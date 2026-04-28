Home / NEWS / Commissione parlamentare smentisce la tratta delle bianche sul caso Orlandi Gregori e rilancia nuove piste investigative

Commissione Orlandi-Gregori, archiviata la pista della “tratta delle bianche”

La commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha stabilito che la presunta “tratta delle bianche” a Roma nei primi anni ’80 non è mai esistita come fenomeno criminale organizzato.

La decisione, assunta oggi a Roma, arriva dopo mesi di analisi documentale e testimonianze, coordinate anche dall’ex magistrato Guido Salvini.

La relazione, intitolata “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse”, è stata messa ai voti per valutare se i numerosi allontanamenti di adolescenti registrati tra il 26 marzo 1982 e il 3 agosto 1983 potessero costituire una chiave interpretativa comune ai due casi.

Secondo la commissione, tutte le giovani segnalate risultano essere state identificate: nessuna sarebbe stata rapita o uccisa, ma si tratterebbe di allontanamenti volontari, smentendo così l’ipotesi di un traffico sessuale organizzato legato alle due quindicenni sparite a Roma nel 1983.

In sintesi:

La commissione parlamentare esclude l’esistenza di una “tratta delle bianche” a Roma negli anni ’80.

Analizzati 177 casi di ragazze: tutte identificate, nessun rapimento o omicidio accertato.

Nessun elemento comune che colleghi le scomparse alle vicende Orlandi-Gregori.

L’allarme dell’epoca fu amplificato da media e percezione pubblica, non da dati oggettivi.

Come nasce e perché cade la pista delle ragazze scomparse

La pista della “tratta delle bianche” si afferma mediaticamente il 1° agosto 1983, quando la rivista Panorama pubblica il servizio “Emanuela e le altre”.

L’espressione entra rapidamente nel linguaggio comune, alimentando l’idea di un traffico sessuale di minorenni collegato alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Per la commissione, presieduta da Andrea De Priamo, il vero punto di partenza non è l’articolo di stampa, ma un rapporto della Questura di Roma sulle numerose denunce di allontanamento di ragazze nella capitale in quel periodo.

Dalla ricostruzione emerge un dato chiave: i 177 soggetti di sesso femminile censiti risultano tutti rintracciati o comunque identificati, con denunce riferite a meri allontanamenti. Nessuna delle giovani risulta vittima di omicidio o di una rete criminale strutturata.

La relazione votata all’unanimità sottolinea che non emergono “elementi oggettivi idonei a sostenere l’esistenza di una regia comune o di un contesto criminoso unitario” riferibile ai casi Orlandi-Gregori.

Il documento parla esplicitamente di “allarmismo mediatico” negli anni Ottanta, che avrebbe consolidato nell’opinione pubblica la convinzione di una tratta inesistente, pur riconoscendo che le motivazioni di molti allontanamenti – volontari o presumibilmente forzati – restano tuttora ignote.

Conseguenze sull’indagine Orlandi-Gregori e nuovi possibili scenari

Il ridimensionamento definitivo della pista delle ragazze scomparse costringe ora la commissione a concentrare il lavoro su altre linee investigative, interne ed esterne allo Stato italiano e alla Città del Vaticano.

Il vicepresidente Roberto Morassut parla di ipotesi “giustamente segnalata” ma oggi “ridimensionata rispetto alle iniziali ipotesi di lavoro e di indagine”.

L’archiviazione di questa narrazione collettiva, alimentata per decenni, apre spazio a un approccio più documentale e meno suggestivo ai casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, con possibili sviluppi futuri su altre piste finora rimaste in ombra, ma ritenute più coerenti con gli atti giudiziari e le fonti investigative disponibili.

FAQ

Cosa ha stabilito la commissione sulla tratta delle bianche a Roma?

La commissione ha stabilito in modo unanime che la cosiddetta “tratta delle bianche” a Roma nei primi anni ’80 non è mai esistita come fenomeno criminale organizzato.

Quante ragazze sono state analizzate dalla commissione parlamentare?

La commissione ha esaminato i casi di 177 ragazze, tutte risultate identificate: si trattava di denunce di allontanamento, non di scomparse definitive o omicidi accertati.

La pista delle ragazze scomparse è collegata ai casi Orlandi e Gregori?

No, la commissione afferma che non emergono elementi comuni né una regia unitaria che colleghi i 177 casi alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Perché l’ipotesi della tratta delle bianche è stata così creduta negli anni ’80?

L’ipotesi è stata alimentata da articoli di stampa, come il servizio di Panorama del 1983, e da un forte allarmismo mediatico che ha amplificato percezioni non supportate da dati investigativi coerenti.

Qual è la fonte delle informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.