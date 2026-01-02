Azioni tokenizzate dominano: mercato in corsa verso miliardi, investitori a caccia delle prossime opportunità

Domanda e capitalizzazione in forte crescita

Azioni tokenizzate in rapida ascesa: la capitalizzazione complessiva ha toccato quota 1,2 miliardi di dollari, segnando il massimo storico e indicando un’accelerazione strutturale dell’adozione della blockchain oltre Bitcoin e stablecoin. I dati di Token Terminal evidenziano un incremento della domanda esploso dopo il debutto mainstream di inizio anno, con picchi di crescita nei mesi di settembre e dicembre che hanno proiettato il mercato su nuovi livelli record. Questa dinamica suggerisce che le equity onchain stiano diventando un indicatore anticipatore del progresso tecnologico nei mercati dei capitali, grazie alla combinazione di accesso globale, regolamento più efficiente e possibilità di frazionamento. L’andamento recente, paragonato dagli analisti a una fase embrionale di espansione, mostra un ampliamento graduale ma consistente della base di utenti e della liquidità, con volumi in consolidamento e un maggiore coinvolgimento di attori professionali. Il movimento ascendente, sostenuto dall’ingresso di nuove emissioni e da una maggiore visibilità sui principali canali informativi, riflette una maturazione dell’infrastruttura onchain e una crescente fiducia nella tokenizzazione come veicolo per traslare asset tradizionali nell’ecosistema digitale.

Adozione da parte di exchange e istituzioni

Nel secondo semestre, l’interesse degli operatori regolamentati e delle piattaforme crypto per le azioni tokenizzate si è tradotto in iniziative concrete che hanno ampliato l’offerta e la distribuzione. A settembre, Backed Finance ha presentato la suite xStocks su Ethereum, rendendo disponibili circa 60 titoli tokenizzati grazie ad accordi con gli exchange Kraken e Bybit, un passaggio che ha esteso la copertura settoriale e la profondità del mercato. Parallelamente, Securitize ha delineato un modello di negoziazione onchain conforme per le azioni pubbliche, con l’obiettivo di preservare la titolarità diretta dei titoli e di integrare requisiti KYC/AML in modo nativo nell’infrastruttura blockchain. In prospettiva, Ondo Finance ha annunciato l’intenzione di portare su Solana una gamma di azioni ed ETF statunitensi tokenizzati all’inizio del 2026, puntando su costi di transazione ridotti e finalità rapida per abilitare casi d’uso ad alta frequenza.

Il coinvolgimento delle istituzioni tradizionali conferma un’evoluzione di medio periodo. Nasdaq ha depositato presso la US Securities and Exchange Commission una richiesta per offrire azioni tokenizzate sulla propria piattaforma, segnando un possibile punto di incontro tra mercati regolamentati e infrastrutture onchain. Questo orientamento istituzionale, unito al supporto dei principali exchange, sta costruendo una pipeline di liquidità distribuita su più reti e front-end, con effetti positivi su trasparenza, accessibilità globale e continuità di mercato (trading 24/7). L’aggregazione di questi tasselli indica un percorso di integrazione progressiva: emissione conforme, custodia istituzionale e interfacce di scambio interoperabili convergono verso un framework operativo capace di supportare listing multipli, frazionamento nativo e regolamento quasi istantaneo, riducendo frizioni operative e costi di intermediazione.

Confronto con stablecoin e DeFi e prospettive future

L’evoluzione delle azioni tokenizzate presenta tratti comuni con la traiettoria delle stablecoin nel 2020 e con l’avvio dell’ecosistema DeFi: una fase iniziale di sperimentazione seguita da una rapida espansione trainata da utilità tangibile e da infrastrutture più mature. Il parallelo con le stablecoin evidenzia come la standardizzazione dei processi, la trasparenza onchain e l’interoperabilità tra piattaforme possano trasformare un segmento di nicchia in un pilastro del mercato digitale. Analogamente alla DeFi, l’elemento abilitante è la combinazione tra regolamento accelerato, trading continuo e proprietà frazionata, che comprime i tempi operativi, amplia la platea di investitori e crea nuove modalità di allocazione del capitale.

Il potenziale di crescita dipende dalla capacità di integrare compliance e scalabilità senza sacrificare l’esperienza utente. L’adozione di standard tecnici condivisi per identificazione, whitelisting e trasferibilità dei token (inclusi controlli KYC/AML nativi) consente di conciliare esigenze regolamentari e liquidità globale. Su questo fronte, la convergenza tra infrastrutture pubbliche come Ethereum e Solana e front-end regolamentati suggerisce un modello ibrido: emissione conforme, custodia istituzionale e settlement onchain quasi istantaneo. Il risultato atteso è una riduzione delle frizioni tipiche dei mercati tradizionali – cut-off orari, cicli T+2, costi di intermediazione – con benefici misurabili in termini di efficienza del capitale e trasparenza.

La comparazione con i primi cicli di crescita di stablecoin e DeFi indica anche i principali vettori di rischio: frammentazione della liquidità tra catene e venue, dipendenze operative dagli oracle, rischio di controparte nei veicoli di wrapping, oltre a possibili asimmetrie regolamentari tra giurisdizioni. La mitigazione passa da governance chiara degli emittenti, audit periodici degli asset sottostanti, disclosure standardizzate e interoperabilità tra registri. Il sostegno di attori come Nasdaq, insieme a iniziative di Backed Finance, Securitize e Ondo Finance, delinea una traiettoria in cui il mercato può puntare a profondità e stabilità crescenti senza rinunciare alla conformità.

Nell’orizzonte prossimo, l’accelerazione potrebbe derivare da tre leve: ampliamento del perimetro dei titoli tokenizzati (incluse ETF e large cap cross-border), integrazione nativa con funzionalità di collateral e lending per utilizzi in finanza onchain e miglioramento dell’esperienza utente tramite wallet custodial con controlli integrati. Se replicasse il percorso delle stablecoin – passate da adozione ristretta a infrastruttura di pagamento globale – il segmento delle equity onchain avrebbe margini per moltiplicare la capitalizzazione, con impatti diretti su market making, attività di arbitrage tra mercati tradizionali e onchain e accesso ai mercati per investitori internazionali fuori dagli orari di negoziazione legacy.

La prospettiva operativa è quella di un ecosistema in cui la tokenizzazione abilita cicli di vita dei titoli più fluidi: emissione, distribuzione, scambio, regolamento e reporting convergono in un registro programmabile. In questo contesto, la funzione dei principali exchange e delle istituzioni tradizionali diventa catalitica per definire standard di mercato, garantire interoperabilità e gestire la sicurezza degli asset, creando una base solida per l’espansione a lungo termine che molti analisti leggono come analoga al consolidamento avvenuto nei primi anni della DeFi.

