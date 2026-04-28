Commissione parlamentare smentisce la tratta delle bianche sul caso Orlandi Gregori e rilancia nuove piste investigative
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Commissione Orlandi-Gregori, archiviata la pista della “tratta delle bianche”
La commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha stabilito che la presunta “tratta delle bianche” a Roma nei primi anni ’80 non è mai esistita come fenomeno criminale organizzato.
La decisione, assunta oggi a Roma, arriva dopo mesi di analisi documentale e testimonianze, coordinate anche dall’ex magistrato Guido Salvini.
La relazione, intitolata “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse”, è stata messa ai voti per valutare se i numerosi allontanamenti di adolescenti registrati tra il 26 marzo 1982 e il 3 agosto 1983 potessero costituire una chiave interpretativa comune ai due casi.
Secondo la commissione, tutte le giovani segnalate risultano essere state identificate: nessuna sarebbe stata rapita o uccisa, ma si tratterebbe di allontanamenti volontari, smentendo così l’ipotesi di un traffico sessuale organizzato legato alle due quindicenni sparite a Roma nel 1983.
In sintesi:
- La commissione parlamentare esclude l’esistenza di una “tratta delle bianche” a Roma negli anni ’80.
- Analizzati 177 casi di ragazze: tutte identificate, nessun rapimento o omicidio accertato.
- Nessun elemento comune che colleghi le scomparse alle vicende Orlandi-Gregori.
- L’allarme dell’epoca fu amplificato da media e percezione pubblica, non da dati oggettivi.
Come nasce e perché cade la pista delle ragazze scomparse
La pista della “tratta delle bianche” si afferma mediaticamente il 1° agosto 1983, quando la rivista Panorama pubblica il servizio “Emanuela e le altre”.
L’espressione entra rapidamente nel linguaggio comune, alimentando l’idea di un traffico sessuale di minorenni collegato alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
Per la commissione, presieduta da Andrea De Priamo, il vero punto di partenza non è l’articolo di stampa, ma un rapporto della Questura di Roma sulle numerose denunce di allontanamento di ragazze nella capitale in quel periodo.
Dalla ricostruzione emerge un dato chiave: i 177 soggetti di sesso femminile censiti risultano tutti rintracciati o comunque identificati, con denunce riferite a meri allontanamenti. Nessuna delle giovani risulta vittima di omicidio o di una rete criminale strutturata.
La relazione votata all’unanimità sottolinea che non emergono “elementi oggettivi idonei a sostenere l’esistenza di una regia comune o di un contesto criminoso unitario” riferibile ai casi Orlandi-Gregori.
Il documento parla esplicitamente di “allarmismo mediatico” negli anni Ottanta, che avrebbe consolidato nell’opinione pubblica la convinzione di una tratta inesistente, pur riconoscendo che le motivazioni di molti allontanamenti – volontari o presumibilmente forzati – restano tuttora ignote.
Conseguenze sull’indagine Orlandi-Gregori e nuovi possibili scenari
Il ridimensionamento definitivo della pista delle ragazze scomparse costringe ora la commissione a concentrare il lavoro su altre linee investigative, interne ed esterne allo Stato italiano e alla Città del Vaticano.
Il vicepresidente Roberto Morassut parla di ipotesi “giustamente segnalata” ma oggi “ridimensionata rispetto alle iniziali ipotesi di lavoro e di indagine”.
L’archiviazione di questa narrazione collettiva, alimentata per decenni, apre spazio a un approccio più documentale e meno suggestivo ai casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, con possibili sviluppi futuri su altre piste finora rimaste in ombra, ma ritenute più coerenti con gli atti giudiziari e le fonti investigative disponibili.
FAQ
Cosa ha stabilito la commissione sulla tratta delle bianche a Roma?
La commissione ha stabilito in modo unanime che la cosiddetta “tratta delle bianche” a Roma nei primi anni ’80 non è mai esistita come fenomeno criminale organizzato.
Quante ragazze sono state analizzate dalla commissione parlamentare?
La commissione ha esaminato i casi di 177 ragazze, tutte risultate identificate: si trattava di denunce di allontanamento, non di scomparse definitive o omicidi accertati.
La pista delle ragazze scomparse è collegata ai casi Orlandi e Gregori?
No, la commissione afferma che non emergono elementi comuni né una regia unitaria che colleghi i 177 casi alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
Perché l’ipotesi della tratta delle bianche è stata così creduta negli anni ’80?
L’ipotesi è stata alimentata da articoli di stampa, come il servizio di Panorama del 1983, e da un forte allarmismo mediatico che ha amplificato percezioni non supportate da dati investigativi coerenti.
Qual è la fonte delle informazioni riportate nell’articolo?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.