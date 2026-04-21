Portoni lignei a Milano, un patrimonio nascosto tra storia e restauro
Tradizione artigianale, rischio abbandono e il lavoro di chi li riporta alla luce
I portoni lignei di Milano rappresentano uno dei patrimoni più discreti ma significativi della città. Vere opere d’arte realizzate in legno massello e finemente lavorate, raccontano secoli di storia architettonica e sociale, custodendo l’accesso ai cortili interni, cuore nascosto della vita milanese. Ogni portone è unico, espressione di epoche e stili diversi, dal neoclassico al liberty fino al razionalismo, e testimonia il valore di una tradizione artigianale capace di trasformare un elemento funzionale in simbolo identitario.
Tuttavia, questo patrimonio è oggi esposto a un rischio concreto: l’abbandono, interventi impropri o, nei casi più estremi, la sostituzione con materiali moderni. Una perdita non solo estetica, ma culturale, perché ogni portone rappresenta un documento storico irripetibile, spesso realizzato con essenze pregiate come rovere, noce, castagno o larice, oggi sempre più difficili da reperire.
In questo contesto si inserisce il lavoro di realtà specializzate come TREARTES, laboratorio artigianale che da anni opera nel recupero conservativo del patrimonio ligneo urbano. La titolare, Daza Rossi, ha costruito la propria esperienza in oltre trent’anni di lavoro sul legno, iniziando negli anni ’90 in una bottega di restauro e sviluppando nel tempo una competenza specifica proprio sui portoni storici.
Il suo approccio parte da una convinzione precisa: il degrado non è quasi mai definitivo. Dietro superfici rovinate o interventi sbagliati, spesso si nasconde una struttura ancora recuperabile. Il restauro diventa così un processo di riscoperta, che mira a restituire al materiale la sua funzione e il suo valore originario.
Il restauro conservativo, oltre a preservare l’identità degli edifici, presenta anche vantaggi concreti: costi inferiori rispetto alla sostituzione e una maggiore durata nel tempo. Un portone restaurato correttamente può infatti resistere per decenni, contribuendo anche ad accrescere il valore immobiliare degli edifici, soprattutto in una città come Milano dove l’autenticità architettonica è sempre più apprezzata.
Il tema centrale resta però una scelta culturale: conservare o sostituire. Recuperare un portone ligneo significa preservare un frammento di città, mantenere viva una memoria materiale che altrimenti andrebbe perduta.
In questo senso, ogni intervento di restauro rappresenta non solo un lavoro tecnico, ma un gesto di tutela. Un modo silenzioso ma concreto per dare continuità al passato, garantendo che questi elementi, spesso invisibili nella quotidianità, continuino a raccontare la storia di Milano anche alle generazioni future.
Dare futuro al passato. Daza Rossi – TREARTES – Restauro ligneo, Milano