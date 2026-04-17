Home / EVENTI / Sinner protagonista a Montecarlo tra festa al Cipriani, musica e celebrazioni con Laila Hasanovic

Sinner festeggia a Montecarlo il numero uno mondiale tra campo e mondanità

Chi: Jannik Sinner, nuovo numero uno del ranking ATP.

Che cosa: festeggia il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo e il primato mondiale con una serata mondana.

Dove: al ristorante Cipriani Monte Carlo, cuore della mondanità del Principato.

Quando: dopo la vittoria su Carlos Alcaraz e la conquista del vertice ATP, ad aprile 2026.

Perché: per celebrare un risultato storico per il tennis italiano, mostrando il lato umano del campione, tra relax e condivisione con il proprio entourage.

In sintesi:

Jannik Sinner festeggia a Montecarlo il ritorno al numero uno del ranking ATP.

festeggia a Montecarlo il ritorno al numero uno del ranking ATP. Serata al Cipriani Monte Carlo con la fidanzata Laila Hasanovic e Alessandro Benetton .

con la fidanzata e . Video virale mentre canta *We Are the Champions* tra applausi e clima disteso.

Obiettivo prossimo: Madrid e il possibile quinto Masters 1000 consecutivo.

Dalla vittoria su Alcaraz alla festa al Cipriani Monte Carlo

Reduce dai giorni perfetti del Masters 1000 di Montecarlo, culminati con il successo su Carlos Alcaraz e il ritorno in vetta al ranking, Jannik Sinner si è concesso una serata di celebrazione al Cipriani Monte Carlo.

Nel locale simbolo del glamour monegasco, il tennista altoatesino è stato ripreso in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, di Alessandro Benetton e del proprio entourage. L’atmosfera, lontana dalla tensione del campo, è quella di una festa composta ma sentita, tra sorrisi e rilassatezza.

Il video circolato sui social mostra Sinner mentre si unisce al coro sulle note di *We Are the Champions*: tovagliolo alzato, canto corale, sostegno del pubblico presente. Un’immagine che restituisce un campione capace di alternare concentrazione agonistica e normalità, qualità chiave nella gestione di una carriera ai massimi livelli.

La serata suggella la conferma del suo dominio nel circuito e alimenta ulteriormente la percezione di un atleta ormai stabilmente nell’élite mondiale.

Madrid nel mirino e il peso di un possibile record storico

Archiviata la festa monegasca, lo sguardo di Sinner è già puntato su Madrid. Nel prossimo Masters 1000, l’azzurro potrebbe inseguire un traguardo che ridisegnerebbe le gerarchie storiche della disciplina: il quinto Masters 1000 consecutivo.

Un’eventuale vittoria nella capitale spagnola consoliderebbe non solo il suo numero uno, ma aprirebbe un dibattito sul suo posto tra le leggende recenti, da Federer a Nadal e Djokovic. Allo stesso tempo, gli impegni ravvicinati impongono una gestione accurata di energie fisiche e mentali.

Tra il palcoscenico del Cipriani Monte Carlo e i campi in altura di Madrid, il futuro immediato di Sinner si gioca sulla capacità di trasformare l’attuale momento d’oro in continuità, mantenendo equilibrio tra esposizione mediatica, vita privata e ambizioni sportive.

FAQ

Dove ha festeggiato Jannik Sinner la vittoria di Montecarlo?

Ha festeggiato al ristorante Cipriani Monte Carlo, locale simbolo del jet set monegasco, insieme a fidanzata, amici e sponsor.

Chi era con Sinner alla serata di Montecarlo?

Era presente la fidanzata Laila Hasanovic, l’imprenditore Alessandro Benetton e il suo entourage sportivo e comunicativo più ristretto.

Perché il video di Sinner al Cipriani è diventato virale?

È diventato virale perché mostra Sinner rilassato mentre canta *We Are the Champions*, rivelando un lato spontaneo e poco visto.

Quale record può inseguire Sinner al Masters 1000 di Madrid?

Può inseguire il quinto titolo Masters 1000 consecutivo, traguardo che lo avvicinerebbe ai record dei mostri sacri del tennis.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.