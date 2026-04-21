michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Portoni lignei a Milano, un patrimonio nascosto tra storia e restauro

Tradizione artigianale, rischio abbandono e il lavoro di chi li riporta alla luce

I portoni lignei di Milano rappresentano uno dei patrimoni più discreti ma significativi della città. Vere opere d’arte realizzate in legno massello e finemente lavorate, raccontano secoli di storia architettonica e sociale, custodendo l’accesso ai cortili interni, cuore nascosto della vita milanese. Ogni portone è unico, espressione di epoche e stili diversi, dal neoclassico al liberty fino al razionalismo, e testimonia il valore di una tradizione artigianale capace di trasformare un elemento funzionale in simbolo identitario.

Tuttavia, questo patrimonio è oggi esposto a un rischio concreto: l’abbandono, interventi impropri o, nei casi più estremi, la sostituzione con materiali moderni. Una perdita non solo estetica, ma culturale, perché ogni portone rappresenta un documento storico irripetibile, spesso realizzato con essenze pregiate come rovere, noce, castagno o larice, oggi sempre più difficili da reperire.

In questo contesto si inserisce il lavoro di realtà specializzate come TREARTES, laboratorio artigianale che da anni opera nel recupero conservativo del patrimonio ligneo urbano. La titolare, Daza Rossi, ha costruito la propria esperienza in oltre trent’anni di lavoro sul legno, iniziando negli anni ’90 in una bottega di restauro e sviluppando nel tempo una competenza specifica proprio sui portoni storici.

Il suo approccio parte da una convinzione precisa: il degrado non è quasi mai definitivo. Dietro superfici rovinate o interventi sbagliati, spesso si nasconde una struttura ancora recuperabile. Il restauro diventa così un processo di riscoperta, che mira a restituire al materiale la sua funzione e il suo valore originario.

Il restauro conservativo, oltre a preservare l’identità degli edifici, presenta anche vantaggi concreti: costi inferiori rispetto alla sostituzione e una maggiore durata nel tempo. Un portone restaurato correttamente può infatti resistere per decenni, contribuendo anche ad accrescere il valore immobiliare degli edifici, soprattutto in una città come Milano dove l’autenticità architettonica è sempre più apprezzata.

Il tema centrale resta però una scelta culturale: conservare o sostituire. Recuperare un portone ligneo significa preservare un frammento di città, mantenere viva una memoria materiale che altrimenti andrebbe perduta.

In questo senso, ogni intervento di restauro rappresenta non solo un lavoro tecnico, ma un gesto di tutela. Un modo silenzioso ma concreto per dare continuità al passato, garantendo che questi elementi, spesso invisibili nella quotidianità, continuino a raccontare la storia di Milano anche alle generazioni future.

Dare futuro al passato. Daza Rossi – TREARTES – Restauro ligneo, Milano

Paolo Brambilla Avatar

Paolo Brambilla

Consigliere Ordine dei Giornalisti di Lombardia. PhD, MBA, CPA, MD

Paolo Brambilla, bocconiano, ha seguito il mondo economico-finanziario per molti anni. Giornalista pubblicista dal 1993. Direttore responsabile di LMF La Mia Finanza Sostenibile. Direttore responsabile di Trendiest Media Agenzia di stampa e Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, scrive di finanza, cultura e innovazione digitale su varie testate. Rotariano, è stato Assistente del Governatore del Distretto 2041 e tuttora é un membro di Spicco del Rotary Milano 2041.

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
paolo@trendiest.it
LinkedIn Instagram Addthis
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache