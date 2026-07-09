Pier Silvio Berlusconi smentisce il veto su Barbara D’Urso nei palinsesti Mediaset

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Pier Silvio Berlusconi smentisce ogni veto su Barbara D’Urso durante i palinsesti Mediaset.

smentisce ogni veto su durante i palinsesti Mediaset. Confermati Grande Fratello Vip , rilancio de La Ruota della Fortuna e ritorno de L’Isola dei Famosi .

, rilancio de e ritorno de . In valutazione il futuro di Striscia la Notizia e nuovi progetti con Giorgio Panariello .

e nuovi progetti con . Rete 4 rafforza l’informazione con Milo Infante e nuove seconde serate politiche.

(Riassunto generato con AI)

Berlusconi chiarisce sul caso D’Urso

Nel corso della serata con la stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di Mfe-MediaForEurope, ha affrontato direttamente il caso Barbara D’Urso, smentendo l’ipotesi di un veto sulle sue future collocazioni televisive. Il manager ha risposto mentre presentava i palinsesti Mediaset, confermando al tempo stesso alcune direttrici chiave della prossima stagione: la centralità del Grande Fratello Vip, il rilancio dei game show storici e una spinta più marcata sull’informazione, soprattutto su Rete 4.

Il perché dell’intervento è evidente: da tempo il mancato ritorno in tv della conduttrice alimenta indiscrezioni e tensioni nel settore. Berlusconi ha respinto la ricostruzione con parole nette, sostenendo che non spetta a Mediaset decidere dove D’Urso possa lavorare e aggiungendo di augurarle il meglio. Nelle stesse ore ha lasciato aperti altri fronti strategici, dal futuro di Striscia la Notizia alla possibilità di una collaborazione futura con Amadeus.

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Palinsesti tra conferme, esperimenti e prudenza

La linea illustrata da Pier Silvio Berlusconi punta su continuità e aggiustamenti mirati. Il Grande Fratello Vip partirà a settembre con una stagione classica e con squadra confermata, mentre non viene esclusa una nuova presenza anche in primavera.

Per L’Isola dei Famosi, invece, Mediaset preannuncia una formula rinnovata e una conduzione diversa, con collocazione ancora da definire tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Sul fronte intrattenimento, il successo de La Ruota della Fortuna viene presentato come frutto di una strategia già impostata da tempo, non come una risposta improvvisata al mercato. Da qui l’idea di lavorare anche su marchi storici come Passaparola e Ok, il Prezzo è Giusto!.

Restano più caute le indicazioni su Striscia la Notizia: Berlusconi ha detto che sono in corso valutazioni interne con Antonio Ricci, senza fornire ulteriori dettagli. Sul versante dei volti, ha confermato un rapporto di collaborazione con Selvaggia Lucarelli, definendo innovativo e sperimentale il ruolo che avrà nel Grande Fratello Vip, e ha annunciato una sfida con Giorgio Panariello, destinata a tradursi in un evento ripetibile nel tempo, con l’ipotesi allo studio di una fiction.

Il nodo orari e la nuova identità delle reti

Oltre ai singoli programmi, l’intervento di Pier Silvio Berlusconi segnala un riposizionamento più ampio delle reti. Su Rete 4 arriva Milo Infante con Ore 11, nuovo spazio quotidiano di cronaca e approfondimento, mentre in seconda serata su Canale 5 da gennaio 2027 sono previsti appuntamenti politici con Bianca Berlinguer.

Il tema più sistemico resta però quello degli orari televisivi. Berlusconi ha ribadito di voler anticipare l’access e la prima serata, ma ha chiamato in causa la Rai, sostenendo che il servizio pubblico debba fare la prima mossa. È un passaggio rilevante perché collega la competizione sugli ascolti alla sostenibilità della fruizione. Se questo orientamento dovesse tradursi in scelte concrete, potrebbe incidere non solo sui palinsesti Mediaset, ma sull’equilibrio complessivo della tv generalista italiana.

FAQ

Cosa ha detto Berlusconi su Barbara D’Urso?

Sì, ha smentito il veto in modo netto, dicendo che non è affar loro decidere dove lavorerà Barbara D’Urso.

Quando torna Grande Fratello Vip?

Sì, partirà a settembre su Canale 5 con una stagione classica e con la squadra indicata come confermata.

Che fine farà Striscia la Notizia?

Sì, il programma è ancora in valutazione interna. Pier Silvio Berlusconi ha detto di non avere altre informazioni da comunicare.

Quali novità arrivano su Rete 4?

Sì, debutta Ore 11 con Milo Infante, dalle 11 alle 13, come nuovo progetto quotidiano di cronaca e attualità.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos, Biccy, Gossip e Tv.