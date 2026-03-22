Home / MOTORI / Corvette C8 debutta con inedito motore V8 6,7 litri ad alte prestazioni per la gamma sportiva

Nuova Corvette C8 2027: cosa cambia, quando arriva e perché conta

La futura Corvette C8, attesa per il debutto al Detroit Auto Show del 12 gennaio 2027, rappresenterà una svolta tecnica e strategica per Chevrolet. L’icona americana riceverà un profondo aggiornamento di motore, powertrain ibrido e posizionamento di gamma, con l’introduzione di un nuovo V8 da 6,7 litri basato sull’architettura Small Block di sesta generazione.

L’obiettivo è chiaro: competere con le supercar europee più performanti mantenendo l’identità storica del modello, migliorando al contempo efficienza ed emissioni. Il tutto sarà affiancato da una versione a trazione integrale elettrificata, potenzialmente battezzata Corvette Grand Sport X, pensata per ridefinire gli standard della berlinetta mid‑engine americana.

Questa evoluzione risponde alle nuove normative ambientali e alle aspettative dei clienti globali, senza rinunciare ai valori di performance estrema che hanno reso celebre la Corvette in oltre otto generazioni.

In sintesi:

Nuova Corvette C8 con V8 6,7 litri Small Block di sesta generazione e powertrain ibrido evoluto.

con V8 6,7 litri Small Block di sesta generazione e powertrain ibrido evoluto. Possibile versione Grand Sport X con trazione integrale tramite motore elettrico anteriore.

con trazione integrale tramite motore elettrico anteriore. Potenza complessiva attesa di circa 720 cavalli e 0‑100 km/h sotto 2,3 secondi.

e 0‑100 km/h sotto 2,3 secondi. Debutto fissato al Detroit Auto Show del 12 gennaio 2027, vendite in autunno.

Nuovo V8 6,7 litri e ibrido: come cambia la Corvette C8

Secondo indiscrezioni vicine al gruppo di Detroit, la prossima Corvette C8 adotterà un inedito V8 da 6,7 litri, derivato dalla piattaforma Small Block di sesta generazione di General Motors. Questo motore completerà una famiglia che includerà anche unità da 5,7 e 6,6 litri destinate a SUV e pick‑up, mentre il 6,7 litri sarà riservato alle applicazioni più esclusive e performanti.

La priorità tecnica sarà l’equilibrio tra prestazioni assolute, consumi contenuti e riduzione delle emissioni, un passaggio ormai obbligato per restare competitivi su mercati regolamentati come Stati Uniti ed Europa. Il sistema ibrido previsto sulla nuova C8 dovrebbe raggiungere circa 720 cavalli complessivi, grazie al contributo di un motore elettrico anteriore potenziato fino a circa 220 cavalli, rispetto ai 160 cavalli visti sulla Corvette E Ray 2020 abbinata al V8 6,2 litri da 495 cavalli.

Questo schema ibrido plug‑in o mild, con batteria agli ioni di litio compatta, consentirà non solo una trazione integrale ad alte prestazioni ma anche una migliore gestione della potenza su fondi a bassa aderenza, ampliando l’utilizzabilità quotidiana della vettura.

La possibile nuova denominazione Grand Sport X segnerebbe la volontà di Chevrolet di abbandonare il marchio E Ray, ritenuto poco chiaro da parte di una parte della clientela che lo associava a un modello totalmente elettrico.

Per evitare ambiguità commerciali, il costruttore punterà su sigle più immediate e riconoscibili, mantenendo coerenza con la tradizione dei nomi Corvette e chiarendo meglio il posizionamento ibrido‑ad alte prestazioni.

In termini dinamici, la combinazione di V8 6,7 litri e motore elettrico anteriore dovrebbe portare lo 0‑100 km/h al di sotto dei già notevoli 2,3 secondi dell’attuale E Ray, collocando la C8 aggiornata nello stesso territorio prestazionale di supercar europee ben più costose, con un vantaggio competitivo in rapporto prezzo‑prestazioni.

Impatto sul mercato e prospettive future della Corvette C8

La presentazione della nuova Corvette C8 il 12 gennaio 2027 al Detroit Auto Show, con avvio delle consegne previsto per l’autunno, potrebbe ridefinire il ruolo della Corvette come supercar globale “accessible flagship”.

L’introduzione del V8 6,7 litri ibrido e della possibile variante Grand Sport X a trazione integrale elettrificata offrirà a Chevrolet una piattaforma tecnologica adatta a ulteriori sviluppi, sia in direzione di versioni ancora più estreme, sia verso configurazioni più efficienti orientate alla riduzione delle emissioni di flotta.

Nel medio termine, questa strategia potrebbe aprire la strada a una gamma Corvette sempre più diversificata, dove coesisteranno motori termici evoluti, soluzioni ibride avanzate e, potenzialmente, un futuro modello full electric progettato per rispondere alle normative zero‑emissioni senza sacrificare l’identità sportiva storica del marchio.

FAQ

Quanti cavalli avrà la nuova Corvette C8 ibrida?

La nuova Corvette C8 ibrida dovrebbe offrire indicativamente circa 720 cavalli complessivi, combinando il V8 6,7 litri con il motore elettrico anteriore.

Quando debutterà ufficialmente la Corvette C8 aggiornata?

Il debutto ufficiale è previsto il 12 gennaio 2027 al Detroit Auto Show, con l’avvio della commercializzazione indicativamente in autunno.

Cosa significa la sigla Corvette Grand Sport X?

La sigla Grand Sport X indicherebbe una versione con trazione integrale ottenuta tramite motore elettrico anteriore, erede concettuale della precedente E Ray.

La nuova Corvette C8 sarà completamente elettrica?

No, la nuova Corvette C8 annunciata rimarrà termica‑ibrida, con V8 6,7 litri e supporto elettrico anteriore, non full electric.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni sulla nuova Corvette C8?

Le informazioni provengono da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.