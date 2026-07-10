10 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Società quotate comprano 110.000 Bitcoin, tesorerie corporate oltre il 6% dell’offerta

La notizia in sintesi

Le società quotate hanno comprato 110.000 Bitcoin nel secondo trimestre 2026.

Le tesorerie aziendali superano 1,26 milioni di BTC, oltre il 6% dell’offerta totale.

Strategy resta il principale detentore, con circa 843.775-847.000 BTC.

resta il principale detentore, con circa 843.775-847.000 BTC. La domanda corporate supera di oltre due volte la nuova offerta dei miner.

(Riassunto generato con AI)

Società quotate accelerano su Bitcoin

Le società quotate hanno intensificato gli acquisti di Bitcoin nel secondo trimestre del 2026, consolidando il ruolo delle tesorerie corporate come nuovo attore centrale del mercato. Secondo i dati riportati dalla fonte, tra aprile e giugno le aziende pubbliche hanno acquistato complessivamente 110.000 BTC, pari a 1,8 volte quanto accumulato nei due trimestri precedenti messi insieme. Nelle ultime ore, il quadro che emerge è quello di una domanda aziendale in forte crescita, mentre la nuova offerta resta limitata dalla produzione dei miner.

Il fenomeno riguarda soprattutto gruppi con strategie finanziarie esplicitamente orientate all’esposizione in Bitcoin. Le riserve complessive delle società quotate hanno così superato 1,26 milioni di BTC, per un controvalore indicato in circa 79 miliardi di dollari. In termini di scarsità dell’asset, significa che oltre il 6% dell’offerta massima di 21 milioni di Bitcoin è oggi custodita nei bilanci di aziende soggette a reporting pubblico e comunicazioni periodiche al mercato.

Concentrazione, offerta e rischi di mercato

Da inizio anno fino ai primi giorni di luglio 2026, le società quotate hanno aggiunto un saldo netto di 166.984 BTC alle proprie riserve. Nello stesso arco temporale, i miner hanno prodotto circa 81.153 BTC. Il dato segnala che gli acquisti corporate stanno assorbendo più del doppio della nuova offerta immessa sul mercato, con un effetto diretto sulla disponibilità di monete negoziabili.

Il soggetto dominante resta Strategy, già nota in passato come MicroStrategy, che detiene tra circa 843.775 e 847.000 BTC. Da sola rappresenta all’incirca i due terzi di tutti i Bitcoin detenuti da società pubbliche. Dietro si collocano Twenty One Capital, con circa 43.500 BTC, e Metaplanet, con circa 43.000 BTC. La concentrazione è quindi molto elevata e rende il mercato più sensibile alle decisioni di pochi grandi operatori.

Un elemento rilevante è che la stessa Strategy ha venduto 3.588 BTC tra fine giugno e inizio luglio. Si tratta di una quota minima rispetto alle sue riserve, ma il passaggio è significativo perché mostra che anche il principale accumulatore può muoversi, almeno in parte, sul lato delle vendite. La lettura analitica è chiara: finché il prezzo sale e il mercato assorbe emissioni azionarie o note convertibili, il modello regge; nelle fasi di ribasso, però, la necessità di liquidità può accentuare la pressione.

Perché il peso delle aziende cambia Bitcoin

L’aspetto più rilevante non è solo quantitativo, ma strutturale. Bitcoin non aveva mai registrato una quota così ampia in mano a entità esposte a trimestrali, governance societaria e vigilanza regolatoria. Se uno dei grandi detentori dovesse affrontare una liquidazione forzata, una ristrutturazione o un problema legato alla leva finanziaria, l’impatto sul mercato potrebbe essere severo.

Allo stesso tempo, la progressiva riduzione del flottante disponibile rafforza la tesi della scarsità. In questo equilibrio tra compressione dell’offerta e rischio di concentrazione si gioca una parte decisiva della prossima fase del mercato di Bitcoin.

FAQ

Quanti Bitcoin hanno comprato le società quotate nel trimestre?

Sì, nel secondo trimestre 2026 le società quotate hanno acquistato complessivamente 110.000 BTC.

Quanti Bitcoin possiedono in totale le aziende pubbliche?

Sì, le tesorerie corporate superano 1,26 milioni di BTC, per un valore indicato in circa 79 miliardi di dollari.

Chi detiene più Bitcoin tra le società quotate?

Sì, Strategy è il principale detentore con circa 843.775-847.000 BTC, pari a circa due terzi del totale corporate.

Le aziende comprano più dei miner?

Sì, da inizio anno ai primi di luglio hanno aggiunto 166.984 BTC, contro circa 81.153 BTC prodotti dai miner.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.