23 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Hyundai Kona e Tucson ibride: un tasto ricollega la batteria a 12 V
La notizia in sintesi
- Le versioni ibride di Hyundai Kona e Tucson dispongono di un sistema per ripristinare l’alimentazione a 12 V.
- La protezione scollega la batteria dagli assorbimenti prima che si esaurisca, conservando energia per l’avviamento.
- Dopo aver premuto il pulsante 12V BATT RESET, occorre avviare il veicolo entro 30 secondi.
- Hyundai raccomanda 30 minuti in modalità READY per ricaricare la batteria ed evitare problemi dopo ripetuti riavvii.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Riavviare l’auto dopo una lunga sosta senza collegare i cavi a un’altra vettura: è la funzione disponibile sulle versioni ibride di Hyundai Kona e Tucson attraverso il sistema 12V Battery Reset Switch. Un pulsante alla sinistra del volante permette di ripristinare il collegamento della batteria dei servizi, interrotto automaticamente per proteggerne la carica. La procedura consente di tornare a utilizzare il veicolo senza assistenza, purché sia rimasta disponibile l’energia necessaria all’avviamento.
Il sistema interviene su un inconveniente che può presentarsi quando l’auto rimane parcheggiata per settimane o mesi. Anche durante la sosta, alcuni dispositivi di bordo possono continuare ad assorbire energia dalla batteria dei servizi, che nel frattempo non viene ricaricata attraverso l’utilizzo della vettura. La soluzione adottata sui due modelli interrompe questi assorbimenti prima che la carica si esaurisca.
Come funziona la protezione della batteria
Sulle versioni ibride di Kona e Tucson, l’impianto dei servizi utilizza una batteria da 12 V agli ioni di litio, integrata nella batteria del sistema ibrido. Secondo quanto indicato da Hyundai, questa configurazione non prevede la sostituzione periodica richiesta da una batteria tradizionale.
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Quando la carica scende al di sotto della soglia prevista dal sistema di protezione, il collegamento con le utenze elettriche del veicolo viene interrotto. L’obiettivo è conservare una riserva sufficiente a consentire un successivo avviamento. Il pulsante non ricarica quindi la batteria: ripristina l’alimentazione dopo il distacco preventivo, rendendo nuovamente utilizzabile l’energia conservata.
Questa distinzione chiarisce anche il limite della funzione. Il dispositivo permette di ripartire dopo l’intervento della protezione, ma non elimina la necessità di ricaricare la batteria una volta riattivata l’auto. Se l’energia disponibile viene consumata con tentativi ripetuti senza un’adeguata ricarica, può diventare necessario ricorrere ai cavi.
Accesso all’abitacolo e avviamento entro 30 secondi
Il primo passaggio può riguardare l’apertura delle porte. Quando la protezione ha scollegato la batteria da 12 V, la chiave intelligente non permette di sbloccare il veicolo. Se l’auto è chiusa, occorre utilizzare lo spadino metallico per entrare nell’abitacolo. Se invece le porte sono già aperte, si può raggiungere direttamente il comando.
Il conducente deve quindi premere il pulsante contrassegnato dalla scritta 12V BATT RESET, collocato a sinistra del volante, e avviare il veicolo entro 30 secondi. La comparsa dell’indicatore READY sul quadro strumenti segnala che il sistema ibrido è tornato operativo.
Se l’avviamento non viene completato nell’intervallo previsto, la protezione scollega nuovamente la batteria dopo pochi secondi, così da limitarne l’ulteriore scarica. In questo caso è possibile ricominciare la procedura premendo ancora il pulsante e rispettando la finestra temporale indicata.
La ricarica dopo il ripristino
Una volta raggiunta la modalità READY, la batteria da 12 V viene ricaricata anche quando il motore termico non è in funzione. Non serve premere l’acceleratore. Hyundai raccomanda di mantenere questa modalità per 30 minuti, con il veicolo fermo in condizioni di sicurezza oppure durante la marcia, per riportare la carica al livello previsto.
Il tempo di ricarica è parte della procedura: usare più volte il comando senza lasciare al sistema la possibilità di recuperare energia può scaricare eccessivamente la batteria e impedire un nuovo avviamento. La disponibilità del pulsante, dunque, non garantisce di poter ripartire in qualsiasi condizione.
L’utilità riguarda soprattutto le soste prolungate, come quelle nei parcheggi aeroportuali o durante le vacanze, e i periodi freddi che mettono sotto maggiore sforzo le batterie. Per chi utilizza queste versioni ibride, il vantaggio consiste nel poter gestire autonomamente il ripristino dopo il distacco di protezione, seguendo però entrambi i passaggi richiesti: riavvio entro 30 secondi e successiva ricarica.
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