Apple supera Nvidia e torna la società più capitalizzata al mondo

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Apple torna la società quotata più valutata al mondo.

torna la società quotata più valutata al mondo. Il sorpasso arriva dopo il calo delle azioni Nvidia .

. Il mercato premia la prudenza di Apple sugli investimenti AI.

sugli investimenti AI. La prossima trimestrale testerà margini e sostenibilità del primato.

Riassunto generato con AI

Apple supera Nvidia nella capitalizzazione mondiale

Apple è tornata nelle ultime ore al primo posto tra le società quotate più capitalizzate del mondo, superando Nvidia dopo una seduta che ha premiato il gruppo di Cupertino e penalizzato il comparto dei chip per l’intelligenza artificiale. Il sorpasso è maturato il 27 luglio 2026, quando il titolo AAPL ha chiuso su livelli record, avanzando di oltre l’1% nella sessione.

La capitalizzazione di Apple è salita a circa 4,95 trilioni di dollari, contro i circa 4,77 trilioni di Nvidia. Il cambio al vertice arriva dopo mesi in cui Nvidia aveva mantenuto la leadership, conquistata nel giugno 2025 ai danni di Microsoft.

La ragione immediata è anche nella debolezza di NVDA: le azioni del produttore di chip hanno perso il 4,99%, chiudendo a 196,51 dollari, coinvolte nei nuovi sell-off sulle società legate all’AI. Per gli investitori, il confronto non riguarda soltanto le quotazioni: misura due modelli diversi di gestione della corsa all’intelligenza artificiale.

Cash flow, AI e il test della trimestrale

Il mercato sta premiando Apple per una politica finanziaria più prudente rispetto ad altre Big Tech. Il gruppo ha limitato gli investimenti diretti in infrastrutture AI e ha preferito acquistare capacità di calcolo da fornitori esterni, evitando per ora una forte espansione delle spese in conto capitale.

Questa impostazione sostiene la redditività: nell’ultimo anno il free cash flow di Apple è indicato a 129 miliardi di dollari. Il dato rafforza la percezione di una maggiore flessibilità finanziaria, soprattutto mentre il mercato si interroga sul ritorno effettivo dei maxi-investimenti nell’AI effettuati da diversi concorrenti.

Da inizio 2026 le azioni AAPL sono salite del 24%, mentre Nvidia ha guadagnato il 4%. Tuttavia il primato verrà verificato dalla trimestrale del terzo trimestre fiscale, attesa giovedì dopo la chiusura dei mercati: le opzioni sul titolo segnalano un movimento implicito attorno al 4%, superiore alla variazione media dell’1% registrata negli ultimi dodici mesi.

Il punto sensibile sono i margini. A giugno Apple ha alzato i prezzi di alcuni Mac e iPad a livello globale, citando la scarsità dei chip e l’aumento dei costi delle componenti; in alcuni casi i rincari hanno sfiorato il 20%. Gli iPhone risultano temporaneamente esclusi dagli aumenti, ma i risultati dovranno chiarire l’impatto della tensione sull’offerta di memoria.

Un primato da confermare con i risultati

Il recupero della leadership non equivale a una posizione consolidata. Il mercato guarda alla capacità di Apple di difendere margini e domanda senza trasferire ulteriormente i costi sui consumatori. La cautela sugli investimenti AI è oggi un vantaggio valutativo, ma la sostenibilità dipenderà dalla crescita futura e dalle risposte alla scarsità di chip.

Il confronto con Nvidia resta quindi aperto: il titolo californiano beneficia di una finanza solida, mentre il leader dei chip continua a essere esposto alle oscillazioni della domanda legata ai data center per l’intelligenza artificiale.

FAQ

Quanto vale Apple dopo il sorpasso?

Sì: la capitalizzazione di Apple ha raggiunto circa 4,95 trilioni di dollari nella seduta del 27 luglio 2026.

Quanto valeva Nvidia alla chiusura?

Sì: Nvidia valeva circa 4,77 trilioni di dollari dopo il calo del 4,99% delle sue azioni.

Perché gli investitori premiano Apple?

Sì: il mercato apprezza la spesa AI più contenuta, l’acquisto di capacità esterna e un free cash flow annuo indicato a 129 miliardi.

Quale evento può cambiare il primato?

Sì: la trimestrale fiscale di Apple, prevista giovedì dopo la chiusura, chiarirà effetti dei maggiori costi dei chip sui margini.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Money.it e The Cryptonomist.