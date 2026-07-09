Bonnie Tyler morta in Portogallo, conferme da famiglia, staff e sito ufficiale

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bonnie Tyler è morta a 75 anni in un ospedale in Portogallo .

è morta a 75 anni in un ospedale in . La notizia è stata confermata da famiglia, staff e sito ufficiale.

L’artista era ricoverata dopo gravi complicazioni di salute e un intervento d’urgenza.

Lascia un’eredità pop-rock segnata da successi globali e oltre cinque decenni di carriera.

(Riassunto generato con AI)

Addio a Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, cantante gallese diventata un’icona del pop-rock internazionale, è morta a 75 anni in un ospedale in Portogallo, dove era ricoverata per una malattia. La notizia, diffusa nelle ultime ore, è stata confermata dalla famiglia, dal suo staff e dal sito dell’artista, che hanno chiesto rispetto per la privacy in un momento di lutto.

Nata Gaynor Hopkins nel 1951 a Skewen, nel Galles del Sud, Tyler era la voce di brani entrati stabilmente nella storia della musica popolare come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache. Il decesso arriva dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, che nelle scorse settimane aveva già costretto la cantante ad annullare gli impegni estivi e l’avvio di un tour europeo previsto in trenta date.

Malattia, carriera e impatto musicale

Secondo le informazioni riportate dalle fonti, Bonnie Tyler era stata ricoverata a maggio a Faro, in Portogallo, e sottoposta a un intervento d’urgenza dopo una perforazione intestinale causata dalla rottura dell’appendice. In seguito era entrata in coma farmacologico; a metà giugno le sue condizioni erano leggermente migliorate, ma la cantante era rimasta in terapia intensiva.

La sua carriera, iniziata a metà anni Settanta, ha attraversato oltre cinque decenni. Il primo grande successo internazionale fu It’s a Heartache nel 1977, ma la consacrazione globale arrivò nel 1983 con Total Eclipse of the Heart, scritta e prodotta da Jim Steinman. Nello stesso periodo si impose anche Holding Out for a Hero, diventata negli anni un classico ricorrente in film, serie tv e pubblicità.

Uno degli elementi più distintivi della sua identità artistica era la voce roca e potente, divenuta il suo marchio dopo un intervento alle corde vocali negli anni Settanta. Nel corso della carriera ha pubblicato venti album, ottenuto tre candidature ai Grammy Awards, ricevuto l’Echo Music Prize nel 1994 e nel 2022 è stata nominata Member of the Order of the British Empire. Nel 2013 aveva anche rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con Believe in Me.

Un’eredità che resta trasversale

La morte di Bonnie Tyler chiude il percorso di una delle voci più riconoscibili della musica internazionale, ma non il peso culturale del suo repertorio. I suoi brani hanno continuato a circolare ben oltre l’epoca delle classifiche, mantenendo una forte presenza intergenerazionale in Europa e nel mondo.

Accanto al profilo pubblico resta anche quello personale: dal 1973 era legata a Robert Sullivan, campione di judo e partecipante alle Olimpiadi di Monaco del 1972. La coppia non aveva figli. È su questo doppio lascito, artistico e umano, che ora si concentrerà il ricordo di fan e industria musicale.

FAQ

Dove è morta Bonnie Tyler?

Sì, è morta in un ospedale in Portogallo, dove era ricoverata per una malattia, secondo famiglia, staff e sito ufficiale.

Quali problemi di salute aveva?

Sì, era stata operata d’urgenza per una perforazione intestinale causata dalla rottura dell’appendice ed era poi rimasta in terapia intensiva.

Quali sono le sue canzoni più famose?

Sì, i suoi titoli più citati sono Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache.

Quali riconoscimenti ha ricevuto?

Sì, ha ottenuto tre candidature ai Grammy Awards, l’Echo Music Prize nel 1994 e il titolo MBE nel 2022.

Da quali fonti è verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Amica e Leggo.