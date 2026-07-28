Apple supera Nvidia e torna la società più capitalizzata al mondo

La notizia in sintesi
- Apple torna la società quotata più valutata al mondo.
- Il sorpasso arriva dopo il calo delle azioni Nvidia.
- Il mercato premia la prudenza di Apple sugli investimenti AI.
- La prossima trimestrale testerà margini e sostenibilità del primato.
Riassunto generato con AI
Apple supera Nvidia nella capitalizzazione mondiale
Apple è tornata nelle ultime ore al primo posto tra le società quotate più capitalizzate del mondo, superando Nvidia dopo una seduta che ha premiato il gruppo di Cupertino e penalizzato il comparto dei chip per l’intelligenza artificiale. Il sorpasso è maturato il 27 luglio 2026, quando il titolo AAPL ha chiuso su livelli record, avanzando di oltre l’1% nella sessione.
La capitalizzazione di Apple è salita a circa 4,95 trilioni di dollari, contro i circa 4,77 trilioni di Nvidia. Il cambio al vertice arriva dopo mesi in cui Nvidia aveva mantenuto la leadership, conquistata nel giugno 2025 ai danni di Microsoft.
La ragione immediata è anche nella debolezza di NVDA: le azioni del produttore di chip hanno perso il 4,99%, chiudendo a 196,51 dollari, coinvolte nei nuovi sell-off sulle società legate all’AI. Per gli investitori, il confronto non riguarda soltanto le quotazioni: misura due modelli diversi di gestione della corsa all’intelligenza artificiale.
Cash flow, AI e il test della trimestrale
Il mercato sta premiando Apple per una politica finanziaria più prudente rispetto ad altre Big Tech. Il gruppo ha limitato gli investimenti diretti in infrastrutture AI e ha preferito acquistare capacità di calcolo da fornitori esterni, evitando per ora una forte espansione delle spese in conto capitale.
Questa impostazione sostiene la redditività: nell’ultimo anno il free cash flow di Apple è indicato a 129 miliardi di dollari. Il dato rafforza la percezione di una maggiore flessibilità finanziaria, soprattutto mentre il mercato si interroga sul ritorno effettivo dei maxi-investimenti nell’AI effettuati da diversi concorrenti.
Da inizio 2026 le azioni AAPL sono salite del 24%, mentre Nvidia ha guadagnato il 4%. Tuttavia il primato verrà verificato dalla trimestrale del terzo trimestre fiscale, attesa giovedì dopo la chiusura dei mercati: le opzioni sul titolo segnalano un movimento implicito attorno al 4%, superiore alla variazione media dell’1% registrata negli ultimi dodici mesi.
Il punto sensibile sono i margini. A giugno Apple ha alzato i prezzi di alcuni Mac e iPad a livello globale, citando la scarsità dei chip e l’aumento dei costi delle componenti; in alcuni casi i rincari hanno sfiorato il 20%. Gli iPhone risultano temporaneamente esclusi dagli aumenti, ma i risultati dovranno chiarire l’impatto della tensione sull’offerta di memoria.
Un primato da confermare con i risultati
Il recupero della leadership non equivale a una posizione consolidata. Il mercato guarda alla capacità di Apple di difendere margini e domanda senza trasferire ulteriormente i costi sui consumatori. La cautela sugli investimenti AI è oggi un vantaggio valutativo, ma la sostenibilità dipenderà dalla crescita futura e dalle risposte alla scarsità di chip.
Il confronto con Nvidia resta quindi aperto: il titolo californiano beneficia di una finanza solida, mentre il leader dei chip continua a essere esposto alle oscillazioni della domanda legata ai data center per l’intelligenza artificiale.
FAQ
Quanto vale Apple dopo il sorpasso?
Sì: la capitalizzazione di Apple ha raggiunto circa 4,95 trilioni di dollari nella seduta del 27 luglio 2026.
Quanto valeva Nvidia alla chiusura?
Sì: Nvidia valeva circa 4,77 trilioni di dollari dopo il calo del 4,99% delle sue azioni.
Perché gli investitori premiano Apple?
Sì: il mercato apprezza la spesa AI più contenuta, l’acquisto di capacità esterna e un free cash flow annuo indicato a 129 miliardi.
Quale evento può cambiare il primato?
Sì: la trimestrale fiscale di Apple, prevista giovedì dopo la chiusura, chiarirà effetti dei maggiori costi dei chip sui margini.
Su quali fonti si basa questa analisi?
Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Money.it e The Cryptonomist.