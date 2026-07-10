10 Luglio 2026

Home / PERSONE / Barbara D’Urso resta fuori dai palinsesti tv, sfuma anche l’ipotesi La7D

La notizia in sintesi

Barbara D’Urso resta fuori dai palinsesti tv anche per la prossima stagione.

resta fuori dai palinsesti tv anche per la prossima stagione. Urbano Cairo conferma una vecchia ipotesi per La7D poi abbandonata per i costi.

conferma una vecchia ipotesi per La7D poi abbandonata per i costi. Pier Silvio Berlusconi nega qualsiasi veto su un eventuale ritorno altrove.

nega qualsiasi veto su un eventuale ritorno altrove. Una storia Instagram della conduttrice alimenta letture, ma senza conferme dirette.

(Riassunto generato con AI)

Barbara D’Urso resta senza progetto tv

Barbara D’Urso torna al centro del dibattito televisivo dopo le presentazioni dei palinsesti, ma senza un nuovo programma all’orizzonte. Nelle ultime ore, tra Mediaset, La7 e Rai, il suo nome è riemerso per una serie di ipotesi poi sfumate: dall’idea di un canale costruito attorno a lei su La7D alla voce, già smentita, di un possibile approdo in Rai. Il punto comune emerso dalle fonti è uno: la conduttrice, assente dalla tv continuativamente dal 2023 salvo la partecipazione a Ballando con le stelle, non rientra per ora nei piani editoriali dei principali gruppi. Il perché è legato a scelte industriali e di pianificazione, più che a conferme su presunti ostacoli personali o politici.

A riaccendere l’attenzione è stata anche una storia Instagram pubblicata dalla stessa D’Urso, letta da parte del web come possibile reazione alle parole pronunciate durante la giornata dei palinsesti. Si tratta però di un’interpretazione non verificata.

Le informazioni convergenti raccontano quindi una fase di stallo professionale, in cui il personaggio resta mediaticamente rilevante ma senza collocazione definita nel breve periodo.

Le ipotesi sfumate tra La7, Rai e Mediaset

Il dettaglio più solido riguarda Urbano Cairo, che ha ricondotto al 2025 una valutazione interna su un progetto molto ambizioso: non un singolo programma per Barbara D’Urso, ma un intero impianto di palinsesto modellato su di lei per rilanciare La7D, con un’ispirazione accostata al modello di Oprah Winfrey. Secondo quanto riferito, l’ipotesi non si è trasformata in progetto operativo e sarebbe tramontata per i costi dell’operazione. Nel frattempo il destino del canale è cambiato, con la trasformazione in La7Cinema, chiudendo di fatto quella possibile svolta generalista.

Sul fronte Rai, le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane non hanno trovato sbocco. William Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, ha spiegato che era stato valutato un progetto della conduttrice, ma la pianificazione editoriale non ha consentito l’inserimento di nuovi programmi.

Da Mediaset, invece, Pier Silvio Berlusconi ha smentito in modo netto l’ipotesi di un veto su un suo eventuale impiego altrove, escludendo di poter decidere il destino professionale della conduttrice fuori dal gruppo e affermando che non è affare dell’azienda stabilire dove lavorerà.

In questo quadro si inserisce la storia Instagram pubblicata da D’Urso, con la frase “Hai rubato la marmellata?” seguita da “No!”. Il tempismo ha alimentato una lettura collegata alle parole di Berlusconi, ma nessuna fonte conferma che il messaggio fosse rivolto a quel contesto.

https://x.com/MedInfinityIT/status/2075207328752677183?ref_src=twsrc%5Etfw

Una centralità mediatica senza sbocco immediato

Il dato più significativo è la distanza tra la persistente centralità mediatica di Barbara D’Urso e l’assenza di un approdo concreto. Il suo ultimo programma resta Pomeriggio Cinque, interrotto nel 2023 con il mancato rinnovo del contratto, vicenda che ha poi aperto anche un contenzioso con Mediaset sui presunti diritti d’autore, contestazione respinta dall’azienda.

Per il mercato televisivo il caso segnala quanto il valore di un volto noto non basti, da solo, a generare un progetto sostenibile. Nel breve termine, salvo sorprese, la nuova stagione sembra destinata a ripartire ancora senza di lei.

FAQ

Barbara D’Urso tornerà in tv presto?

Sì, al momento no: le fonti concordano che non ci sono programmi confermati per la prossima stagione televisiva.

Quale progetto aveva ipotizzato La7?

Sì, Urbano Cairo ha parlato di un’idea del 2025 per costruire un palinsesto attorno a Barbara D’Urso su La7D.

Perché il piano La7 non è partito?

Sì, secondo quanto emerso, l’operazione non è andata avanti per i costi considerati troppo elevati.

Pier Silvio Berlusconi ha posto un veto?

Sì, la risposta è negativa: Pier Silvio Berlusconi ha smentito categoricamente qualsiasi veto su un impiego della conduttrice altrove.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Biccy e iO Donna.