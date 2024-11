Bitcoin raggiungerà nuovi massimi storici nei prossimi due trimestri secondo VanEck

Bitcoin a colpire ‘ripetuti massimi storici’ nei prossimi 2 trimestri: VanEck

Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali di VanEck, ha affermato che Bitcoin si trova in una fase di “blue sky territory”, prevedendo un potenziale incremento fino a 0,000 nel 2025. Questa valutazione arriva in un momento di crescita record per la criptovaluta, con un aumento del 30% dal 5 novembre, grazie all’elezione del presidente pro-crypto Donald Trump. Attualmente, Bitcoin ha già sfiorato i ,490, con un picco recente il 13 novembre.

Sigel ha chiarito durante un’intervista su CNBC che, senza resistenza tecnica attuale, la possibilità di raggiungere e superare i massimi storici è concreta nei prossimi sei mesi. La pressione della domanda sembra intensificarsi, con un numero crescente di consulenti finanziari interessati ad aumentare l’esposizione ai Bitcoin o a entrare nel mercato per la prima volta.

“Ci aspettiamo un’impennata post-elettorale”, ha dichiarato Sigel, citando analogie con il comportamento del mercato dopo le elezioni del 2020. La previsione di un aumento significativo dei prezzi per il prossimo anno implica un ritorno del 1,000% dal punto più basso al picco di questo ciclo, che si prospetta come il più contenuto finora. Indicatori economici monitorati da VanEck continuano a mostrare segnali positivi per la prosecuzione di questo rally.

L’analisi di Sigel suggerisce un contesto di mercato favorevole per Bitcoin, rendendolo un argomento di grande interesse e attenzione da parte degli investitori e degli analisti di settori correlati.

Analisi del mercato bitcoin

Previsioni sui prezzi per il 2025

Previsioni sui prezzi per il 2025: Bitcoin verso i 0,000

Matthew Sigel, in qualità di leader della ricerca sugli asset digitali presso VanEck, ha sviluppato un’analisi dettagliata riguardante le prospettive future per Bitcoin. Sigel prevede che la criptovaluta possa raggiungere una valutazione straordinaria di circa 0,000 entro il 2025, un obiettivo che riflette una crescita significativa rispetto ai prezzi attuali.

Questa previsione si basa su un contesto di mercato favorevole, in cui diversi fattori contribuiscono all’ascesa del Bitcoin. La crescita della criptovaluta è stata evidente dall’inizio di novembre, quando le elezioni americane hanno innescato un rally rivoluzionario. Con un incremento del 30% dal 5 novembre, l’interesse attorno a Bitcoin ha raggiunto livelli elevati, culminando in un picco di quasi ,490 il 13 novembre, prima di stabilizzarsi intorno agli ,100.

Sigel sottolinea che l’assenza di resistenze tecniche significative posiziona Bitcoin in una zona di “blue sky territory”, il che implica che il prezzo potrebbe non solo superare i massimi storici, ma farlo anche in modo ripetuto. Questa fase è caratterizzata da un’assenza di barriere all’aumento del prezzo, facilitando così un’espansione continua. La previsione di un aumento esponenziale dei prezzi entro il 2025 rappresenta uno scenario ottimista ma sostenuto da analisi solidamente strutturate.

Inoltre, il commento di Sigel sull’accelerazione delle chiamate da parte degli investitori e dei consulenti sottolinea un interesse crescente e un potenziale flusso di capitale significativo nel mercato. L’interesse rinnovato in Bitcoin non è solo una reazione momentanea; è parte integrante di una trasformazione più ampia nella percezione e nell’adozione della criptovaluta come asset strategico per diversificare i portafogli d’investimento.

Fattori che alimentano la crescita

Fattori che alimentano la crescita di Bitcoin

La continua ascesa del Bitcoin è alimentata da diversi fattori fondamentali che non possono essere sottovalutati. Innanzitutto, l’accresciuta attenzione mediatica e il contesto politico favorevole hanno stimolato un rinnovato interesse da parte degli investitori. Con l’elezione di Donald Trump, un sostenitore della criptovaluta, il mercato ha iniziato a riflettere un’ottimistica speculazione sulle prospettive future del Bitcoin, creando un ambiente propizio per un rally significativo.

In aggiunta, l’analisi dei dati di mercato suggerisce che anche l’attività di ricerca online riguardante Bitcoin sta raggiungendo nuovi picchi. Nel mese di novembre, il volume delle ricerche su Google per “Bitcoin” ha mostrato un incremento notevole rispetto ai mesi precedenti, posizionandosi a livelli che anticipano un potenziale aumento dell’interesse nel trading e negli investimenti in criptovalute.

Altri elementi determinanti includono la crescente adozione di piattaforme come Coinbase, che si è affermata come la principale app finanziaria negli Stati Uniti. L’interesse per questa applicazione nei marketplace digitali riflette la domanda emergente di strumenti per l’acquisto e la gestione di criptovalute, un segnale di una maggiore integrazione del Bitcoin nel sistema finanziario tradizionale.

