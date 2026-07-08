8 Luglio 2026

Home / NEWS / Oms Europa avverte sul caldo estremo: fino a 43 gradi tra Portogallo e Spagna

La notizia in sintesi

Oms Europa avverte su una nuova ondata di caldo nel continente.

avverte su una nuova ondata di caldo nel continente. Attese punte fino a 43 gradi tra Portogallo e sud della Spagna .

e sud della . Coinvolti 41 Stati e la Commissione europea in una riunione d’emergenza.

Tra i modelli citati, anche il sistema italiano di sorveglianza della mortalità.

(Riassunto generato con AI)

Allerta caldo: la valutazione dell’Oms Europa

L’Oms Europa ha lanciato nelle ultime ore un nuovo allarme per il caldo estremo atteso nel continente, indicando temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. Secondo quanto dichiarato dal direttore Hans P. Kluge, la Francia e i Paesi del Benelux si stanno preparando a un’ulteriore impennata termica, mentre alcune aree dell’Asia centrale affrontano già valori intorno ai 40 gradi.

Il quadro è emerso dopo una riunione di emergenza convocata ieri da Kluge con 41 Stati e la Commissione europea. Il punto centrale non è stato solo meteorologico, ma sanitario: l’agenzia considera il caldo estremo una emergenza di sanità pubblica. Nella nota finale, il direttore ha spiegato che l’incontro è servito a verificare cosa abbia insegnato l’ondata in corso e quanto i Paesi siano realmente pronti per le prossime settimane.

Piani sanitari, esempi nazionali e nodi ancora aperti

Per Hans P. Kluge, i piani d’azione per la salute durante le ondate di calore sono lo strumento decisivo per ridurre i rischi. “I Piani d’azione per la salute in caso di ondate di calore salvano le vite umane”, ha affermato, sottolineando che i Paesi già dotati di questi meccanismi hanno reagito con maggiore tempestività e coordinamento.

Tra gli esempi citati figura l’Italia, indicata per il sistema di sorveglianza della mortalità attivo in 45 città, capace di fornire dati quasi in tempo reale durante la crisi. La Spagna, ha spiegato il direttore dell’Oms Europa, ha lavorato con i media per migliorare la comunicazione pubblica sui rischi sanitari. L’Austria ha aggiornato il proprio piano, introdotto norme per la protezione dei lavoratori e rafforzato il coordinamento tra livello nazionale e regionale.

Nel Belgio è stata attivata la fase di massima allerta solo per la seconda volta dal 2020. La Francia viene invece indicata come esempio di coordinamento intersettoriale utile ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario. La Macedonia del Nord ha coinvolto le squadre della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per raggiungere le persone senza fissa dimora.

Secondo Kluge, un piano efficace collega l’allerta meteorologica precoce alle risposte di sanità pubblica, alla capacità dei servizi sanitari, alla tutela dei gruppi più fragili e al coordinamento tra salute, lavoro, assistenza sociale, edilizia e pianificazione urbana. Il passaggio analiticamente più rilevante è proprio questo: il caldo non viene più trattato come un evento isolato, ma come una minaccia trasversale che impone risposte integrate.

Perché il coordinamento può cambiare la risposta

Dalla riunione è emerso, secondo il direttore dell’Oms Europa, un cambiamento strutturale ancora disomogeneo ma già visibile: organismi di emergenza, responsabili delle politiche sanitarie, urbanisti e ministeri dell’ambiente iniziano a lavorare insieme. “Questo coordinamento intergovernativo è uno dei cambiamenti più importanti”, ha osservato Kluge.

Il punto decisivo, in prospettiva, è trasformare i piani contro il caldo da semplici documenti formali a sistemi operativi capaci di proteggere le persone. L’indicazione dell’Oms Europa è chiara: i progressi esistono, ma restano lacune che non possono essere ignorate mentre una nuova ondata di calore si prepara a colpire diverse aree del continente.

FAQ

Cosa prevede l’Oms Europa per questa settimana?

Sì, l’agenzia prevede temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna.

Chi ha lanciato l’allarme sul caldo estremo?

Sì, l’allarme è stato lanciato da Hans P. Kluge, direttore di Oms Europa, in una nota ufficiale.

Quali Paesi europei sono stati citati?

Sì, sono stati citati Italia, Spagna, Austria, Belgio, Francia e Macedonia del Nord, oltre ai Paesi del Benelux.

Perché l’Italia è stata indicata come esempio?

Sì, perché dispone di un sistema di sorveglianza della mortalità attivo in 45 città con dati quasi in tempo reale.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Affaritaliani.it.