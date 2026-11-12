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ASUS Ascent QN10 integra Snapdragon X2 Elite per l’IA locale

ASUS Ascent QN10 integra Snapdragon X2 Elite per l’IA locale

12 Novembre 2026

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ASUS porta l’elaborazione dell’intelligenza artificiale in locale sul mini PC Ascent QN10, presentato il 12 novembre 2026 e disponibile da subito a un prezzo suggerito di 2.299 euro. Il computer utilizza la piattaforma Snapdragon X2 Elite e una NPU Qualcomm Hexagon con capacità dichiarata fino a 80 TOPS. Si rivolge a sviluppatori, professionisti della creazione di contenuti e aziende che intendono eseguire applicazioni di IA sul dispositivo, affiancando o limitando il ricorso al cloud.

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ASUS Ascent QN10, Mini PC Qualcomm Adreno, Snapdragon X2 Elite, Bianco | LPDDR5X-8533, Scheda Grafica Adreno X2, Wi-Fi 7, Memoria 512GB, Bluetooth 6, Ethernet 2,5G, Windows 11 Pro

Prestazioni di prima classe: Scatena l’IA di prossima generazione con Snapdragon X2 Elite SoC a 18 core per prestazioni veloci ed efficienti dal punto di vista energetico e GPU Adrenotrade X2 integrata · Potenti funzioni intelligenti: con una potenza di calcolo AI fino a 80 TOPS, la NPU Hexagon Trading è progettata per eseguire più applicazioni intelligenti contemporaneamente · Connettività ottimale: collega fino a quattro monitor 4K contemporaneamente e alimenta tutti i tuoi dispositivi tramite 7 porte USB e una porta HDMI – includono Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0 per connessioni wireless a bassa latenza

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La configurazione in vendita comprende 32 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione e una licenza Windows 11. Il tratto distintivo del modello Ascent QN10 è l’integrazione di hardware dedicato all’IA in uno chassis dal volume inferiore a 0,7 litri, destinato anche a postazioni di lavoro con poco spazio disponibile.

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Processore e applicazioni dell’IA locale

La piattaforma Snapdragon X2 Elite impiega una CPU Qualcomm Oryon fino a 18 core e una GPU integrata Qualcomm Adreno. Per la componente grafica ASUS indica prestazioni pari a 2,3 volte quelle della generazione precedente: un confronto dichiarato dal produttore, che non è accompagnato da risultati di prove indipendenti. Il sistema supporta inoltre le funzionalità dell’ecosistema Copilot+ PC.

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Alla NPU Hexagon è affidata l’accelerazione dei carichi di intelligenza artificiale. Tra gli impieghi indicati figurano traduzione in tempo reale, produzione di testi e immagini, elaborazione video, assistenti digitali e automazione delle attività. L’esecuzione sul computer permette di gestire questi processi senza trasferire necessariamente tutti i dati a servizi esterni; le possibilità concrete dipendono dalle applicazioni e dai modelli utilizzati.

Per gli sviluppatori è previsto l’accesso a Qualcomm AI Hub, che mette a disposizione oltre 175 modelli preottimizzati. La piattaforma consente di ottimizzare, validare e distribuire modelli sull’hardware Qualcomm attraverso Qualcomm AI Stack. Sono supportati anche i percorsi Bring Your Own Model e Bring Your Own Data, per lavorare rispettivamente con modelli e dati propri.

Agenti tra dispositivo e cloud

L’Ascent QN10 non è pensato esclusivamente per l’elaborazione offline. ASUS prevede anche flussi di lavoro ibridi, nei quali le operazioni vengono ripartite tra la NPU locale e le API dei modelli linguistici nel cloud. L’obiettivo dichiarato è adattare l’esecuzione alle esigenze di prestazioni, riservatezza, consumi e costi operativi.

Il supporto a strumenti come OpenClaw e Hermes Agent permette inoltre di costruire flussi di automazione basati su agenti IA. Tra le modalità di interazione citate dall’azienda ci sono piattaforme di messaggistica come WhatsApp e LINE. La scelta fra elaborazione locale e servizi remoti resta quindi parte dell’impostazione del sistema, anziché essere limitata a una sola modalità.

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Sicurezza e collegamenti

Per l’impiego aziendale, il mini PC adotta protezioni distribuite fra hardware, firmware, sistema operativo e servizi cloud. La dotazione comprende fTPM 2.0, destinato alla protezione delle credenziali e alle funzioni crittografiche, e il processore di sicurezza Microsoft Pluton per la gestione di identità e chiavi. Sono previste anche funzioni di gestione e ripristino dei dispositivi connessi.

Sul fronte delle connessioni wireless sono presenti Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. ASUS segnala inoltre porte di ingresso e uscita ad alta velocità e possibilità di espansione per collegare periferiche e integrare il computer in ambienti di sviluppo o postazioni con più dispositivi. Non viene però dettagliata la composizione delle porte disponibili.

Disponibilità e prezzo

La distribuzione passa dagli ASUS Gold Store, dai rivenditori del programma Powered by ASUS e dagli altri partner commerciali del marchio. Con la configurazione da 2.299 euro, la proposta punta su chi cerca una macchina compatta per inferenza locale, sviluppo e produzione di contenuti. La possibilità di alternare risorse interne e cloud è il criterio attorno al quale ASUS ha costruito il prodotto, lasciando alle esigenze del singolo impiego la scelta di dove eseguire i carichi di lavoro.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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