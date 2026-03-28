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Russia intensifica il controllo sul web e rafforza la censura digitale nazionale

Russia intensifica il controllo sul web e rafforza la censura digitale nazionale

Russia, nuova severa stretta su internet nelle grandi città

In Russia, le interruzioni di internet sono diventate più severe nelle ultime settimane, colpendo in modo evidente le grandi città come Mosca e San Pietroburgo.
La stretta, in corso da mesi ma ora intensificata, rende sempre più difficoltoso l’accesso alla rete, con servizi digitali popolari che risultano instabili o del tutto irraggiungibili.
Tra le piattaforme colpite emerge in particolare l’app di messaggistica Telegram, ormai spesso inaccessibile o fortemente limitata per gli utenti locali.

In sintesi:

  • In Russia si registrano interruzioni di internet più severe rispetto ai mesi precedenti.
  • Le difficoltà di accesso colpiscono anche le grandi città come Mosca e San Pietroburgo.
  • L’app di messaggistica Telegram risulta spesso inaccessibile o fortemente rallentata.
  • La stretta conferma un rafforzamento del controllo governativo sullo spazio digitale.

Interruzioni mirate, controllo digitale e impatto sulla società russa

Le interruzioni parziali di internet in Russia non sono episodi isolati, ma il risultato di una strategia di controllo progressivo delle infrastrutture digitali nazionali.
Da mesi gli utenti segnalano rallentamenti, blocchi selettivi e accessi intermittenti a siti e servizi esteri, con un’ulteriore intensificazione nelle ultime settimane nelle aree urbane più connesse come Mosca e San Pietroburgo.
La crescente inaccessibilità di Telegram, usata in Russia tanto per le comunicazioni private quanto per informazione e canali politici, rappresenta un segnale chiaro del tentativo di limitare piattaforme percepite come meno controllabili.

La riduzione della disponibilità di servizi online internazionali si inserisce nel più ampio progetto di “sovranità digitale” perseguito dal Cremlino, che mira a instradare il traffico su infrastrutture interne e a privilegiare alternative domestiche.
Per cittadini, media indipendenti e imprese, questo significa una crescente dipendenza da strumenti locali, spesso più facilmente monitorabili dalle autorità.
Sul piano geopolitico, la stretta digitale rafforza l’isolamento informativo della popolazione e riduce la circolazione di contenuti non allineati alle narrative ufficiali.

Verso una rete sempre più chiusa e conseguenze a medio termine

Il consolidarsi delle restrizioni su internet in Russia prefigura uno scenario di rete sempre più chiusa, con un ecosistema digitale separato dagli standard globali.
A medio termine, questo potrebbe rallentare l’innovazione tecnologica, complicare le operazioni delle aziende internazionali e spingere utenti e sviluppatori verso strumenti di aggiramento come VPN e reti decentralizzate.
La capacità del governo di mantenere nel tempo un controllo così capillare sarà un indicatore cruciale dell’evoluzione del modello russo di “internet sovrana” e del suo impatto sulla libertà di informazione.

FAQ

Perché in Russia si registrano nuove interruzioni di internet?

Le interruzioni sono legate alla strategia di controllo e “sovranità digitale” promossa dalle autorità russe per limitare accessi e servizi considerati sensibili.

Quali città russe risultano maggiormente colpite dalle restrizioni?

Le segnalazioni più consistenti arrivano da grandi centri urbani come Mosca e San Pietroburgo, dove l’uso di servizi digitali internazionali è più intenso.

Perché l’app Telegram è diventata difficile da usare in Russia?

Telegram risulta spesso inaccessibile perché ampiamente utilizzata per informazione e comunicazione non filtrata, e quindi oggetto di blocchi tecnici mirati.

Quali sono i rischi economici della stretta su internet in Russia?

La stretta può frenare investimenti tecnologici esteri, ostacolare l’innovazione, complicare l’export digitale e aumentare i costi operativi per aziende con attività nel Paese.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulle restrizioni russe?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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