di Corridor, ha detto a The Verge: “One of America’s champions is being kneecapped by the US government while we’re in a race with the Chinese. It’s just incredibly stupid.”

Secondo il resoconto, l’amministrazione avrebbe anche chiesto a OpenAI di rinviare il rilascio di GPT-5.6 per timori di sicurezza, mentre GPT-5.5 Cyber avrebbe superato Mythos 5 in alcuni benchmark. Se questo approccio dovesse consolidarsi, la conseguenza più rilevante sarebbe una regolazione di fatto più ampia e incisiva di quanto promesso nei mesi precedenti, con effetti su Ipo, sviluppo prodotto e posizione competitiva americana nella corsa globale all’AI.

FAQ

Perché Anthropic ha spento Mythos?

Sì, per rispettare un ordine del 12 giugno dell’amministrazione Trump sui controlli all’export per motivi di sicurezza.

Quali modelli sono coinvolti nel blocco?

Sì, i modelli citati sono Mythos 5 e Fable 5, indicati come sistemi AI avanzati soggetti a restrizioni.

Quanto dura lo stallo con la Casa Bianca?

Sì, secondo il testo lo stallo dura da due settimane, senza una soluzione pubblica né tempi certi di riattivazione.

Chi conduce ora i negoziati per Anthropic?

Sì, secondo Wired il cofondatore Tom Brown ha sostituito Dario Amodei, con Sarah Heck nel team negoziale.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla Redazione.