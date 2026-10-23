Hyundai Kona e Tucson ibride: un tasto ricollega la batteria a 12 V

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ADATTE PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI: Che si tratti di veicoli start-stop o di auto elettriche e ibride (xEV), le batterie VARTA garantiscono sicurezza e affidabilità per quanto riguarda i requisiti essenziali dei veicoli, oggi e in futuro. · MIGLIORI PRESTAZIONI START-STOP: Una batteria AGM si avvia più velocemente, lavora di più e dura più a lungo, garantendo così il massimo risparmio di carburante con i sistemi start-stop. · DURATA A TRIPLO CICLO: Grazie alla tecnologia brevettata PowerFrame, sono garantite una ricarica rapida e una maggiore resistenza alla corrosione. La batteria è particolarmente robusta e offre eccellenti prestazioni di avviamento a freddo.