Il contesto macroeconomico globale gioca un ruolo cruciale. L’incertezza economica e le politiche monetarie espansive, in particolare quelle delle banche centrali, hanno eroso la fiducia nelle valute fiat, incoraggiando gli investitori a cercare rifugi sicuri come il Bitcoin. Questo ha contribuito a creare un’ulteriore spinta al rialzo, consolidando il posizionamento della criptovaluta come un asset di valore nel lungo termine.

Flussi di investimento e interesse degli advisor

Negli ultimi mesi, si è registrato un significativo aumento dell’interesse da parte degli advisor finanziari nei confronti di Bitcoin e, più in generale, delle criptovalute. Matthew Sigel, in qualità di esperto di ricerca sugli asset digitali per VanEck, ha osservato che le chiamate provenienti da consulenti che desiderano implementare esposizioni a Bitcoin nei portafogli dei loro clienti sono aumentate in modo esponenziale. Questo fenomeno è alimentato dalla continua crescita del valore della criptovaluta, che ha visto un incremento impressionante dal 5 novembre, il periodo in cui è iniziato il rally post-elettorale.

Sigel ha spiegato che l’atteggiamento degli advisor è cambiato sostanzialmente. Molti professionisti che in precedenza erano scettici o avevano deciso di non coinvolgere Bitcoin nelle loro strategie di investimento, ora stanno rivalutando tale decisione. Con il prezzo di Bitcoin che ha sfiorato i 93,490 dollari appena il 13 novembre, i consulenti riconoscono l’importanza di adattare le loro raccomandazioni alla crescente domanda di investimenti in criptovalute. Questo ha anche generato una proiezione di flussi di capitale destinati a entrare nel mercato, il che potrebbe ulteriormente stimolare il prezzo di Bitcoin nel breve termine.

La tendenza attuale verso l’inclusione di Bitcoin e di altri asset digitali nei portafogli patrimoniali è anche sostenuta da una serie di indicatori economici positivi. La crescente legittimazione delle criptovalute come asset strategico all’interno di contesti d’investimento più ampi sta incoraggiando gli advisor a considerare queste opportunità in un’ottica di diversificazione. Sigel ha rimarcato come il fenomeno non sia momentaneo, ma piuttosto parte di un cambiamento duraturo nella percezione degli investimenti in criptovalute in uno scenario economico in continua evoluzione.

Ricorrendo a un’analisi dettagliata, è chiaro che l’interesse trasformato in azione da parte di consulenti finanziari possa avere un impatto significativo sulla domanda di Bitcoin. Con la previsione di un ulteriore aumento dei prezzi e la mancanza di resistenze tecniche, si prospetta un ciclo di crescita che potrebbe prolungarsi anche nei prossimi trimestri, alimentato da un flusso costante di investimenti da parte di un’utenza sempre più attenta e informata.

Situazione attuale e tendenze di ricerca

Situazione attuale e tendenze di ricerca di Bitcoin

Attualmente, Bitcoin sta vivendo un periodo di rinnovato interesse, come dimostrato dall’analisi delle tendenze di ricerca online. Secondo i dati di Google Trends, le ricerche per la parola “Bitcoin” hanno mostrato un’impennata notevole fin dall’inizio di novembre, segnalando un ritorno alla curiosità e all’attenzione da parte del pubblico, anche se i volumi non hanno ancora raggiunto i picchi massimi di quattro anni fa. Questi segnali indicano una crescente predisposizione verso l’investimento in criptovalute.

Inoltre, l’app Coinbase ha scalato le classifiche delle app finanziarie sia su Apple Store che Google Play, attestandosi come la principale applicazione per la gestione di criptovalute negli Stati Uniti. La sua popolarità crescente non solo enfatizza l’aumento della domanda di Bitcoin, ma suggerisce anche un cambiamento nel comportamento degli investitori, che si avvicinano sempre di più a queste piattaforme digitali come strumenti per diversificare i loro portafogli.

Matthew Sigel ha sottolineato come il numero di download e l’attività di ricerca siano indicatori preziosi per comprendere il potenziale aumento degli investimenti futuri. La capacità di Bitcoin di attrarre interesse, in un contesto di crescente attenzione mediatica e speculazione positiva, dimostra come la criptovaluta si stia consolidando nella percezione collettiva come una classe di attivi credibile e strategica.

Nonostante la recente stabilizzazione del prezzo di Bitcoin attorno agli ,100 dopo un picco di quasi ,490, le attese rimangono alte. La combinazione di una continua crescita negli interessi di ricerca, una maggiore disponibilità di strumenti di investimento, e una base di investitori più consapevoli si traduce in un panorama potenzialmente favorevole per il futuro del Bitcoin. Le tendenze odierne indicano che le fondamenta di questo asset continuano a rafforzarsi, guidando le aspettative verso un futuro promettente.