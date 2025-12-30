Contro la violenza sulle donne: ONE Srl, un’industria impegnata

Dalla manifattura all’impatto sociale

 

ONE Srl un’industria impegnata
Un’industria manifatturiera italiana sceglie di legare il 100% di una parte del proprio business alla lotta strutturata contro la violenza sulle donne.
In un tempo in cui la responsabilità sociale d’impresa è spesso affidata a iniziative episodiche o a narrazioni rassicuranti, ONE S.R.L. compie una scelta diversa, netta, strutturale.
ONE S.R.L. nasce come Impresa Benefit non per aderire a un modello di tendenza, ma per assumere una posizione chiara: un’azienda non opera in isolamento. Ogni decisione industriale produce effetti economici, sociali e culturali. Ignorarli è una scelta. Governarli è una responsabilità.
In ONE S.R.L. il fatturato non è considerato un dato neutro. È lo strumento attraverso cui vengono definiti gli obiettivi. E quando un obiettivo è pianificato, misurato e perseguito, diventa un impegno reale. È in questo spazio che l’impresa smette di “fare del bene” e inizia ad assumersi un dovere.

Pitbull: contrasto alla violenza sulle donne
Da questa visione nasce Pitbull, un progetto strutturato e continuativo di contrasto alla violenza sulle donne. Non una campagna. Non una donazione occasionale. Ma un sistema integrato, inserito nella governance aziendale, con una dimensione abitativa, formativa e di advocacy.
ONE S.R.L., azienda manifatturiera che produce presidi medici, chirurgici e dispositivi medici, ha scelto di legare Pitbull a ciò che conosce meglio: la produzione industriale. Da qui nascono le linee Home e Wellness, prodotti per la detergenza, la disinfezione e la cura della persona, destinati
al mercato B2C.

Prodotti quotidiani. Essenziali. Trasversali.
Il 100% del ricavato delle linee Home e Wellness viene integralmente destinato al progetto Pitbull, in modo tracciabile, verificabile e trasparente. Nel bilancio aziendale sono chiaramente identificabili i conti Benefit e quelli dedicati al progetto, rendendo l’impegno non solo dichiarato,
ma dimostrabile.
Attraverso questi prodotti, il progetto entra ogni giorno nelle case. In un luogo neutro, intimo, sicuro. È lì che il tema della violenza sulle donne smette di essere astratto e diventa responsabilità collettiva.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La strada della coerenza
In un sistema che premia la visibilità, ONE S.R.L. sceglie un’altra strada: quella della coerenza. Il successo non è l’apparire, non è il rumore. Il successo è il raggiungimento degli obiettivi. E quando gli obiettivi generano cambiamento reale, attivano processi e rendono possibile un impatto duraturo, allora il successo assume un significato più profondo.
I numeri confermano l’interesse crescente attorno a questo modello: il sito onesrl.one ha registrato oltre 480.000 visite in un anno, con una forte attenzione internazionale, in particolare dal Nord Europa. Un segnale chiaro che esiste uno spazio, anche nel mercato, per un’industria che sceglie di essere responsabile senza trasformare l’impegno in marketing.
ONE S.R.L. dimostra che industria ed etica non sono opposti, ma parti dello stesso progetto. E che quando il fatturato viene progettato insieme alla responsabilità, l’impresa smette di limitarsi a generare valore economico e inizia a generare valore civile.

Paolo Brambilla, bocconiano, ha seguito il mondo economico-finanziario per molti anni. Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, scrive di finanza, cultura e innovazione digitale su varie testate. E' direttore responsabile de La Mia Finanza green www.lamiafinanza.com e dirige l’Agenzia di stampa Trendiest Media www.trendiest.it E' editor in chief di www.assodigitale.it Rotariano, è stato Assistente del Governatore del Distretto 2041.

