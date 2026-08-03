Dichiarazione Imu, il decreto punta all’invio esclusivamente online

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Imu : prevista dichiarazione esclusivamente telematica dopo i provvedimenti necessari.

: prevista dichiarazione esclusivamente telematica dopo i provvedimenti necessari. La scadenza resta fissata al 30 giugno dell’anno successivo.

I modelli attuali rimangono utilizzabili fino alle istruzioni tecniche del Mef.

Omessa dichiarazione: sanzione base del 100% dell’imposta, minimo 50 euro.

( Riassunto generato con AI)

Dichiarazione Imu, verso l’invio solo digitale

La dichiarazione Imu è al centro dello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e comunali, il cui iter è stato ripreso dal Governo alla fine di luglio 2026. La misura riguarda i proprietari di immobili e punta a rendere obbligatoria la trasmissione telematica della dichiarazione, dopo l’approvazione definitiva del decreto e del successivo provvedimento attuativo.

La riforma nasce con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti locali, ridurre gli oneri burocratici e favorire il rispetto spontaneo delle regole fiscali. Nel disegno complessivo rientrano anche avvisi bonari, addebiti diretti sul conto corrente e possibili riduzioni di interessi e sanzioni.

Il cambiamento, tuttavia, non modifica né il momento entro cui adempiere né la frequenza ordinaria dell’invio. Per i contribuenti, il punto decisivo sarà quindi l’adozione di un canale digitale unico per comunicare dati rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria.

Cosa cambia per proprietari ed enti non commerciali

La novità principale riguarda esclusivamente il canale di presentazione: la dichiarazione Imu, oggi consegnabile allo sportello con modello cartaceo oppure inviabile per posta, dovrà essere trasmessa soltanto online. Il percorso digitale dovrebbe inoltre accompagnarsi all’unificazione dei modelli dichiarativi.

Il nuovo canale potrà essere utilizzato per comunicare il possesso dell’immobile, le variazioni che incidono sul tributo e il diritto a esenzioni o agevolazioni fiscali. L’accentramento delle comunicazioni in formato telematico è coerente con l’intento dichiarato di rendere più lineari gli adempimenti relativi ai tributi locali.

Resta confermato il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’immobile è stato acquisito o si sono verificate variazioni capaci di modificare il calcolo dell’imposta. La dichiarazione già presentata mantiene efficacia anche negli anni seguenti, purché non intervengano ulteriori cambiamenti.

L’obbligo annuale continua invece a riguardare gli enti non commerciali disciplinati dal Decreto Ministeriale 200 del 2012. Per questi soggetti, la regola sulla validità pluriennale della dichiarazione non opera e la trasmissione deve essere ripetuta ogni anno.

Regole transitorie e sanzioni previste

Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le istruzioni tecniche per l’invio telematico, i proprietari dovranno continuare a utilizzare i modelli oggi in vigore. Si tratta dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023, che consentono già anche la trasmissione telematica.

Le dichiarazioni Imu già inviate restano valide. L’entrata a regime della riforma dipenderà quindi dall’approvazione definitiva del decreto e dalle indicazioni operative del Mef.

Il riordino interviene anche sulle sanzioni: per l’omessa dichiarazione entro la scadenza è prevista una sanzione base pari al 100% dell’imposta dovuta, con minimo di 50 euro. Per dichiarazioni infedeli, con dati errati o incompleti, la sanzione indicata è invece pari al 40% dell’imposta evasa.

FAQ

Quando diventerà obbligatorio l’invio telematico?

Sì, l’obbligo scatterà dopo l’approvazione definitiva del decreto e il successivo provvedimento attuativo previsto.

Qual è la scadenza della dichiarazione Imu?

Sì, resta il 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto dell’immobile o alla variazione rilevante per l’imposta.

Le dichiarazioni Imu già inviate restano valide?

Sì, tutte le dichiarazioni già trasmesse restano in vigore, salvo nuove modifiche che richiedano un ulteriore invio.

Quale sanzione si rischia per omessa dichiarazione?

Sì, la sanzione base prevista è il 100% dell’imposta dovuta, con un importo minimo fissato a 50 euro.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Money.it.