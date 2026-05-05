Sigarette e sigari rincarano in Italia, colpito il 12 per cento

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ActivE³ trasforma il movimento in prevenzione sanitaria nel Lecchese

Nel territorio di Lecco, dal 2024 è operativo ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, progetto che mette l’attività fisica al centro della prevenzione sanitaria per bambini, adulti e anziani. Finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia con 3,5 milioni di euro, l’intervento integra scuole, strutture sanitarie, riabilitazione e spazi pubblici. Coordinato da UniverLecco con il supporto di Politecnico di Milano – Polo di Lecco, Cnr, Irccs Eugenio Medea e Asst di Lecco, il progetto utilizza tecnologie digitali, app e nuovi parchi inclusivi per rendere il movimento una pratica quotidiana e misurabile. L’obiettivo è ridurre fragilità fisiche e sociali, raccogliendo al contempo dati clinici strutturati per guidare le politiche sanitarie territoriali e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

In sintesi:

Nel Lecchese nasce ActivE³, ecosistema che integra movimento, prevenzione e riabilitazione lungo tutto l’arco della vita.

Finanziamento da 3,5 milioni di euro di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per infrastrutture e ricerca.

Tre assi: scuole primarie inclusive, coaching digitale per anziani, sport-terapia per persone fragili.

Spazi pubblici come l’Active Park di Bosisio Parini diventano presìdi permanenti di salute e socialità.

Un ecosistema integrato tra scuole, sanità, tecnologia e spazi urbani

ActivE³ si articola su tre direttrici principali, calibrate sulle diverse fasce d’età. Nella scuola primaria, strumenti digitali, ambienti immersivi e meccaniche di videogioco rendono l’attività motoria parte stabile del curriculum, inclusiva anche per bambini con fragilità fisiche o cognitive. Il movimento viene progettato come leva per migliorare attenzione, socialità e partecipazione in classe.

Per adulti e over 60, il progetto introduce un coaching personalizzato attraverso la App Active abbinata a smartwatch. È in corso uno studio clinico randomizzato su oltre 200 volontari tra 60 e 80 anni, mirato a monitorare i livelli di attività, modificare gli stili di vita e produrre evidenze scientifiche utili alla prevenzione di patologie croniche.

La terza direttrice riguarda la sport-terapia per anziani, persone con disabilità e soggetti post-ictus, con l’attività fisica integrata formalmente nei percorsi di cura e riabilitazione, in collaborazione con centri riabilitativi e istituzioni sociosanitarie territoriali.

Il progetto utilizza tecnologie avanzate come la Social Bike in realtà virtuale e il Trike ibrido, bicicletta a tre ruote con pedalata assistita pensata per chi ha limitazioni motorie importanti. Centrale è anche la progettazione dei luoghi: non solo app e dispositivi, ma spazi fisici riconfigurati per favorire movimento, inclusione e socialità.

Emblematico l’Active Park di Bosisio Parini, inaugurato nel settembre 2024: parco giochi inclusivo con installazioni sensorizzate e totem interattivo, accessibile a bambini, adulti e persone fragili. Scuole, parchi e contesti sociosanitari diventano così presìdi di salute diffusa, capaci di promuovere autonomia, relazioni e qualità di vita misurabile.

Dai primi risultati alle prospettive per la sanità di comunità

I primi riscontri di ActivE³ indicano che programmi motori personalizzati e inclusivi generano benefici che superano il semplice potenziamento fisico. Crescono motivazione, autostima e adesione ai percorsi di cura; diminuiscono isolamento e sedentarietà, soprattutto tra gli anziani e i soggetti più vulnerabili.

Il progetto mostra in modo concreto come la salute vada oltre la cura episodica della malattia, configurandosi come processo quotidiano fatto di piccoli gesti, ambienti abilitanti e tecnologie di supporto, non sostitutive delle relazioni umane. La grande mole di dati raccolti, grazie al monitoraggio strutturato in tutte le fasce d’età, potrà alimentare studi clinici, linee guida territoriali e modelli replicabili in altri contesti italiani, aprendo la strada a una nuova generazione di politiche di sanità di comunità basate sull’attività fisica come infrastruttura preventiva.

FAQ

Che cos’è il progetto ActivE³ nel territorio di Lecco?

ActivE³ è un programma integrato che usa attività fisica, scuole, tecnologie e spazi pubblici per prevenzione, riabilitazione e inclusione lungo l’intero arco di vita.

Chi finanzia e coordina il progetto ActivE³?

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia con 3,5 milioni di euro ed è coordinato da UniverLecco con partner scientifici nazionali.

Come funziona la App Active per gli over 60?

La App Active, abbinata a smartwatch, monitora i movimenti quotidiani degli over 60, fornisce suggerimenti personalizzati e supporta uno studio clinico randomizzato su oltre 200 volontari.

Cosa offre l’Active Park di Bosisio Parini ai cittadini?

L’Active Park è un parco inclusivo con strutture sensorizzate e totem interattivo, pensato per favorire movimento, socialità e accessibilità a bambini, adulti e persone fragili.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su ActivE³?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.