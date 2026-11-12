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Satispay introduce ETP su materie prime e criptovalute in app

Satispay introduce ETP su materie prime e criptovalute in app

12 Novembre 2026

12 Novembre 2026/Home/FINTECH/Satispay introduce ETP su materie prime e criptovalute in app

Satispay estende gli investimenti disponibili in app alle materie prime e alle criptovalute. Il lancio, annunciato il 12 novembre 2026, aggiunge oltre 100 ETP alla sezione che già comprende fondi, azioni ed ETF. Gli acquisti possono partire da un euro, anche attraverso quote frazionate e piani ricorrenti. L’accesso non avviene però comprando direttamente oro o bitcoin: gli utenti acquistano strumenti finanziari che ne seguono il prezzo, con una commissione ordinaria di 0,89 euro per operazione.

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Tra le materie prime disponibili figurano oro, argento, petrolio, caffè e grano; sul fronte delle criptovalute sono presenti, tra le altre, bitcoin ed ethereum. Con questi inserimenti, il catalogo di Satispay supera complessivamente i 3.000 strumenti tra azioni, ETF ed ETP.

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Satispay materie prime e criptovalute 2

Che cosa si compra attraverso l’app

I nuovi prodotti appartengono alla categoria degli ETP, sigla di Exchange-Traded Products, e sono negoziati su mercati regolamentati. Per le materie prime vengono utilizzati ETC, ossia Exchange-Traded Commodities; per le criptovalute, invece, ETN, Exchange-Traded Notes.

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La distinzione rispetto all’acquisto diretto riguarda ciò che entra nel portafoglio: non il bene fisico o la criptovaluta, ma un prodotto finanziario che replica o traccia l’andamento del sottostante. L’investitore non deve quindi provvedere alla custodia dell’oro o alla gestione di un wallet per le criptovalute.

Nell’app, le nuove categorie hanno aree dedicate con informazioni sulle caratteristiche degli strumenti e sui loro andamenti. Le posizioni confluiscono in un portafoglio unico, suddiviso tra fondi, azioni, ETF ed ETP su materie prime e criptovalute. Oltre agli ordini singoli, è possibile programmare acquisti con frequenza settimanale o mensile.

Interesse e investimenti effettivi nei dati SWG

L’ampliamento dell’offerta si accompagna a un’indagine realizzata da SWG per Satispay nel novembre 2026. Tra gli intervistati che già investono, il 10% dichiara di possedere oro o altre materie prime, mentre il 5% detiene criptovalute. Fra chi non investe, il 34% ritiene di non disporre di denaro sufficiente e il 22% afferma che inizierebbe se potesse impiegare somme molto contenute.

Altre due rilevazioni Radar SWG descrivono l’interesse verso queste attività. Nel sondaggio del febbraio 2026, condotto con metodologia CAWI su 800 maggiorenni, il 77% degli italiani considera l’oro un bene rifugio affidabile. Quello del maggio 2025, su 1.200 maggiorenni, rileva un interesse per le criptovalute del 31%, che raggiunge il 38% fra gli under 34.

Alberto Dalmasso, CEO e cofondatore di Satispay, collega il lancio alla possibilità di investire importi ridotti:

«Con oltre seicentomila persone che già investono su Satispay, vediamo ogni giorno quanto conti la semplicità per prendere buone decisioni finanziarie. L’interesse verso materie prime come l’oro o verso il mondo crypto è reale e diffuso, ma spesso ci si sco ntra con strumenti poco intuitivi o con l’idea che servano grandi capitali. Con questo lancio offriamo una risposta chiara: prodotti negoziabili sui mercati finanziari e accessibili anche a partire da un euro, per dare a tutti la possibilità di diversifica re il proprio portafoglio con semplicità e trasparenza. Crediamo che rendere il mondo degli investimenti semplice e accessibile, anche per chi vuole iniziare con importi contenuti, sia una concreta forma di educazione finanziaria».

Commissioni, ordini e dichiarazione dei redditi

La soglia d’ingresso di un euro va distinta dai costi delle operazioni. Ogni ordine ordinario di acquisto o vendita prevede una commissione di 0,89 euro, indipendente dalla somma investita. A questa possono aggiungersi i costi annui applicati dall’emittente dello strumento, indicati nel relativo documento chiave per gli investitori.

Per i piani di acquisto ricorrenti, l’azzeramento delle commissioni di transazione riguarda una selezione di ETC ed ETN, non l’intero catalogo. Chi ha un abbonamento Satispay può utilizzare anche per questi prodotti le operazioni mensili senza commissioni di transazione previste dal proprio piano.

L’esecuzione degli ordini avviene negli orari di apertura delle rispettive sedi di negoziazione. Upvest continua a gestire l’infrastruttura tecnologica e l’esecuzione, mentre a Satispay spettano la distribuzione e l’interfaccia attraverso cui gli utenti accedono al servizio.

Sul piano fiscale, il servizio opera in regime dichiarativo. Satispay fornirà ogni anno un report di supporto alla compilazione della dichiarazione dei redditi: un adempimento da considerare insieme alle commissioni e alla tipologia di strumento acquistato prima di utilizzare le nuove funzioni.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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