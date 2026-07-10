10 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Robinhood Chain supera Hyperliquid nei volumi DEX, spinta iniziale dalle memecoin

La notizia in sintesi

Robinhood Chain ha superato Hyperliquid nel volume DEX giornaliero l’8 luglio.

ha superato nel volume DEX giornaliero l’8 luglio. Il picco è arrivato pochi giorni dopo il lancio della mainnet pubblica.

La spinta iniziale è stata trainata soprattutto da memecoin, non da azioni tokenizzate.

Il test vero sarà trasformare il traffico speculativo in adozione finanziaria stabile.

(Riassunto generato con AI)

Robinhood Chain accelera dopo il debutto

Robinhood Chain, la nuova rete Layer 2 di Robinhood costruita su tecnologia Arbitrum, ha registrato nelle ultime ore uno dei primi segnali forti del suo debutto: l’8 luglio ha superato Hyperliquid per volume di trading DEX nelle 24 ore, secondo dati riportati da più fonti e basati su dashboard pubbliche come DeFiLlama. Il risultato è arrivato a circa una settimana dal lancio della mainnet pubblica, avvenuto il 1° luglio, e conferma la rapida capacità del brand di attirare utenti e liquidità in un mercato molto competitivo.

Il dato più citato colloca il volume giornaliero tra circa 560 e 570 milioni di dollari, anche se le rilevazioni successive sono scese oltre quota 400 milioni, segno di una metrica molto volatile. La notizia conta perché mostra come un broker retail già noto possa trasferire rapidamente attenzione verso infrastrutture on-chain, restringendo il confine tra finanza tradizionale e trading decentralizzato.

Volume record, ma domina la speculazione

Il punto centrale emerso dall’incrocio delle fonti è che il picco non è stato trainato soprattutto dal caso d’uso più istituzionale della rete, cioè le azioni tokenizzate, ma da una forte ondata speculativa sulle memecoin. In particolare, i report indicano Cash Cat, memecoin in coppia con WETH su Uniswap, come principale catalizzatore del boom, con volumi vicini ai 100 milioni di dollari in 24 ore e una capitalizzazione che avrebbe superato temporaneamente i 100 milioni.

La rete nasce con un’impostazione diversa: blockchain permissionless, compatibile con Ethereum, pensata per servizi finanziari on-chain e real-world assets. Tra gli elementi citati figurano titoli tokenizzati di grandi società come NVIDIA, Google e Apple, oltre al supporto di partner infrastrutturali come Chainlink, BitGo e Uniswap. Alcune fonti aggiungono block time di 100 millisecondi e un’offerta iniziale di 95 stock token.

La velocità del decollo ha già attirato progetti esterni. World.xyz, mercato di previsione decentralizzato, ha lasciato Solana per migrare su Robinhood Chain il 8 luglio, indicando fra le motivazioni commissioni più basse e accesso alla vasta base retail di Robinhood.

https://x.com/cryptodotnews/status/2075468760157241638?ref_src=twsrc%5Etfw

Dal punto di vista analitico, il sorpasso su Hyperliquid è rilevante ma va letto con cautela. Hyperliquid resta un riferimento consolidato soprattutto nei derivati perpetui, con liquidità più profonda e una base utenti già fidelizzata. Un exploit di 24 ore non equivale quindi a un vantaggio strutturale. Le stesse fonti sottolineano che molte nuove chain ottengono la prima trazione attraverso asset retail ad alta volatilità, più facili da lanciare e da far circolare rispetto a prodotti finanziari complessi.

Il nodo è la tenuta nel tempo

Per Robinhood la sfida ora è trasformare la visibilità iniziale in uso duraturo. L’azienda dispone di vantaggi rari per una nuova Layer 2: un marchio riconoscibile, infrastruttura regolamentata e un’ampia base utenti retail globale. Ma proprio questa combinazione aumenta anche i rischi reputazionali e regolatori, soprattutto quando attività permissionless, memecoin e tokenizzazione di asset finanziari convivono sotto lo stesso nome.

Il prossimo passaggio sarà capire se il volume si sposterà verso stablecoin, lending, collaterale su azioni tokenizzate e altri impieghi più stabili. Se accadrà, Robinhood Chain potrà diventare un concorrente credibile nell’on-chain finance; se non accadrà, il picco dell’8 luglio resterà soprattutto un brillante ma breve boom di liquidità.

FAQ

Cos’è Robinhood Chain?

Sì, è una Layer 2 su Ethereum costruita con tecnologia Arbitrum, progettata da Robinhood per servizi finanziari on-chain e asset tokenizzati.

Quando ha superato Hyperliquid?

Sì, il sorpasso nel volume DEX giornaliero è stato riportato per l’8 luglio, pochi giorni dopo il lancio pubblico della mainnet.

Quanto volume ha registrato?

Sì, le fonti indicano circa 560-570 milioni di dollari in 24 ore, con dashboard successive scese comunque sopra i 400 milioni.

Cosa ha spinto il boom iniziale?

Sì, soprattutto la speculazione sulle memecoin. Le fonti citano Cash Cat come principale motore del picco di scambi su Uniswap.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì, questo contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing, FinanceFeeds e crypto.news.