23 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Genesis Magma Racing conferma i sei piloti per il prossimo WEC
La notizia in sintesi
- Genesis Magma Racing conferma tutti e sei i piloti per la stagione 2027 del FIA WEC.
- Gli abbinamenti dei piloti sulle due GMR-001 Hypercar saranno comunicati prima della gara inaugurale del prossimo anno.
- Nel debutto iridato sono arrivati punti a Spa, un settimo posto alla Lone Star Le Mans e una pole a Barcellona.
- La stagione si chiuderà con la 6 Ore di Monza, in programma dal 6 all’8 novembre.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Genesis Magma Racing affronterà il FIA World Endurance Championship 2027 senza cambiare piloti. La conferma, annunciata il 23 ottobre 2026 in vista dell’ultimo appuntamento stagionale a Monza, riguarda tutti e sei i componenti della formazione d’esordio. La squadra punta sulla continuità per proseguire lo sviluppo della GMR-001 Hypercar e cercare di portare entrambe le vetture a punti con regolarità nel prossimo campionato.
Resteranno quindi nel team Dani Juncadella, Paul-Loup Chatin, Pipo Derani, Mathieu Jaminet, Mathys Jaubert e André Lotterer. La conferma del gruppo non definisce ancora gli abbinamenti: la distribuzione dei piloti fra le due vetture sarà resa nota prima dell’apertura della stagione 2027.
La conferma dei piloti e lo sviluppo della vettura
La scelta permette alla squadra di continuare il lavoro con piloti che hanno seguito lo sviluppo della Hypercar e ne hanno affrontato la prima stagione di gare. Il programma del prossimo anno partirà quindi dall’esperienza raccolta in pista e dalla collaborazione già avviata con i tecnici, senza modifiche alla formazione.
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Cyril Abiteboul, Team Principal di Genesis Magma Racing, ha spiegato così la decisione:
“La continuità è fondamentale in questa fase del nostro programma. I nostri piloti hanno
acquisito una conoscenza approfondita della GMR-001 Hypercar e costruito solidi rapporti di
collaborazione con il team tecnico. Hanno inoltre sviluppato un’ottima intes a e lavorano
insieme con grande entusiasmo. Confermare la stessa formazione ci permette di portare nel
2027 l’esperienza e lo spirito di squadra maturati finora, continuare a sviluppare la vettura in
modo efficace e compiere ulteriori progressi verso l’obi ettivo di conquistare punti con
entrambe le vetture in ogni gara ”
Dai primi punti di Spa alla pole di Barcellona
Il bilancio sportivo della stagione inaugurale comprende i primi punti iridati, conquistati dalla GMR-001 numero 17 alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, secondo appuntamento del campionato dopo Imola. La stessa vettura ha poi chiuso al settimo posto la Lone Star Le Mans: è il miglior piazzamento ottenuto finora dal marchio.
La squadra ha inoltre completato la 24 Ore di Le Mans alla prima partecipazione, raggiungendo uno degli obiettivi fissati per il debutto. Alla 6 Ore del Fuji, invece, la numero 19 è rimasta in lotta nelle prime cinque posizioni per buona parte della corsa.
A Barcellona è arrivato un risultato diverso dai piazzamenti in gara: la numero 17 ha conquistato la prima pole position di Genesis Magma Racing nel mondiale endurance. Il risultato è maturato dopo appena sette gare nella stagione d’esordio.
Gabriele Tarquini, Sporting Director di Genesis Magma Racing, ha collegato la conferma della formazione al lavoro svolto sulla vettura e al risultato ottenuto in qualifica:
“I nostri piloti conoscono la vettura, i nostri metodi di lavoro e gli aspetti sui quali dobbiamo
migliorare. Collaborano molto bene tra loro e hanno costruito un rapporto solido con l’intero
team, per questo siamo molto soddisfatti di poter proseguire con lo stesso gruppo anche nella
prossima stagione. La nostra prima pole position a Barcellona ha rappresentato un traguardo
importante, dimostrando i progressi compiuti insieme durante la stagione d’esordio.
Crediamo che questa formazione abbia l’esperienza e il potenziale per ottenere risultati
ancora migliori. Con gli stessi piloti potremo consolidare quanto costruito finora, migliorare
ulteriormente le prestazioni della GMR -001 e lottare regolarmente per la conquista di punti
nel 2027”
A Monza l’ultimo appuntamento del 2026
Prima di passare al programma 2027, Genesis Magma Racing dovrà completare la stagione in corso. L’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà dal 6 all’8 novembre il fine settimana della 6 Ore, prova conclusiva del FIA WEC. Sarà la seconda tappa italiana dell’anno, dopo l’apertura disputata a Imola.
Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia e Francia, ha commentato il legame fra l’appuntamento sportivo e la presenza del marchio nel Paese:
“Genesis Magma Racing arriva alla 6 Ore di Monza con la stessa formazione della stagione
d’esordio e con la certezza di proseguire insieme nel 2027. Per Genesis questa continuità
conferma la solidità del lavoro svolto dal team e la coerenza di un progetto c he cresce nel
tempo. Il gran finale di Monza chiude una stagione che ha coinciso con l’arrivo del Brand in
Italia e disputarlo davanti al pubblico italiano ha per noi un valore speciale, in una fase
importante dello sviluppo di Genesis nel Paese .”
La formazione per il prossimo mondiale è dunque confermata, mentre resta da definire la composizione dei singoli equipaggi. L’obiettivo dichiarato per il 2027 è trasformare i risultati ottenuti nel primo anno in una presenza regolare nella zona punti con entrambe le GMR-001.
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