Inps: bonus natalità spingono le nascite ma possono ridurre il lavoro femminile

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Inps segnala che i bonus natalità possono aumentare le nascite ma frenare il lavoro femminile.

segnala che i bonus natalità possono aumentare le nascite ma frenare il lavoro femminile. In Sardegna il bonus bebè nei piccoli Comuni ha spinto le nascite del 21%.

il bonus bebè nei piccoli Comuni ha spinto le nascite del 21%. Nello stesso caso, la probabilità di occupazione delle madri è scesa del 25%.

Per l’Inps, bonus nido e lavoro da remoto sostengono meglio l’occupazione femminile.

(Riassunto generato con AI)

Il rapporto Inps su natalità e lavoro

Inps, nel suo XXV Rapporto annuale presentato a Roma, mette in evidenza un nodo centrale delle politiche familiari italiane: gli incentivi economici alla natalità possono favorire un aumento delle nascite, ma se non sono accompagnati da servizi e misure di conciliazione rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al lavoro. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il caso più citato è quello della Sardegna, dove il bonus bebè regionale nei piccoli Comuni sotto i 3 mila abitanti ha inciso positivamente sulla fecondità, ma con effetti negativi sull’occupazione femminile. Il motivo, nella lettura dell’Istituto, è che il sostegno monetario da solo non risolve i costi organizzativi e professionali legati alla cura dei figli, e può anzi accentuare l’uscita dal mercato del lavoro in contesti già fragili.

L’analisi dell’Inps si inserisce in un dibattito più ampio sulla denatalità e sulla tenuta del lavoro femminile in Italia.

Il messaggio di fondo è che la crescita delle nascite, seppur possibile, resta limitata se non si costruisce un ecosistema favorevole alla genitorialità e all’occupazione.

I dati e la lettura dell’Istituto

Nel dettaglio, il Rapporto segnala che in Sardegna, nel biennio 2023-2024, il contributo regionale nei piccoli centri ha aumentato le nascite del 21%. Parallelamente, però, nel triennio 2022-2025 ha ridotto del 25% la probabilità di occupazione delle madri. È il dato che più chiaramente mostra la doppia faccia dei bonus alla natalità: possono orientare le scelte familiari, ma non garantiscono continuità lavorativa alle donne.

Su questo punto l’Inps estende il ragionamento anche all’assegno unico e universale e ad altri trasferimenti economici, definiti utili ma non sufficienti.

Al contrario, l’accesso al Bonus asilo nido ha determinato un aumento della probabilità di occupazione per le madri di circa 6 punti percentuali. Anche il lavoro da remoto emerge come leva rilevante: secondo l’Istituto può ridurre fino all’87% la cosiddetta child penalty, cioè la penalizzazione di carriera associata alla nascita di un figlio, e può aumentare le retribuzioni fino a 1.300 euro nell’anno successivo alla nascita.

Il presidente Gabriele Fava ha sintetizzato così l’impostazione del Rapporto: “Il tema della natalità non può essere affrontato solo con trasferimenti monetari”. Per Fava, la decisione di avere un figlio dipende anche da lavoro stabile, servizi per l’infanzia, flessibilità organizzativa e distribuzione dei carichi di cura tra madri e padri.

Lo stesso presidente ha ricordato che il Bonus asilo nido è stato progressivamente rafforzato: l’utilizzo è passato dal 4% dei potenziali beneficiari nel 2017 a oltre il 35% nel 2025. Ma l’Inps avverte che l’accesso resta diseguale, soprattutto per le famiglie con Isee più basso, spesso penalizzate da minore offerta di servizi e lavoro più instabile.

Perché il nodo è la qualità del sostegno

La conclusione che emerge dal Rapporto è netta: la denatalità non si contrasta con una misura unica, né con il solo trasferimento di denaro. L’efficacia delle politiche dipende dalla loro capacità di tenere insieme sostegno al reddito, servizi all’infanzia, congedi, flessibilità e parità di genere.

In questa chiave, il caso della Sardegna rappresenta un indicatore utile per il legislatore: un bonus molto generoso può spingere le nascite nel breve periodo, ma senza strumenti complementari rischia di rafforzare l’allontanamento delle madri dal lavoro.

Per il sistema italiano, la conseguenza futura è chiara: le misure familiari saranno giudicate sempre più non solo per il loro impatto sulla fecondità, ma anche per la capacità di non aggravare il divario occupazionale femminile. È qui che si gioca l’equilibrio tra sostegno alla natalità e crescita economica.

FAQ

Cosa dice l’Inps sui bonus natalità?

Sì, l’Inps afferma che possono aumentare le nascite, ma rischiano di ridurre il lavoro delle madri senza misure complementari.

Qual è il caso citato nel Rapporto?

Sì, il Rapporto cita la Sardegna: nei Comuni sotto i 3 mila abitanti le nascite sono salite del 21%.

Che effetto c’è stato sull’occupazione femminile?

Sì, nello stesso caso la probabilità di occupazione delle madri è diminuita del 25% nel triennio 2022-2025.

Quali misure funzionano meglio secondo l’Inps?

Sì, Bonus asilo nido e lavoro da remoto risultano più efficaci: il primo aumenta l’occupazione di circa 6 punti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e la Repubblica.