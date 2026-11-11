11 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Cellularline annuncia sconti dal 20% su tre marchi per il Black Friday

Il Gruppo Cellularline ha annunciato l’11 novembre una selezione di accessori tecnologici per il Black Friday 2026, con sconti a partire dal 20%. L’iniziativa coinvolge tre marchi: Cellularline per ricarica e connettività, Music Sound per cuffie e speaker, Interphone per gli interfoni destinati a chi viaggia su due ruote.

La proposta comprende quindi categorie diverse, dagli accessori per i dispositivi mobili ai prodotti audio, fino alle comunicazioni durante i viaggi in moto. Il riferimento agli sconti parte da una soglia minima: non viene indicata una percentuale unica da applicare indistintamente a tutta la selezione dei tre marchi.

Cellularline: accessori per ricarica e connettività

La parte dell’offerta firmata Cellularline riguarda la ricarica e la connettività. Sono queste le due aree individuate dal gruppo per il proprio marchio nella selezione del Black Friday, accanto alle categorie affidate a Music Sound e Interphone. Non vengono specificati i singoli modelli interessati dalla promozione.

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Per questa categoria, la scelta riguarda anzitutto l’esigenza a cui deve rispondere l’accessorio. La presentazione dell’iniziativa rimane però generale: non comprende un confronto tra prodotti, né caratteristiche tecniche che consentano di distinguere le diverse proposte per la ricarica o per la connettività.

Anche il dato economico disponibile riguarda l’iniziativa nel suo insieme. Lo sconto a partire dal 20% non è accompagnato da un elenco di prezzi iniziali e finali per gli accessori Cellularline. Non è quindi possibile ricavare un risparmio in euro per uno specifico acquisto.

Music Sound: cuffie e speaker

All’audio è dedicata la selezione Music Sound, che comprende cuffie e speaker. Il marchio porta nell’iniziativa prodotti caratterizzati anche dall’uso del colore e dall’attenzione all’aspetto estetico. L’offerta si distingue così da quella Cellularline per la tipologia di accessori, concentrandosi sull’ascolto.

Le due famiglie di prodotti vengono citate senza una suddivisione per modello. Non sono riportate specifiche tecniche o percentuali di sconto associate alle singole cuffie e ai singoli speaker. La selezione annunciata permette dunque di individuare la categoria, ma non ancora di confrontare le alternative al suo interno.

Il gruppo propone questi accessori anche come possibili regali natalizi da acquistare in anticipo. È una destinazione d’uso suggerita per l’intera iniziativa, non una promozione separata: cuffie e speaker rientrano nella stessa selezione Black Friday che comprende i prodotti degli altri due marchi.

Interphone: gli interfoni per le due ruote

La terza parte della proposta riguarda Interphone e i suoi interfoni per chi viaggia su due ruote. Rispetto agli accessori per la ricarica e ai prodotti audio, questa categoria si rivolge a un impiego più specifico, legato agli spostamenti e alla comunicazione durante il viaggio.

Anche per Interphone l’annuncio non identifica i modelli inclusi né associa uno sconto a ciascun prodotto. Non vengono fornite caratteristiche con cui distinguere gli interfoni della selezione. Il dato comune rimane quello della promozione del gruppo, con riduzioni di prezzo dichiarate a partire dal 20%.

La presenza degli interfoni amplia quindi la scelta oltre gli accessori per smartphone e l’ascolto musicale. I tre marchi mantengono ambiti distinti all’interno della stessa iniziativa: ricarica e connettività per Cellularline, cuffie e speaker per Music Sound, interfoni per Interphone.

Prezzi e calendario da verificare sui singoli prodotti

L’annuncio non precisa le date di inizio e fine delle offerte, i canali di vendita coinvolti o le disponibilità. Per confrontare gli acquisti serviranno quindi i dettagli delle singole promozioni: prodotto incluso, prezzo applicato e condizioni. La soglia del 20%, da sola, non consente di stabilire quale accessorio offra il risparmio maggiore.